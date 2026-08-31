ชาวเน็ตร้องคลินิกความงามห้างดัง หลอกแจกครีมฟรี ก่อนรูดบัตรเสียเงินเกือบแสน
ชาวเน็ตร้องคลินิกความงามห้างดัง หลอกแจกครีมฟรี ก่อนรูดบัตรพ่อทำเสียเงินเกือบแสน เผยพ่อแม่นอนไม่หลับ อยากได้เงินคืน
กลายเป็นประเด็นในสื่อสังคมออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กชื่อ Pimonnut Fernn ออกมาโพสต์ข้อความช่วยเหลือระบุว่า “ใครพอรู้จักคลินิคนี้บนเซนทรัลเฟสไหมคะ พอดีที่บ้านโดนหลอกค่ะ พ่อกับแม่ไปเดินเซนเฟสละโดนพนักงานหลอกไปให้ซื้อคอร์ส แล้วไม่สามารถหาข้อมูลอะไรได้เลยไม่มีเบอร์โทรคลินิคเลยค่ะ จะทำยังไงได้บ้างคะ พ่อบอกว่าเค้าให้รูดบัตรแล้วไม่แจ้งยอดด้วยว่าเท่าไหร่ แล้วบอกคุณพ่อบอกตอนแรกเค้าบอกครีมฟรี แล้วบอกให้เซ็นเป็นลูกค้ากิตติมาศักดิ์ แล้วเงียบไว้ห้ามบอกใครค่ะ แล้วเค้าพาคุณแม่ไปนวดหน้าคนนวดหน้าบอกเอาบัตรมาๆ คุณพ่อถามเค้าไหนบอกครีมฟรี เค้าบอกไม่ต้องพูดเอาบัตรมาค่ะ แล้วคุณพ่อบอกเค้าเอาครีมมาทาหน้าแล้วคุณพ่อบอกรู้สึกเบลอๆ ไม่รู้ตัวเหมือนชาๆ ด้วยค่ะ เครียดเลยค่ะตอนนี้พ่อกับแม่เครียดนอนไม่หลับ ทำไงให้ได้เงินคืนบ้างคะ พี่ๆ เพื่อนๆ พอแนะนำได้ไหมคะ อยากได้เงินคืนมากค่ะ อันนี้เหมือนเข้าข่ายมิจฉาชีพเลยค่ะ งงทุกวันคนหากินกันแบบนี้หรอ ขอทุกๆคนช่วยแชร์ด้วยนะคะ
พ่อนอนไม่หลับน้ำหนักลดไป 2 กิโลเลยค่ะ นางไม่ยอมบอกพึ่งมาทราบเรื่องเลยค่ะ นางบอกกลัวลูกเครียด กลัวลูกบ่นจนตัวเองกินไม่ได้นอนไม่หลับ
**เพิ่มเติมนะคะขอสอบถามผู้เสียหายหรือใครที่เคยได้รับการทดลองทำหน้าที่คลินิคนี้ เค้ามีการใช้เครื่องไฟฟ้า ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรคะ เค้านำมาจี้ไหล่คุณพ่อค่ะ คุณพ่อบอกกลับบ้านไปปวดแสบปวดร้อนเป็นแผลไหม้เลยค่ะ ตอนนี้ยังเป็นแผลเป็นอยู่เลยค่ะ แล้วได้ถามคุณแม่ไปโดนไหมคุณแม่บอกไม่โดนค่ะ แล้วได้ยินพนักงานพูดบอกคนนี้คนจ่ายเงินหมายถึงพ่อค่ะ เลยอยากทราบว่ามีใครโดนบ้างคะอยากรู้ว่ามันคืออะไร???
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