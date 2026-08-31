ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ
ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ เผยเล่นมาเป็นสิบปี โดนสาปมาก็เยอะ แต่ทุกคนเก่งมาก ๆ
หลังจากที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ ด้วยการเอาชนะทีมเจ้าภาพอย่างจีนไปได้อย่างสุดมันส์ 3-2 เซต (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10) คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมมหกรรมกีฬาระดับโลกอย่างโอลิมปิก ปี 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
สำหรับรางวัลบุคคลยอดเยี่ยมในการแข่งขันครั้งนี้ ทีมชาติไทยสามารถคว้ามาได้ถึง 3 รางวัล ประกอบด้วย พรพรรณ เกิดปราชญ์ ได้รับรางวัลผู้เล่นทรงคุณค่าและมือเซตยอดเยี่ยม ทัดดาว นึกแจ้ง ได้รับรางวัลบอลเร็วยอดเยี่ยม และศศิภาพร จันทวิสูตร ได้รับรางวัลหัวเสายอดเยี่ยม
หนึ่งในผู้เล่นที่มีอายุมากที่สุดในทีมอย่างปิยะนุช แป้นน้อย ผู้เล่นตำแหน่งลิเบโร วัย 36 ปี เผยความรู้สึกในช่วงบรรยากาศหลังรับเหรียญรางวัลว่า
“แx่ง แค่แมตช์เดียวอะ เราทำมันได้เล่นมา 16 ปี ปีนี้ปีที่ 17 อะ โดนสาปไปแล้วไม่รู้เท่าไหร่ เก่งอะ เก่งมาก น้อง ๆ เก่งมาก ทุกคนเก่งมาก เก่งมาก ภูมิใจในตัวทุกคน ภูมิใจในตัวเอง และขอบคุณแฟน ๆ นะคะที่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอด แบบมันรับรู้ได้ว่าคนไทยเชียร์เรามาก ๆ แล้วเราก็พยายามทำในสิ่งที่เราอยากจะทำมันมาตลอด แล้วก็ทำมันได้แล้ววันนี้ โคตรภูมิใจเลยว่ะ”
คำพูดของปิยะนุชสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นตลอดระยะเวลา 16 ปีที่ผ่านมา ของการเล่นวอลเลย์บอลในระดับทีมชาติ ท่ามกลางความกดดันและอุปสรรคต่างๆ ที่ต้องเผชิญ แต่ในที่สุดก็สามารถพิสูจน์ตัวเองและคว้าความสำเร็จครั้งสำคัญนี้ได้สำเร็จ
ทั้งนี้ ภารกิจของทัพนักตบลูกยางสาวไทยยังไม่จบเพียงเท่านี้ เนื่องจากยังมีการแข่งขันสำคัญรออยู่อีกหนึ่งรายการ นั่นคือ “เอเชียนเกมส์ 2026” ซึ่งจะจัดขึ้นที่เมืองนาโกย่า และจังหวัดไอจิ ประเทศญี่ปุ่น โดยทีมชาติไทยตั้งเป้าหมายคว้าอย่างน้อย 1 เหรียญรางวัลให้ได้ในการแข่งขันครั้งนี้
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