เศร้า เพื่อนนางแบบแจ้งข่าว “โดนัท” นางแบบสาว-อินฟลูดัง เสียชีวิตจากอาการป่วย
เศร้า เพื่อนนางแบบแจ้งข่าว “โดนัท ณฐอร บรรพสุวัน” นางแบบสาว-อินฟลูดัง เสียชีวิตจากอาการป่วย ขอเวลารวบรวมแล้วจะแจ้งสาเหตุเสียชีวิตอีกครั้ง
เพจเฟซบุ๊ก Francesca Russo หรือ ฟราน นางแบบสาวแจ้งข่าวเศร้าว่า โดนัท ณฐอร บรรพสุวัน นางแบบและอินฟลูเอนเซอร์สาวชื่อดังผู้ติดตามกว่า 7 แสนคนและพริตตี้สาวที่เป็นที่รู้จักกันดีในวงการ เจ้าของตำแหน่ง Playboy Bunny 2019 แห่งนิตยสาร Playboy Thailand
โดยฟรานระบุว่า “โดนัทเสียแล้วนะคะพี่ๆ ช่างภาพหรือเพื่อนๆ ที่รักโดนัท ฟรานจะมาแจ้งกำหนดการนะคะ” ก่อนจะระบุต่อว่ากำหนดสวดอภิพระอภิธรรมศพที่วัดไทรน้อยตั้งแต่วันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. ก่อนกำหนดณาปนกิจ 3 ก.ย.
ทั้งนี้ฟรานยังได้แจ้งเพิ่มเติมว่า “ฟรานเข้าใจนะคะว่าทุกคนอยากรู้สาเหตุแต่มันไม่ใช่เวลานี้
โดนัทฝากวิทยาทาน กับอาการป่วยครั้งนี้ไว้ และฟรานจะแชร์ในมุมมองที่โดนัทตั้งเจตจำนงไว้ หลังผ่านพิธี ฟรานจะมาเรียบเรียงให้อีกครั้ง ขอบคุณทุกคนที่เข้าใจ”
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