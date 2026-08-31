วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ
วันสุดท้าย! AISเตือนลูกค้าอัปเดตข้อมูลซิมด้วยตนเองผ่านมือถือ และ AIS Shop ทั่วประเทศ ตามมาตรการ กสทช. เช็กวิธีลงทะเบียนที่นี่ มิฉะนั้นเสี่ยงถูกระงับใช้งาน
วันนี้ (31 ส.ค. 69) เป็นวันสุดท้ายที่ AIS แจ้งเตือนให้ลูกค้าที่ได้รับข้อความจากเครือข่าย เร่งอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนซิมการ์ดให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ของสำนักงาน กสทช. เพื่อยืนยันตัวตนเจ้าของหมายเลขและหลีกเลี่ยงระบบระงับการใช้งาน
เงื่อนไขนี้ไม่ได้หมายความว่าลูกค้า AIS ทุกคนต้องลงทะเบียนใหม่ หากผู้ใช้งานมีข้อมูลที่ถูกต้องอยู่แล้วและไม่ได้รับการแจ้งเตือนใด ๆ ก็ไม่ต้องดำเนินการเพิ่มเติม
ช่องทางอัปเดตข้อมูลลงทะเบียนซิม
สำหรับผู้ที่ต้องอัปเดตข้อมูลสามารถทำได้ง่าย ๆ ด้วยตัวเองโดยไม่มีค่าใช้จ่าย ผ่านช่องทางต่าง ๆ ดังนี้
- แอปพลิเคชัน myAIS ที่เมนู “อัปเดตผู้ใช้งานซิม”
- กด 1612*ตามด้วยเลขบัตรประชาชน# แล้วกดโทรออก
- เว็บไซต์ https://m.ais.co.th/webrepi
วิธีอัปเดตข้อมูลซิม
ผู้ลงทะเบียนต้องเตรียมบัตรประชาชนเพื่อลงทะเบียนใช้งาน และสแกนหน้าเพื่อยืนยันตัวตน หากดำเนินการสำเร็จจะได้รับข้อความ SMS ระบุว่า “คุณได้ยืนยันตัวตนเป็นผู้ลงทะเบียนใช้งาน เครือข่าย AIS รายเดือนของเลขหมายนี้แล้ว ดูข้อตกลง เงื่อนไขการใช้บริการฯ และข้อตกลงให้เก็บรวบรวมใช้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ที่ www.ais.th เลือกข้อกำหนดและกฏหมาย”
หากไม่สะดวกดำเนินการด้วยตนเองสามารถใช้บริการได้ที่ศูนย์บริการ AIS Shop, Telewiz และตัวแทนจำหน่ายทั่วประเทศ
ทั้งนี้ การอัปเดตข้อมูลถือเป็นมาตรการสำคัญในการดูแลความปลอดภัยของผู้ใช้บริการ ช่วยให้ระบบตรวจสอบตัวตนเจ้าของหมายเลขได้ถูกต้อง ป้องกันกลุ่มมิจฉาชีพนำหมายเลขโทรศัพท์ไปสวมสิทธิ์หรือแอบอ้าง นอกจากนี้ยังช่วยให้ลูกค้าใช้งานบริการดิจิทัลต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างปลอดภัยและต่อเนื่อง
ข้อมูลจาก : ais
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