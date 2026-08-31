หมอเตือน อย่าดื่มน้ำขวดวางทิ้งในรถ ท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
หมอไตไต้หวันเตือน อย่าดื่มน้ำที่เปิดแล้ววางค้างในรถ หลังผู้ป่วยรายหนึ่งท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน
นายแพทย์หง หย่งเสียง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในไต้หวัน เผยแพร่กรณีศึกษาผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง เตือนถึงความเสี่ยงของการดื่มน้ำบรรจุขวดที่เปิดดื่มไปแล้วและถูกวางทิ้งไว้ในรถข้ามคืน
ผู้ป่วยชายวัย 50 กว่าปี ซึ่งมีโรคเบาหวานกับโรคไตวายเรื้อรังอยู่เดิม ถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินหลังมีอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรง ร่วมกับมีไข้
ผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง มีภาวะขาดน้ำ มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย
เมื่อซักประวัติการรับประทานอาหาร ผู้ป่วยระบุว่าไม่ได้รับประทานอาหารดิบหรืออาหารค้างคืน จนกระทั่งแพทย์ถามละเอียดขึ้นจึงพบว่า ในเช้าวันเกิดอาการ ผู้ป่วยรู้สึกกระหายน้ำระหว่างขับรถ จึงหยิบขวดน้ำที่วางอยู่ในช่องวางแก้วมาดื่ม ซึ่งเป็นน้ำที่เหลือจากการเดินทางเมื่อ 2 วันก่อน และเคยดื่มโดยสัมผัสปากขวดไปแล้ว
นายแพทย์หงระบุว่า แม้จะไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุได้โดยตรง แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อจากน้ำขวดดังกล่าว จนเกิดลำไส้อักเสบเฉียบพลันและภาวะขาดน้ำรุนแรง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันตามมา
นายแพทย์หงอธิบายว่า ปัจจัยสำคัญ 3 อย่างที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว คือน้ำลาย อุณหภูมิสูงในรถ และการวางทิ้งไว้ข้ามคืน
เมื่อริมฝีปากสัมผัสปากขวด หรือมีน้ำลายไหลย้อนกลับเข้าไป แบคทีเรียและเศษอาหารจากช่องปากจะเข้าสู่น้ำภายในขวด
เขาอ้างข้อมูลจากงานวิจัยว่า น้ำดื่มบรรจุขวดที่เปิดและดื่มโดยสัมผัสปากขวด หากวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จำนวนแบคทีเรียเฮเทอโรโทรฟิกอาจเพิ่มขึ้นหลายหมื่นเท่า
ยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิภายในรถอาจสูงถึง 40 ถึง 60 องศาเซลเซียส สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเร่งการแบ่งตัวของแบคทีเรียให้เร็วขึ้นอีก ทำให้น้ำที่เดิมสะอาดกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อในเวลาไม่นาน
กลไกที่กระทบไต
สำหรับกลไกที่อาจก่อให้เกิดอันตราย นายแพทย์หงอธิบายว่า เมื่อได้รับแบคทีเรียและสารพิษในปริมาณมากจนเกิดลำไส้อักเสบ อาการอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว และปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนลดลงอย่างมาก
เมื่อเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ไตจะเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจน ประกอบกับการที่ไตต้องกรองสารพิษปริมาณมาก ทำให้ภาระการทำงานของไตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องอยู่เดิม
คำแนะนำ 3 ข้อ
นายแพทย์หงแนะนำแนวปฏิบัติ 3 ข้อ
ข้อแรก น้ำที่เปิดดื่มแล้วโดยสัมผัสปากขวด และถูกวางทิ้งไว้ในรถข้ามคืน ควรเททิ้ง ไม่ควรนำกลับมาดื่ม
ข้อที่สอง ควรเทน้ำใส่แก้วก่อนดื่ม เพื่อลดโอกาสที่แบคทีเรียในช่องปากจะสัมผัสปากขวดและปนเปื้อนน้ำภายใน
ข้อที่สาม ไม่ควรเก็บน้ำที่เปิดขวดแล้วไว้ในรถเป็นน้ำสำรองเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง
ที่มา: เพจเฟซบุ๊กของนายแพทย์หง หย่งเสียง, Liberty Times, TTV, SETN, UDN, PeopleNews
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