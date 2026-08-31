ข่าวกีฬาวอลเลย์บอล

รัศมีแข ฟาดเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น “คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับความสำเร็จ

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 10:45 น.
รัศมีแข ฟาดเดือด ถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น "คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง"

รัศมีแข ฟาดเดือด ถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย นักกีฬาวอลเลย์บอล ลั่น “คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” ยันคำด่าไม่ใช่พลังที่ทำให้สำเร็จ

ถือเป็นความสำเร็จครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ของประเทศไทย หลังทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสามารถเอาชนะทีมชาติจีน 3-2 เซต ป้องกันแชมป์เอเชียได้สำเร็จ พร้อมคว้าตั๋วเข้าแข่งขันโอลิมปิก 2028 ที่เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ระหว่างการถ่ายทอดสด รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงชื่อดัง ทำหน้าที่เป็นคอมเมนเตเตอร์ โดยหลังจบการแข่งขัน รัศมีแขได้กล่าวถึงกลุ่มบุคคลที่เคยวิพากษ์วิจารณ์นักกีฬาด้วยถ้อยคำรุนแรง รวมถึงเหตุการณ์ดราม่าที่เกิดขึ้นกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยก่อนหน้านี้ว่า

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“วันนี้เราแก้แค้นได้สำเร็จ บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่าเราเป็นประเทศที่เราดูถูก พิมพ์ด่านักกีฬา แบบเสียๆ หายๆ บนโลกออนไลน์เยอะมาก และนักกีฬารับรู้ทุกคน บางคนแขพิมพ์ไปหาเขาหลังบ้าน ว่ามันต้องสู้นะ และหลายคนก็เชื่อว่าคำด่าพวกนี้ มันจะเป็นพลัง

วันนี้แขพูดเลยว่า มันไม่ใช่ค่ะ ชัยชนะในวันนี้มันเป็นความสำเร็จ หนึ่งเลยคือตัวของน้องๆ สองทีมสต๊าฟ สามคือครอบครัว แล้วสี่คือแฟนคลับที่รักน้องจริงๆ และส่งกำลังใจให้น้องๆ จริงๆ พวกเราที่รักจริงๆ เราบอกเลยว่า เราไม่เคยคิดจะทำร้าย ถึงแม้จะเล่นแพ้ หรือเล่นไม่ดี โอเค เรารู้ ไม่เป็นไร ให้กำลังใจกันต่อไป เพราะฉะนั้นแขบอกเลยว่า พวกคุณที่เคยด่าน้องๆ รุนแรง การไปโอลิมปิกครั้งนี้ พวกคุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเลย

พวกคุณไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลย และคุณก็ไม่ได้อยู่ในเศษเสี้ยวในหัวสมองของน้องเขาเลย นี่เป็นของขวัญของพวกน้องๆ สมาคมกีฬาวอลเลย์บอล รุ่นพี่อดีตทีมชาติ ที่ส่งต่อมาให้น้องๆ และคนไทยที่รักน้องจริงๆ”

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Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 10:39 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 10:45 น.
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

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