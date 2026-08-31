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หมอเตือน อย่าดื่มน้ำขวดวางทิ้งในรถ ท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 22:40 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 22:41 น.
หมอเตือน อย่าดื่มน้ำขวดวางทิ้งในรถ ท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน

หมอไตไต้หวันเตือน อย่าดื่มน้ำที่เปิดแล้ววางค้างในรถ หลังผู้ป่วยรายหนึ่งท้องเสียรุนแรงจนไตบาดเจ็บเฉียบพลัน

นายแพทย์หง หย่งเสียง แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคไตในไต้หวัน เผยแพร่กรณีศึกษาผ่านเพจเฟซบุ๊กของตนเอง เตือนถึงความเสี่ยงของการดื่มน้ำบรรจุขวดที่เปิดดื่มไปแล้วและถูกวางทิ้งไว้ในรถข้ามคืน

ผู้ป่วยชายวัย 50 กว่าปี ซึ่งมีโรคเบาหวานกับโรคไตวายเรื้อรังอยู่เดิม ถูกนำตัวส่งห้องฉุกเฉินหลังมีอาการอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรง ร่วมกับมีไข้

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ผลการตรวจพบว่าผู้ป่วยมีจำนวนเม็ดเลือดขาวสูง มีภาวะขาดน้ำ มีภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลัน โดยแพทย์วินิจฉัยว่าเป็นโรคกระเพาะและลำไส้อักเสบเฉียบพลันจากเชื้อแบคทีเรีย

เมื่อซักประวัติการรับประทานอาหาร ผู้ป่วยระบุว่าไม่ได้รับประทานอาหารดิบหรืออาหารค้างคืน จนกระทั่งแพทย์ถามละเอียดขึ้นจึงพบว่า ในเช้าวันเกิดอาการ ผู้ป่วยรู้สึกกระหายน้ำระหว่างขับรถ จึงหยิบขวดน้ำที่วางอยู่ในช่องวางแก้วมาดื่ม ซึ่งเป็นน้ำที่เหลือจากการเดินทางเมื่อ 2 วันก่อน และเคยดื่มโดยสัมผัสปากขวดไปแล้ว

นายแพทย์หงระบุว่า แม้จะไม่สามารถพิสูจน์สาเหตุได้โดยตรง แต่มีความเป็นไปได้สูงที่ผู้ป่วยจะได้รับเชื้อจากน้ำขวดดังกล่าว จนเกิดลำไส้อักเสบเฉียบพลันและภาวะขาดน้ำรุนแรง ซึ่งกระตุ้นให้เกิดภาวะไตบาดเจ็บเฉียบพลันตามมา

นายแพทย์หงอธิบายว่า ปัจจัยสำคัญ 3 อย่างที่ทำให้เชื้อแบคทีเรียเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว คือน้ำลาย อุณหภูมิสูงในรถ และการวางทิ้งไว้ข้ามคืน

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เมื่อริมฝีปากสัมผัสปากขวด หรือมีน้ำลายไหลย้อนกลับเข้าไป แบคทีเรียและเศษอาหารจากช่องปากจะเข้าสู่น้ำภายในขวด

เขาอ้างข้อมูลจากงานวิจัยว่า น้ำดื่มบรรจุขวดที่เปิดและดื่มโดยสัมผัสปากขวด หากวางทิ้งไว้ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 24 ชั่วโมง จำนวนแบคทีเรียเฮเทอโรโทรฟิกอาจเพิ่มขึ้นหลายหมื่นเท่า

ยิ่งในช่วงฤดูร้อนที่อุณหภูมิภายในรถอาจสูงถึง 40 ถึง 60 องศาเซลเซียส สภาพแวดล้อมดังกล่าวจะเร่งการแบ่งตัวของแบคทีเรียให้เร็วขึ้นอีก ทำให้น้ำที่เดิมสะอาดกลายเป็นแหล่งเพาะเชื้อในเวลาไม่นาน

กลไกที่กระทบไต

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สำหรับกลไกที่อาจก่อให้เกิดอันตราย นายแพทย์หงอธิบายว่า เมื่อได้รับแบคทีเรียและสารพิษในปริมาณมากจนเกิดลำไส้อักเสบ อาการอาเจียนและท้องเสียอย่างรุนแรงจะทำให้ร่างกายสูญเสียน้ำอย่างรวดเร็ว และปริมาตรเลือดที่ไหลเวียนลดลงอย่างมาก

เมื่อเลือดไปเลี้ยงไตไม่เพียงพอ ไตจะเกิดภาวะขาดเลือดและออกซิเจน ประกอบกับการที่ไตต้องกรองสารพิษปริมาณมาก ทำให้ภาระการทำงานของไตเพิ่มขึ้น ซึ่งเป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับผู้ที่มีการทำงานของไตบกพร่องอยู่เดิม

คำแนะนำ 3 ข้อ

นายแพทย์หงแนะนำแนวปฏิบัติ 3 ข้อ

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ข้อแรก น้ำที่เปิดดื่มแล้วโดยสัมผัสปากขวด และถูกวางทิ้งไว้ในรถข้ามคืน ควรเททิ้ง ไม่ควรนำกลับมาดื่ม

ข้อที่สอง ควรเทน้ำใส่แก้วก่อนดื่ม เพื่อลดโอกาสที่แบคทีเรียในช่องปากจะสัมผัสปากขวดและปนเปื้อนน้ำภายใน

ข้อที่สาม ไม่ควรเก็บน้ำที่เปิดขวดแล้วไว้ในรถเป็นน้ำสำรองเป็นเวลานาน โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูง

ที่มา: เพจเฟซบุ๊กของนายแพทย์หง หย่งเสียง, Liberty Times, TTV, SETN, UDN, PeopleNews

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Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 22:40 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 22:41 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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