ประวัติ ชิน โยชิดะ ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย
หลังวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะจีน ได้ไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ ชื่อของ ชิน โยชิดะ (Shin Yoshida / 吉田伸) ได้รับความสนใจจากแฟนวอลเลย์บอลไทย สังเกตว่าปีนี้ หนุ่มหล่อแดนอาทิตย์อุทัยอยู่ข้างสนามในฐานะหนึ่งในทีมงานผู้ฝึกสอนวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ช่วยโค๊ชอ๊อด เกียรติพงษ์ รชตเกรียงไกร
เบื้องหลังโค้ชชาวญี่ปุ่นวัย 30 ปีคนนี้ไม่ได้มีเพียงความรู้ด้านเทคนิค แต่ยังผ่านการทำงานหลายบทบาท ทั้งนักวิเคราะห์ข้อมูล ล่าม ผู้ช่วยโค้ช และทีมงานสโมสรอาชีพในญี่ปุ่น เยอรมนี ฝรั่งเศส รวมถึงอิตาลี วันนี้ไทยเกอร์จะมาเล่าให้ฟัง ชิน โยชิดะ คือใคร
ประวัติ ชิน โยชิดะ
ชิน โยชิดะ เกิดวันที่ 22 กรกฎาคม 2539 ที่เขตเซตางายะ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น จบการศึกษาจากโรงเรียนมัธยมโตเกียวเมโทรโพลิแทนโชฟุมินามิ เมื่อเดือนมีนาคม 2558 จากนั้นใช้เวลาเตรียมสอบเข้ามหาวิทยาลัยหนึ่งปี ก่อนเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัยวาเซดะในปี 2559
ระหว่างศึกษาอยู่ที่วาเซดะ เขาเป็นสมาชิกทีมวอลเลย์บอลชายของมหาวิทยาลัย และเริ่มเก็บประสบการณ์ด้านการวิเคราะห์การแข่งขัน หลังเรียนจบเมื่อเดือนมีนาคม 2563 โยชิดะยังไม่ได้เข้าสู่วงการโค้ชทันที แต่เลือกทำงานกับบริษัทเภสัชภัณฑ์สัญชาติญี่ปุ่น
หน้าที่ของเขาในช่วงนั้นคือ MR หรือผู้แทนยา ทำงานด้านข้อมูลผลิตภัณฑ์และติดต่อกับบุคลากรทางการแพทย์ อย่างไรก็ตาม ความสนใจในกีฬาวอลเลย์บอลยังคงอยู่ จนตัดสินใจลาออกจากบริษัทเมื่อปี 2565 เพื่อเปลี่ยนเส้นทางมาทำงานด้านวอลเลย์บอลเต็มตัว
เริ่มงานโค้ชกับคุโรเบะ อควาแฟรีส์
งานระดับอาชีพแห่งแรกของโยชิดะคือการเข้าร่วม คุโรเบะ อควาแฟรีส์ สโมสรหญิงในลีกญี่ปุ่น เมื่อปี 2565 ในตำแหน่งนักวิเคราะห์ควบผู้ฝึกสอน
บทบาทดังกล่าวครอบคลุมทั้งการศึกษาข้อมูลการแข่งขัน ถ่ายทอดข้อมูลด้านกลยุทธ์ให้ทีมงาน และให้คำแนะนำทางเทคนิคแก่นักกีฬา เขาเคยเขียนถึงแนวคิดการทำงานว่า หนึ่งในทักษะสำคัญของนักวิเคราะห์และโค้ชคือการสื่อสารข้อมูลซับซ้อนให้ผู้เล่นเข้าใจและนำไปใช้ได้จริง
คุโรเบะประกาศเมื่อเดือนเมษายน 2567 ว่า โยชิดะจะออกจากสโมสรหลังสิ้นเดือนพฤษภาคม ปิดฉากการทำงานร่วมกันประมาณสองปี พร้อมชื่นชมความสามารถในการวิเคราะห์เกมจากหลายมุมและการให้คำแนะนำที่แม่นยำแก่ทีม
ประกาศของ คุโรเบะ อควาแฟรีส์ ยังแจ้งว่า เขาเดินทางไปสมทบทีมชาติไทยตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน ถึง 23 มิถุนายน 2567 นับเป็นการเริ่มทำงานกับทัพลูกยางสาวไทยอย่างเป็นทางการในตำแหน่งนักวิเคราะห์
ความสัมพันธ์กับทีมชาติไทยเริ่มตั้งแต่ปี 2566
ความเชื่อมโยงระหว่างโยชิดะกับวงการวอลเลย์บอลไทยเริ่มขึ้นก่อนหน้านั้น เขาได้รู้จักบุคลากรของวอลเลย์บอลไทยระหว่างทำหน้าที่นักวิเคราะห์ให้ทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ 2023
ทีมชาติไทยต้องการเรียนรู้แนวทางการเล่นและระบบการทำงานของญี่ปุ่น ขณะที่โยชิดะสนใจเก็บประสบการณ์ในต่างประเทศอยู่แล้ว เมื่อได้รับโอกาสจึงตัดสินใจเข้ามาช่วยทีมไทยในปี 2567
เขามองว่าวอลเลย์บอลหญิงไทยและญี่ปุ่นมีลักษณะใกล้เคียงกัน ทั้งสองทีมไม่ได้มีรูปร่างสูงใหญ่เมื่อเทียบกับชาติมหาอำนาจ จึงต้องอาศัยเกมรับ ความคล่องตัว การต่อบอล และการเปลี่ยนจากเกมป้องกันเป็นเกมรุกอย่างมีประสิทธิภาพ
ระหว่างทำงานกับทีมไทย โยชิดะยังพยายามเรียนรู้ภาษาไทยเพื่อใช้สื่อสารกับนักกีฬา โดยมีภาพเขาตะโกนคำสั่งภาษาไทยอยู่ข้างสนามหลายครั้ง หน้าที่ของเขาจึงไม่ได้หยุดอยู่ที่การอ่านตัวเลข แต่ยังรวมถึงการเชื่อมข้อมูล แผนการเล่น และการสื่อสารระหว่างโค้ชกับนักกีฬา
เก็บประสบการณ์ลีกยุโรปและทีมชาติญี่ปุ่น
หลังจบภารกิจกับทีมชาติไทยในปี 2567 โยชิดะเดินทางไปทำงานกับ เอสซี พอทสดัม สโมสรหญิงในลีกสูงสุดของเยอรมนี รับหน้าที่โค้ชควบนักวิเคราะห์
ปี 2568 เขากลับไปร่วมทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น ในตำแหน่งทีมงานผู้ฝึกสอนและล่าม ก่อนทำงานกับวองเดิฟร์ น็องซี วอลเลย์-บอล สโมสรในลีกหญิงฝรั่งเศสช่วงฤดูกาล 2025-26
เส้นทางดังกล่าวทำให้โยชิดะได้สัมผัสระบบวอลเลย์บอลหลายรูปแบบ ตั้งแต่ความละเอียดและระเบียบแบบญี่ปุ่น ไปจนถึงการแข่งขันที่เน้นพละกำลังและความหลากหลายของนักกีฬาในยุโรป
เมื่อสัญญากับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงในปี 2568 สัญญาฉบับต่อไปไม่ได้รับการต่ออายุ โยชิดะชี้แจงในภายหลังว่า เขาไม่ได้เป็นฝ่ายลาออกเพื่อย้ายมาทีมชาติไทย หลังจากพ้นสัญญาแล้ว สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและหัวหน้าผู้ฝึกสอนจึงติดต่อมอบโอกาสให้เขากลับมาร่วมทีมอีกครั้ง
กลับมาช่วยทีมชาติไทยในปี 2569
โยชิดะกลับมาทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงไทยในฐานะโค้ชช่วงฤดูกาลทีมชาติปี 2569 หน้าที่หลักเกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์คู่แข่ง วางแผนการแข่งขัน และสื่อสารรายละเอียดทางเทคนิคกับนักกีฬาและทีมงาน
ในศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ไทยทำผลงานชนะตลอดการแข่งขัน ก่อนเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตในรอบรองชนะเลิศ และชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ ลอสแอนเจลิส 2028
หลังจบการแข่งขัน โยชิดะเขียนผ่าน Note ว่า วันที่ไทยคว้าแชมป์และตั๋วโอลิมปิกเป็นวันที่ดีที่สุดในชีวิต เขาภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของทีม พร้อมยกความสำเร็จให้กับนักกีฬาและทีมงานทุกฝ่าย ไม่ใช่ผลงานของคนใดคนหนึ่ง
แม้เป็นชาวญี่ปุ่น แต่เขามองว่าประเทศไทยได้กลายเป็นเหมือนบ้านอีกแห่ง จากการต้อนรับของนักกีฬา ทีมงาน และแฟนวอลเลย์บอลชาวไทย
เตรียมทำงานในลีกอิตาลีฤดูกาล 2026-27
เส้นทางอาชีพต่อไปของชิน โยชิดะอยู่ที่อิตาลี หลังสโมสร UYBA Volley Busto Arsizio ประกาศแต่งตั้งเขาเป็นหนึ่งในผู้ช่วยโค้ชประจำฤดูกาล 2026-27
ประกาศอย่างเป็นทางการของ UYBA ให้เหตุผลว่า โยชิดะมีประสบการณ์จากทีมชาติญี่ปุ่น ตลอดจนสโมสรในเยอรมนีและฝรั่งเศส นอกจากนี้ยังสามารถช่วยนักกีฬาญี่ปุ่นของทีมปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้รวดเร็วขึ้น
จากพนักงานบริษัทเภสัชภัณฑ์ที่ตัดสินใจลาออกมาทำงานในกีฬาที่รัก โยชิดะใช้เวลาเพียงไม่กี่ปีก้าวผ่านลีกอาชีพหลายประเทศ ก่อนกลายเป็นหนึ่งในทีมงานที่มีส่วนกับความสำเร็จครั้งสำคัญของวอลเลย์บอลหญิงไทย
แฟนๆ วอลเลย์บอลชาวไทยสามารถเข้าไปติดตามให้กำลังใจชินได้ทาง อินสตาแกรม : @shin_yoshida22
ประวัติการทำงานของชิน โยชิดะโดยสรุป
- ปี 2559-2563: ศึกษาที่มหาวิทยาลัยวาเซดะ และอยู่กับทีมวอลเลย์บอลชายของมหาวิทยาลัย
- ปี 2563-2565: ทำงานบริษัทเภสัชภัณฑ์ในตำแหน่งผู้แทนยา
- ปี 2565-2567: นักวิเคราะห์และโค้ช คุโรเบะ อควาแฟรีส์ ประเทศญี่ปุ่น
- ปี 2566: นักวิเคราะห์ทีมชาติญี่ปุ่นในการแข่งขันเอเชียนเกมส์
- ปี 2567: นักวิเคราะห์วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
- ฤดูกาล 2024-25: โค้ชและนักวิเคราะห์ เอสซี พอทสดัม ประเทศเยอรมนี
- ปี 2568: ทีมงานผู้ฝึกสอนและล่าม วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่น
- ฤดูกาล 2025-26: ทีมงานสโมสร วองเดิฟร์ น็องซี ประเทศฝรั่งเศส
- ปี 2569: โค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
- ฤดูกาล 2026-27: ผู้ช่วยโค้ช UYBA Volley Busto Arsizio ประเทศอิตาลี
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แหล่งอ้างอิง
- Shin Yoshida – Note
- Kurobe Aqua Fairies
- The Answer
- UYBA Volley Busto Arsizio
- Vandœuvre Nancy Volley-Ball
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