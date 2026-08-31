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“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 12:04 น.
"เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด" ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ไม่ต้องรอไฟเขียว ไม่ใช่กฎที่ใช้ได้ทุกแยก เข้าใจผิดกันมาก เสี่ยงทั้งอุบัติเหตุและใบสั่ง

หนึ่งในความเข้าใจผิดที่พบบ่อยที่สุดบนถนนเมืองไทย คือความเชื่อที่ว่าเมื่อจะเลี้ยวซ้ายที่สี่แยก สามารถเลี้ยวได้เลยหากรถว่าง โดยไม่ต้องรอไฟเขียว ทั้งที่ตามกฎหมาย การเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดไม่ใช่กฎที่ใช้ได้กับทุกแยก แต่ขึ้นอยู่กับป้ายจราจรที่ติดตั้งไว้ในแต่ละจุด

ความเข้าใจผิดๆ นี้นำไปสู่สองปัญหา คือคนขับที่เลี้ยวโดยไม่ได้รับอนุญาตอาจถูกปรับหรือเกิดอุบัติเหตุ ส่วนคนขับที่จอดรอตามกฎกลับถูกรถคันหลังบีบแตรไล่

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พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522 มาตรา 21 กำหนดว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติให้ถูกต้องตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจรที่ติดตั้งไว้ หรือทำให้ปรากฏในทาง หรือที่พนักงานเจ้าหน้าที่แสดงให้ทราบ

ส่วนมาตรา 22 (2) ระบุว่า เมื่อพบสัญญาณจราจรไฟสีแดง หรือเครื่องหมายจราจรสีแดงที่มีคำว่าหยุด ให้ผู้ขับขี่หยุดรถหลังเส้นให้หยุดรถ

หลักสำคัญคือไฟแดงหมายถึงหยุด เว้นแต่จะมีป้ายหรือสัญญาณอนุญาตให้ไปได้

แบบไหนถึงเลี้ยวซ้ายได้เลย

แบบไหนถึงเลี้ยวซ้ายได้เลย

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มีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลอด ซึ่งเป็นป้ายพื้นสีน้ำเงินตัวอักษรสีขาว กรณีนี้เลี้ยวซ้ายได้โดยไม่ต้องรอไฟเขียว แต่ก็ไม่ได้แปลว่าให้เลี้ยวไปทันที สิ่งที่ต้องทำคือชะลอความเร็ว หากมีคนกำลังข้ามถนนต้องหยุดให้ก่อน และต้องดูรถที่มาจากทางเอกด้านขวา ปล่อยให้ผ่านไปก่อนจึงเลี้ยวได้อย่างปลอดภัย

แต่ถ้ามีป้ายเลี้ยวซ้ายรอสัญญาณไฟ ห้ามเลี้ยวซ้ายขณะไฟแดงเด็ดขาด ต้องหยุดรถหลังเส้นให้สนิท แม้ถนนจะว่างโล่งเพียงใดก็ตาม

แล้วถ้าแยกนั้นไม่มีป้ายใดติดตั้งไว้

กรณีนี้ต้องหยุดรอจนกว่าจะได้สัญญาณไฟเขียวพร้อมกับรถในทิศทางเดียวกัน แล้วจึงเลี้ยวได้ โดยยังต้องมองรถจากทางตรงให้แน่ใจว่าปลอดภัยก่อน

ที่นี้เมื่อสิ่งที่เห็นบนถนนไม่ตรงกัน เช่น มีป้ายอย่างหนึ่งแต่เครื่องหมายบนพื้นทางบอกอีกอย่าง ให้ยึดลำดับดังนี้

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อันดับแรกคือสัญญาณไฟจราจร ถ้ามีไฟลูกศรกำกับทิศทางเลี้ยวซ้ายโดยเฉพาะ ให้ยึดตามไฟนั้น

อันดับถัดมาคือเครื่องหมายจราจรบนพื้นทาง เช่น ลูกศรที่ตีไว้บนถนน ซึ่งบอกว่าเลนนั้นใช้ไปทิศทางใดได้บ้าง

อันดับสุดท้ายคือป้ายพื้นสีน้ำเงิน ซึ่งเป็นป้ายแนะนำ

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บทลงโทษ

การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามสัญญาณจราจรและเครื่องหมายจราจร มีโทษปรับตามพระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522

ในกรณีที่ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจนเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายจากการกระทำโดยประมาท จะมีโทษหนักขึ้น และอาจถูกดำเนินคดีอาญาในข้อหาขับรถโดยประมาท รวมถึงถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตขับขี่

เรื่องที่คนขับหลังไม่ควรทำ

ที่พบบ่อยคือรถคันหน้าจอดรอไฟเขียวตามกฎ แต่รถคันหลังบีบแตรไล่ให้เลี้ยวซ้ายทันที ทำเช่นนี้อาจกดดันให้รถคันหน้าเลี้ยวออกไปทั้งที่ไม่ปลอดภัย และก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้

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อีกกรณีที่พบบ่อยคือรถที่อยู่เลนซ้ายสุดแต่ตั้งใจจะตรงไป ซึ่งหากเครื่องหมายบนพื้นทางระบุว่าเลนนั้นใช้ตรงไปหรือเลี้ยวซ้ายได้ทั้งสองอย่าง ผู้ขับขี่มีสิทธิ์จอดรอสัญญาณไฟเขียวเพื่อตรงไปตามปกติ

  • ไฟแดงคือหยุด เว้นแต่มีป้ายอนุญาตให้เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด
  • มีป้ายอนุญาตแล้วก็ยังต้องหยุดให้คนข้ามถนนและรถทางเอกก่อน
  • ไม่มีป้าย คือต้องรอไฟเขียว

ที่มา: พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ. 2522, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, กรมการขนส่งทางบก, สนุกดอทคอม

ข้อมูลนี้เป็นข้อมูลทั่วไป ไม่ใช่คำแนะนำทางกฎหมาย กรณีเฉพาะควรตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรในพื้นที่

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:48 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 12:04 น.
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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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