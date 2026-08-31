ข่าวต่างประเทศ

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:35 น.
ร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา

กู้ภัยเร่งค้นหาผู้สูญหาย 14 รายหลังน้ำป่าถล่มแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา คร่าชีวิตนักเดินป่า 1 ราย สั่งปิดที่พักชั่วคราวหลังท่อส่งน้ำหลักพังเสียหาย

เกิดเหตุน้ำป่าไหลหลากซัดถล่มพื้นที่อุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา สหรัฐอเมริกา ส่งผลให้นักเดินป่าเสียชีวิต 1 ราย เจ้าหน้าที่ยังคงเร่งค้นหาผู้สูญหายอีกอย่างน้อย 14 ราย

เหตุดังกล่าวเกิดขึ้นช่วงบ่ายวันเสาร์ เวลาประมาณ 14.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ปริมาณน้ำฝนตกลงมาราว 0.5 ถึง 1 นิ้ว ภายในเวลาเพียง 30 นาที สภาพภูมิประเทศที่เป็นโขดหินและมีความลาดชันสูงทำให้น้ำไหลทะลักอย่างรวดเร็ว พัดเอานักเดินป่าและนักท่องเที่ยวตามเส้นทางใกล้แม่น้ำโคโลราโดไปกับกระแสน้ำ

โฆษณา

เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติพบศพชายวัย 46 ปี บริเวณแก่งคริสตัล ริมแม่น้ำโคโลราโด สำนักงานชันสูตรศพเทศมณฑลโคโคนิโนอยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อระบุตัวตน ส่วนผู้สูญหายที่เหลือคาดว่ากำลังเดินป่าอยู่ตามเส้นทางใกล้กับไบรท์แองเจิลแคนยอนและแฟนทอมแรนช์ ทางการได้ประกาศขอข้อมูลจากประชาชนเพื่อช่วยระบุตัวบุคคลที่เดินทางอยู่บนเส้นทางนอร์ทไคบับ จุดพักแรมไบรท์แองเจิล รวมถึงพื้นที่เดอะบ็อกซ์

ทีมกู้ภัยอพยพผู้คนออกจากพื้นที่ประสบภัยได้แล้ว 62 ราย โดยใช้เฮลิคอปเตอร์จากสำนักงานอุทยานแห่งชาติและกรมความปลอดภัยสาธารณะรัฐแอริโซนา ลำเลียงผู้รอดชีวิตไปยังโรงเรียนในท้องถิ่นและจัดหาที่พักให้ ขณะที่การค้นหาทางอากาศตลอดแนวเส้นทางนอร์ทไคบับและแม่น้ำโคโลราโดยังไม่พบผู้สูญหายเพิ่มเติม

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว
Parth Desai via AP

กระแสน้ำป่าพัดสะพานคนเดินข้ามลำห้วยไบรท์แองเจิลพังเสียหายทั้งหมด ทำให้ไม่สามารถเดินเท้าสัญจรข้ามลำน้ำได้ เศษซากปรักหักพัง ดินตะกอน ท่อนไม้ และโครงสร้างอาคารที่ไหลลงสู่ลำห้วย กลายสภาพเป็นเขื่อนกั้นน้ำธรรมชาติ ส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำโคโลราโดหนุนสูงขึ้นประมาณ 8 ฟุต นอกจากนี้ สะพานแบล็กและสะพานซิลเวอร์ยังคงปิดให้บริการ

น้ำป่ายังส่งผลให้ท่อส่งน้ำสายหลักที่จ่ายน้ำให้กับนักท่องเที่ยวและผู้อยู่อาศัยในอุทยานพังเสียหาย ทางอุทยานประกาศระงับการเข้าพักค้างคืนตามโรงแรมและที่พักภายในพื้นที่ตั้งแต่วันจันทร์ พร้อมขอความร่วมมือให้ผู้อยู่อาศัยใช้น้ำอย่างประหยัด

โฆษณา

กรมอุตุนิยมวิทยายังคงประกาศเฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ตอนเหนือของรัฐแอริโซนาอย่างต่อเนื่อง ทางการท้องถิ่นเตือนประชาชนหลีกเลี่ยงการเข้าไปยังบริเวณหุบเขา ทางน้ำธรรมชาติ และพื้นที่ลุ่มต่ำ เนื่องจากน้ำป่าอาจหลากเข้าท่วมฉับพลันจากฝนที่ตกหนักในพื้นที่ห่างไกลออกไป

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว
Craig Sanderson via AP

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช. ข่าว

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

22 นาที ที่แล้ว
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

27 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

28 นาที ที่แล้ว
ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวกีฬา

ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ

28 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง

30 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้แจง สว. จำเป็นต้องกู้ 4 แสนล้าน สู้วิกฤติพลังงาน ชี้เป็นทางเลือกสุดท้าย

37 นาที ที่แล้ว
ร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา ข่าวต่างประเทศ

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตะวัน” โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา กรณีไลฟ์สดหน้า UN ก่อนขบวนเสด็จผ่าน

47 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด

50 นาที ที่แล้ว
กรีน อัษฎาพร ตัดขาดบุคคลนามสกุลเดียวกัน ข่าวดารา

กรีน อัษฎาพร ตัดขาดคนนามสกุลเดียวกัน ลั่น หากแอบอ้างชื่อ ดำเนินคดีเด็ดขาด

56 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ชิน โยชิดะ คือใคร ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

ประวัติ ชิน โยชิดะ ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า เพื่อนนางแบบแจ้งข่าว “โดนัท” นางแบบสาว-อินฟลูดัง เสียชีวิตจากอาการป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รี่ Filo Jet ล่มนอกชายฝั่งไครีเนีย ไซปรัสเหนือ ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพรอการช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เรือเฟอร์รี่ล่ม ดับแล้ว 8 สูญหาย 18 นอกชายฝั่งไซปรัสเหนือ เตือนกัปตันแล้วแต่ไม่ยอมกลับฝั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อนุญาตให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ จ่ายค่าทนายกว่า 5 แสนเป็นการทำคลิปแทน ข่าว

ทนายไข่มุก เผยนิสัยจริง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยินดีช่วยด้วยใจ แม้ค้างค่าทนายเกิน 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ฟาดเดือด ถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น &quot;คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง&quot; ข่าวกีฬา

รัศมีแข ฟาดเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น “คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับความสำเร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน นศ.แม่ฟ้าหลวง อ้างอาจารย์แพทย์บอก “อนาคตผมยังอีกไกล” ปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตร้องคลินิกความงามห้างดัง หลอกแจกครีมฟรี ก่อนรูดบัตรเสียเงินเกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอาร์ม ตอบแล้ว ไปโหนกระแสไหม? ยอมรับป่วย-สภาพแย่ ถูกสกัดไม่ให้พูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง วอลเลย์บอล

ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:35 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:35 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศสำเร็จรูปใช้เป็นพื้นที่ทำงาน

ทางเลือกคนทำธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ สำเร็จรูป คุ้มค่า โตไว

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช.

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
Back to top button