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ทนายไข่มุก เผยนิสัยจริง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยินดีช่วยด้วยใจ แม้ค้างค่าทนายเกิน 5 แสน

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 10:45 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 10:45 น.
ทนายไข่มุก อนุญาตให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ จ่ายค่าทนายกว่า 5 แสนเป็นการทำคลิปแทน

ทนายไข่มุก เผยนิสัยจริง ต้า เฟ็ดเฟ่ เป็นคนจริงใจและน่ารัก ฝ่ายชายยอมรับค้างค่าทนายเกิน 5 แสน ซึ้งใจทนายไม่ได้ทำเพื่อเงิน แต่เพราะอยากช่วย

หลายคนแห่ส่งกำลำใจให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ และ ทนายไข่มุก หรือ อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์ ทนายความประจำตัว หลังจากออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงในมุมของตนเองผ่านรายการโหนกระแส ประเด็นเรื่องการโอนหุ้นและอ้างว่าถูกคู่กรณีทำร้ายทั้งทางร่างกายและจิตใจ ทั้งยังถูกลดเงินเดือน

ล่าสุด ต้า เฟ้ดเฟ่ เปิดใจผ่านไลฟ์ TikTok เผยถึงชีวิตช่วงนี้เจอคดีที่ถูกฟ้อง 20 ล้าน ทั้งยังค้างจ่ายค่าทนายอีกเกิน 5 แสนบาท สิ่งที่ทำเอาเจ้าตัวปลื้มใจคือ ทนายไข่มุกบอกว่าไม่ได้ทำเพื่อเงิน แต่ทำเพราะอยากช่วยตนเองจริง ๆ จะจ่ายเป็นอย่างอื่นก็ได้ จ่ายเป็นการทำคลิปอย่างที่ตนถนัดก็ได้ แต่ตนเองเกรงใจในวิชาชีพ หากไม่ได้เงินเลยก็เป็นการจะเอาเปรียบเกินไป พร้อมกล่าวชมว่าทนายไข่มุกใจดีมาก ๆ

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ฝั่ง ทนายไข่มุก เคลื่อนไหวตอบข้อสงสัยที่ว่าตนติดค่าทนายแพงจริงไหม อธิบายว่า “ทนายไข่มุกเก็บค่าทนายพี่ต้าแพงจริง ล้อเล่นค่ะ ตอนนี้พี่ต้ามีคดีที่ถูกฟ้องบนศาล 2 คดี และที่สถานีตำรวจนครบาลอีก 4 คดี แล้วก็มีที่ซ้ำกันด้วย รวมกันแล้วประมาณ 6 คดี ไม่รวมที่จะต้องมีการฟ้องกลับอีกในอนาคต”

ทนายไข่มุก เผย ความประทับใจที่มีต่อ ต้า เฟ็ดเฟ่ เพราะวันที่ฝ่ายชายเดินเข้ามาในวันที่กระแสยังไม่กลับมา หนุ่มต้าบอกกับทนายว่ามีเงินมากขึ้นแล้ว อยากขอจ่ายค่าทนายให้ แต่ทนายไข่มุกตอบกลับว่า “ไม่เป็นไรพี่ต้า เดี๋ยวค่อยว่ากัน เดี๋ยวพี่ค่อยมาถ่ายคลิป” ฝั่งทนายไข่มุกอธิบายว่าให้จ่ายเป็นอย่างอื่น เช่น การทำคลิปต่าง ๆ

ต้า เฟ็ดเฟ่ จึงบอกว่า ตลอดเวลาทั้งเดือนจะเคลียร์คิวให้ทนายไข่มุก จะทำคลิปให้ โดยชวนคนอื่น ๆ มาด้วย ไม่ใช่แค่ตนเองเพียงคนเดียว ฝั่ง ทนายไข่มุก คิดในใจว่า “ทำไมเป็นคนน่ารักขนาดนี้ พี่ต้ามีความจริงใจ วันที่เขาดีขึ้นก็ไม่ลืมที่จะกลับมาหาและพูดคุยกัน ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ”

ทนายไข่มุกเผยนิสัยจริงต้า เฟ้ดเฟ่
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์
ทนายไข่มุกและต้า เฟ็ดเฟ่-2
ภาพจาก Facebook : ทนายไข่มุก อรนุชญา รุ่งเรืองนพรัตน์

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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