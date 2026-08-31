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ด่วน! เรือเฟอร์รี่ล่ม ดับแล้ว 8 สูญหาย 18 นอกชายฝั่งไซปรัสเหนือ เตือนกัปตันแล้วแต่ไม่ยอมกลับฝั่ง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:08 น.
เรือเฟอร์รี่ Filo Jet ล่มนอกชายฝั่งไครีเนีย ไซปรัสเหนือ ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพรอการช่วยเหลือ

สำนักข่าวต่างประเทศ รายงาน เรือเฟอร์รี่โดยสารความเร็วสูงชื่อ Filo Jet พลิกคว่ำ จมลงนอกชายฝั่งเมืองไครีเนีย ทางตอนเหนือของเกาะไซปรัส เมื่อวันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย 8 ราย สูญหายอีก 18 คน

กระทรวงมหาดไทยของไซปรัสเหนือระบุว่า เรือบรรทุกผู้โดยสาร 259 คน ลูกเรือ 8 คน รวม 267 คน ออกจากท่าเรือไครีเนียเมื่อเวลาประมาณเที่ยงวัน มุ่งหน้าไปยังท่าเรือทาชูจู จังหวัดเมอร์ซิน ประเทศตุรกี ก่อนเริ่มมีน้ำเข้าเรือขณะอยู่ห่างจากฝั่งราว 4 ไมล์ทะเล

ล่าสุดมีผู้ได้รับการช่วยเหลือแล้ว 241 คน โดยเรือจมลงสู่ก้นทะเลที่ความลึกราว 514 เมตร ซึ่งเป็นอุปสรรคสำคัญต่อการค้นหา

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ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ Filo Jet ที่พลิกคว่ำนอกชายฝั่งไซปรัสเหนือ
ปฏิบัติการช่วยเหลือผู้โดยสารเรือเฟอร์รี่ Filo Jet ที่พลิกคว่ำนอกชายฝั่งเมืองไครีเนีย (ภาพจาก: Daily Mail)

ผู้รอดชีวิตหลายรายให้สัมภาษณ์สื่อท้องถิ่นว่า หลังเรือออกจากท่าไม่นาน ผู้โดยสารพบว่ามีน้ำเข้าเรือ จึงแจ้งเตือนกัปตันและลูกเรือให้นำเรือกลับเข้าฝั่ง แต่เรือยังคงแล่นต่อไป

ผู้รอดชีวิตรายหนึ่งวัย 50 กว่าปี ให้สัมภาษณ์สถานีโทรทัศน์ท้องถิ่นว่า ส่วนหัวเรือเกิดเสียงระเบิดและกระจกด้านข้างแตกออก ขณะที่น้ำไหลเข้าเรือมากขึ้นเรื่อยๆ เขาระบุว่าใครที่ออกมาได้ก็ออกมา และเห็นกัปตันเป็นหนึ่งในคนแรกๆ ที่ทิ้งเรือ

พยานอีกรายวัย 30 กว่าปี ให้ข้อมูลตรงกันเรื่องเสียงระเบิด ตนได้แจ้งเรื่องน้ำรั่วกับกัปตันแล้ว แต่กัปตันยังคงแล่นเรือต่อ กระทั่งที่นั่งเริ่มลอย และหัวเรือระเบิด

ผู้รอดชีวิตอีกรายชื่อเอเฟ มุลติจี ให้สัมภาษณ์ซีเอ็นเอ็นเติร์กว่า เรือเคลื่อนที่ผิดปกติอย่างมาก ยกตัวขึ้นจากน้ำแล้วกระแทกลงซ้ำๆ และสั่นอย่างรุนแรง ก่อนที่ในเวลาต่อมาเรือจะกระโดดขึ้นสูงแล้วตกลงมา ทำให้ด้านหน้าฝั่งซ้ายแตกออกและน้ำทะลักเข้ามา

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ผู้รอดชีวิตยังระบุตรงกันว่าเสื้อชูชีพมีไม่เพียงพอ ทำให้หลายคนต้องกระโดดลงน้ำโดยไม่มีอุปกรณ์ช่วยพยุงตัว

เรือเฟอร์รี่ Filo Jet พลิกคว่ำท้องเรือหงายขึ้น ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพลอยอยู่รอบตัวเรือ
ภาพเรือเฟอร์รี่พลิกคว่ำท้องเรือหงายขึ้น โดยมีผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพลอยอยู่โดยรอบ (ภาพจาก: Daily Mail)

นายอูนัล อุสเทล นายกรัฐมนตรีของไซปรัสเหนือ ยืนยันว่ากัปตันเรือและลูกเรืออีก 7 คนถูกจับกุมแล้ว นี่คือภัยพิบัติทางทะเลครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของพื้นที่ พร้อมยืนยันว่าปฏิบัติการค้นหาจะดำเนินต่อไปจนกว่าจะพบผู้สูญหายทั้งหมด ทางการไซปรัสเหนือประกาศไว้ทุกข์เป็นเวลา 3 วัน

ปฏิบัติการค้นหา

เรือของหน่วยยามฝั่ง เฮลิคอปเตอร์ เครื่องบิน และโดรน จากทั้งตุรกีและไซปรัสเหนือ ถูกส่งเข้าพื้นที่ รวมถึงเครื่องบินเรดาร์ทางทหารที่บินสำรวจเหนือน่านน้ำดังกล่าว

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ผู้โดยสารบางส่วนนั่งอยู่บนท้องเรือที่พลิกคว่ำ รอการช่วยเหลือกลางทะเล
ผู้โดยสารบางส่วนขึ้นไปนั่งบนท้องเรือที่พลิกคว่ำเพื่อรอการช่วยเหลือ (ภาพจาก: Daily Mail)

มีรายงานว่านักดำน้ำจากตุรกีจะเข้าร่วมปฏิบัติการ พร้อมเรือที่ติดตั้งอุปกรณ์พิเศษสำหรับปฏิบัติการในระดับความลึกมาก

ปฏิกิริยาจากนานาชาติ

ประธานาธิบดีเรเจป ทายยิป แอร์โดอัน ของตุรกี แสดงความเสียใจ ระบุว่ารัฐบาลตุรกีกำลังประสานงานกับไซปรัสเหนือในปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัย

ด้านสาธารณรัฐไซปรัส ซึ่งควบคุมพื้นที่ทางตอนใต้ของเกาะ แจ้งผ่านกองกำลังรักษาสันติภาพแห่งสหประชาชาติในไซปรัสว่าพร้อมให้ความช่วยเหลือด้วยทรัพยากรทั้งหมดที่มี

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นายคอนสแตนตินอส เลตีมบิโอติส โฆษกรัฐบาลสาธารณรัฐไซปรัส โพสต์ข้อความว่าในช่วงเวลาเช่นนี้ การปกป้องชีวิตมนุษย์เป็นสิ่งสำคัญสูงสุด

คำชี้แจงของบริษัทเรือ

บริษัท Filo Denizcilik เจ้าของเรือ ออกแถลงการณ์ผ่านเว็บไซต์ว่ารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งต่ออุบัติเหตุที่เกิดขึ้น ความปลอดภัยของผู้โดยสารและลูกเรือคือสิ่งสำคัญเร่งด่วนที่สุดในขณะนี้

บริษัทระบุว่าได้ตั้งทีมบริหารวิกฤตขึ้นทันทีหลังเกิดเหตุ และระดมทรัพยากรทั้งหมดลงพื้นที่ โดยประสานงานกับหน่วยค้นหาและกู้ภัยทุกหน่วย พร้อมเปิดสายด่วนพิเศษเพื่อให้ข้อมูลแก่ครอบครัวผู้โดยสาร

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เรือ Filo Jet เป็นเรือแบบคาตามารันความเร็วสูง ยาว 40 เมตร กว้าง 10 เมตร ชักธงตุรกี

เส้นทางระหว่างไครีเนียกับทาชูจูมีระยะทางทางทะเลราว 40 ไมล์ ถือเป็นเส้นทางที่ค่อนข้างสั้นเมื่อเทียบกับเส้นทางเรือเฟอร์รี่อื่นในเมดิเตอร์เรเนียน และเป็นหนึ่งในหลายบริการที่เชื่อมไซปรัสเหนือกับแผ่นดินใหญ่ตุรกี

ไซปรัสเหนือหรือสาธารณรัฐตุรกีแห่งไซปรัสเหนือ ควบคุมพื้นที่ประมาณหนึ่งในสามทางตอนเหนือของเกาะไซปรัส ซึ่งถูกแบ่งแยกมาตั้งแต่ปี 2517 และได้รับการรับรองจากตุรกีเพียงประเทศเดียว

In this frame grab from a video, passengers wearing life jackets wait atop a capsized passenger vessel to be rescued off the coast of Girne, in the Turkish-occupied northern part of Cyprus, Sunday, Aug. 30, 2026. (DHA via AP)

ที่มา: BNO News, Greek City Times, รอยเตอร์ผ่าน The Express Tribune, CBC News, The Washington Post, Daily Mail

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:08 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:08 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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