เพื่อน นศ.แม่ฟ้าหลวง อ้างอาจารย์แพทย์บอก “อนาคตผมยังอีกไกล” ปัดรับผิดชอบ
เพื่อน นศ.แม่ฟ้าหลวง อ้างอาจารย์แพทย์บอก “อนาคตผมยังอีกไกล” ปัดรับผิดชอบ ชี้เป็นอุบัติเหตุ หลังขับรถชนนักศึกษาเสียชีวิต 2 ศพ
จากกรณีที่ครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสรุปคดี หลังรถเก๋งที่คู่กรณีถูกระบุว่าเป็น อาจารย์แพทย์ ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 3 คนบริเวณแยกบายพาสนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ส่งผลให้เสียชีวิต 2 ศพและบาดเจ็บสาหัสอีก 1 ราย จนกลายเป็นข่าวที่ได้รับความสนใจจากสื่อสังคมออนไลน์นั้น
ล่าสุดมีเพจ อรรถรส รายงานเพิ่มเติมว่า แพทย์คนขับเดินทางมาที่งานศพและอ้างว่า วันเกิดเหตุตนรีบมาก สัญญาณไฟกำลังเปลี่ยนจากไฟเหลืองเป็นแดง จึงเบรกไม่ทัน และมองไม่เห็นรถจักรยานยนต์ของน้องๆ ที่กำลังจอดรอไฟแดงอยู่
แต่เพื่อนผู้เสียชีวิตได้ออกมาโพสต์เรียกร้องความเป็นธรรม พร้อมแฉว่า แพทย์คู่กรณีได้พูดกับตำรวจในทำนองว่า “อนาคตผมยังอีกไกล” และพูดกับแม่ผู้เสียชีวิตว่า “จะให้ผมรับผิดชอบอะไรยังไง มันเป็นอุบัติเหตุไม่มีใครอยากให้เกิด”
นอกจากนี้เพื่อนยังระบุว่า คู่กรณีให้เบอร์ติดต่อกับทางครอบครัวไว้ แต่ไม่มีการตอบกลับหรือแสดงความรับผิดชอบใดๆ ทำให้หลายคนกังวลว่าอาจมีการพยายามปิดข่าวจากหลายภาคส่วน
ขณะที่ พ.ต.อ.อนุสรณ์ หน่อคำบุตร ผกก.สภ.บ้านดู่ ถึงความคืบหน้าทางคดีและกระแสข่าวเกี่ยวกับการเยียวยาครอบครัวผู้เสียชีวิตว่า ขณะนี้ครอบครัวผู้สูญเสียยังไม่พร้อมเข้าสู่การเจรจาเรื่องค่าเสียหายหรือการเยียวยา เนื่องจากยังอยู่ในช่วงของความโศกเศร้า และต้องดำเนินการเกี่ยวกับพิธีศพของผู้เสียชีวิต
ส่วนกระแสข่าวที่ระบุว่าฝ่ายคู่กรณี “ไม่รับผิดชอบ” นั้น ยังไม่ตรงกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นทั้งหมด เนื่องจากในขณะนี้ ยังไม่ได้เข้าสู่ขั้นตอนการเจรจาอย่างเป็นทางการ เพราะครอบครัวของผู้เสียชีวิตยังไม่พร้อมพูดคุยในประเด็นดังกล่าว
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