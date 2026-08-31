ข่าวดาราบันเทิง

กรีน อัษฎาพร ตัดขาดคนนามสกุลเดียวกัน ลั่น หากแอบอ้างชื่อ ดำเนินคดีเด็ดขาด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 11:18 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 11:18 น.
กรีน อัษฎาพร ตัดขาดบุคคลนามสกุลเดียวกัน

กรีน อัษฎาพร ประกาศตัดขาดบุคคลนามสกุลเดียวกัน ไม่เกี่ยวข้องธุรกรรมใด ๆ หากมีการแอบอ้างชื่อไม่รับผิดชอบทุกกรณี เตรียมดำเนินคดีถึงที่สุด

แฟนละครส่งกำลังใจ หลังนักแสดงสาว กรีน อัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ชี้แจงผ่านอินสตาแกรม green_ausadaporn เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569 ยืนยันตัดขาดความเกี่ยวข้องกับบุคคลที่ใช้นามสกุลเดียวกัน ป้องกันความเข้าใจผิดหากมีผู้ถูกแอบอ้างชื่อไปใช้หาผลประโยชน์ ระบุว่า

“ประกาศแจ้งเพื่อทราบ – โปรดอ่านให้ครบ

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ดิฉัน นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล ขอแจ้งให้ทุกท่าน ทราบว่า

นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 (ค.ศ. 2022) เป็นต้นมา การกระทํา การตัดสินใจ การทําธุรกรรม หรือการดําเนินการใด ๆ ของ นายฉัตพัฒน์ สิริวัฒน์ธนกุล ทั้งหมดไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับดิฉันแต่อย่างใดทั้งสิ้น

หากมีบุคคลใดได้รับการติดต่อ การแจ้ง หรือการพาดพิง ในลักษณะที่กล่าวอ้างว่าเกี่ยวข้องกับดิฉันหรือนําชื่อของดิฉันไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต ดิฉันขอปฏิเสธความรับผิดชอบในทุกกรณี และจะดําเนินการทางกฎหมายกับผู้แอบอ้างโดยถึงที่สุด

หากท่านได้รับความเสียหายจากการกระทําดังกล่าวกรุณาติดต่อ 082-957-9994 เพื่อรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

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ประกาศ ณ วันที่ 29 สิงหาคม 2569 นางสาวอัษฎาพร สิริวัฒน์ธนกุล”

กรีน อัษฎาพร ตัดขายคนนามสกุลเดียวกัน
ภาพจาก Instagram : green_ausadaporn

ก่อนหน้านี้สาวกรีน เคยออกมาให้สัมภาษณ์ในรายการแฉ เมื่อวันที่ 1 ก.ค. 67 เกี่ยวกับภาระหนี้สินที่คุณพ่อทิ้งไว้หลังจากเสียชีวิตประมาณ 30 ล้านบาท เกิดจากการทำธุรกิจก่อสร้างของคุณพ่อและค่อย ๆ ทยอยเปิดเผยออกมาหลังจากคุณพ่อเสียชีวิต
ทั้งจากการทวงถามของเจ้าหนี้และเอกสารทางกฎหมายต่าง ๆ ของบริษัทที่คุณพ่อเคยทำไว้

กรีนชี้แจงว่า หนี้สินจำนวน 30 ล้านบาทถือว่ามหาศาลมากสำหรับการเป็นนักแสดง เพราะรายได้จากการเล่นละครเรื่องหนึ่งเพียงแค่หลักล้านต้น ๆ และเป็นไปไม่ได้เลยที่จะรับงานละครได้ถึงปีละ 10 เรื่องเพื่อนำเงินมาใช้หนี้ ส่งผลให้ในทุก ๆ เดือน กรีนและน้องต้องทำงานอย่างหนักและเจียดเงินรายได้ส่วนใหญ่ส่งไปชำระหนี้สิน

นาวเอกสารเผยว่าเธอต้องเผชิญกับการทวงหนี้ทุกรูปแบบ รวมถึงการถูกข่มขู่ว่าจะทำลายชื่อเสียงหากไม่ชำระหนี้ตามที่เรียกร้อง แต่เนื่องจากเธอไม่ชอบการปะทะ ครอบครัวจึงใช้วิธีพูดคุยตกลงและยอมจ่ายเงินเพื่อชำระให้เรื่องจบไป โดยเจรจาต่อรองให้อยู่ในระดับราคาที่ครอบครัวไหว

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กรีน อัษฎาพร-2
ภาพจาก Instagram : green_ausadaporn
กรีน อัษฎาพร
ภาพจาก Instagram : green_ausadaporn

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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