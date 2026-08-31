ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว
กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย 14 รายหลังน้ำป่าถล่มแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา คร่าชีวิตนักเดินป่า 1 ราย สั่งปิดที่พักชั่วคราวหลังท่อส่งน้ำหลักพังเสียหาย
เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซัดถล่มพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักเดินป่าเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 14 ราย
เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ เวลาประมาณ 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปริมาณน้ำฝนตกลงมาราว 0.5 ถึง 1 นิ้ว ภายในเวลาเพียง 30 นาที สภาพภูมิประเทศที่เป็นโขดหินและมีความลาดชันสูงทำให้น้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็ว พัดเอานักเดินป่าและนักท่องเที่ยวตามเส้นทางใกล้แม่น้ำโคโลราโดไปกับกระแสน้ำ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพบศพชายวัย 46 ปี บริเวณแก่งคริสตัล ริมแม่น้ำโคโลราโด สำนักงานชันสูตรศพเทศมณฑลโคโคนิโนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน ส่วนผู้สูญหายที่เหลือคาดว่ากำลังเดินป่าอยู่ตามเส้นทางใกล้กับไบรท์แองเจิลแคนยอนและแฟนทอมแรนช์ ทางการได้ประกาศขอข้อมูลจากประชาชนเพื่อช่วยระบุตัวบุคคลที่เดินทางอยู่บนเส้นทางนอร์ทไคบับ จุดพักแรมไบรท์แองเจิล รวมถึงพื้นที่เดอะบ็อกซ์
ทีมกู้ภัยอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ประสบภัยได้แล้ว 62 ราย โดยใช้เฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานอุทยานแห่งชาติและกรมความปลอดภัยสาธารณะรัฐแอริโซนา ลำเลียงผู้รอดชีวิตไปยังโรงเรียนในท้องถิ่นและจัดหาที่พักให้ ขณะที่การค้นหาทางอากาศตลอดแนวเส้นทางนอร์ทไคบับและแม่น้ำโคโลราโดยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติม
กระแสน้ำป่าพัดสะพานคนเดินข้ามลำห้วยไบรท์แองเจิลพังเสียหายทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเดินเท้าสัญจรข้ามลำน้ำได้ เศษซากปรักหักพัง ดินตะกอน ท่อนไม้ และโครงสร้างอาคารที่ไหลลงสู่ลำห้วย กลายสภาพเป็นเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโคโลราโดหนุนสูงขึ้นประมาณ 8 ฟุต นอกจากนี้ สะพานแบล็กและสะพานซิลเวอร์ยังคงปิดให้บริการ
น้ำป่ายังส่งผลให้ท่อส่งน้ำสายหลักที่จ่ายน้ำให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในอุทยานพังเสียหาย ทางอุทยานประกาศระงับการเข้าพักค้างคืนตามโรงแรมและที่พักภายในพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด
กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐแอริโซนาอย่างต่อเนื่อง ทางการท้องถิ่นเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังบริเวณหุบเขา ทางน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากน้ำป่าอาจหลากเข้าท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ห่างไกลออกไป
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