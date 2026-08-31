วอลเลย์บอล

ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:48 น.
ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง

ชิน โยชิดะ เปิดข้อเท็จจริง หลังถูกกล่าวหาว่า ลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อมาช่วยไทย ยืนยันสัญญาเดิมสิ้นสุด ไม่ได้รับการต่อ ก่อนสมาคมวอลเลย์บอลไทยติดต่อมอบโอกาสให้ทำงาน

ชิน โยชิดะ (Shin Yoshida) ผู้ช่วยโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานของตัวเอง หลังพบความคิดเห็น ข้อความส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย กล่าวหาว่าเขาตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อย้ายมาร่วมงานกับทีมชาติไทย

ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นโพสต์แถลงการณ์ผ่าน Instagram Story บัญชี @shin_yoshida22 ขอใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวด้วยคำพูดของตัวเองเพียงครั้งเดียว เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การคาดเดาบางส่วนพัฒนาไปเป็นข้อความโจมตีหรือหมิ่นประมาท

โฆษณา

“ช่วงที่ผ่านมา ผมเห็นความคิดเห็นและข้อความทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นว่า ผมตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แล้วจึงย้ายไปอยู่กับทีมชาติไทย”

ชินยอมรับว่า การถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสร้างความเจ็บปวดให้กับเขา จึงตัดสินใจชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด โดยไม่ได้ต้องการกล่าวโทษหรือต่อสู้กับบุคคลใด

ชินอธิบายว่า เมื่อปี 2568 เขาทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่าม ภายใต้สัญญาที่กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน

เมื่อสัญญาฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลง สัญญาฉบับต่อไปไม่ได้รับการต่ออายุ เขาไม่ได้เป็นฝ่ายขอลาออก ไม่ได้เลือกยุติบทบาทกับทีมชาติญี่ปุ่นตามความต้องการของตัวเอง

โฆษณา

สำหรับเหตุผลที่ไม่มีการต่อสัญญา ชินเผยว่า เขาไม่ได้รับคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเหตุใดจึงไม่ได้ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นต่อ

หลังจากนั้น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทราบถึงสถานการณ์ของเขา จึงติดต่อมอบโอกาสให้เข้ามาทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

ชินสรุปลำดับเหตุการณ์ว่า เขาไม่ได้ตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเลือกย้ายมาทีมชาติไทย แต่สัญญากับญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและไม่มีการต่อสัญญา จากนั้นจึงได้รับข้อเสนอใหม่จากฝั่งไทย

“ผมไม่ได้เป็นคนเลือกออกจากทีมชาติญี่ปุ่น และไม่ได้ตัดสินใจย้ายมาทีมชาติไทยด้วยเหตุผลดังกล่าว สัญญาของผมกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่ออายุ หลังจากนั้นผมจึงได้รับโอกาสใหม่จากทีมชาติไทย”

โฆษณา

ยังเคารพทีมชาติญี่ปุ่น ไม่ได้มีความรู้สึกด้านลบ

ชินขอแก้ความเข้าใจผิดอีกประเด็น ยืนยันว่าเขาไม่มีความรู้สึกด้านลบต่อสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือทีมชาติญี่ปุ่น

ช่วงเวลาที่ได้ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นถือเป็นประสบการณ์สำคัญ เขาได้เรียนรู้หลายอย่างจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะทีมงานผู้ฝึกสอน ซึ่งชินยกให้เป็นบุคคลต้นแบบและพร้อมให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เขาประสบปัญหา

ความรู้สึกขอบคุณต่อช่วงเวลาที่ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่น รวมถึงความเคารพที่มีต่อวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขาทำงานในฐานะโค้ชของทีมชาติไทย เมื่อต้องลงแข่งขันกับญี่ปุ่น หน้าที่ของเขาคือทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมไทยคว้าชัยชนะ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบในฐานะมืออาชีพ

โฆษณา

ชินมองว่า การทำหน้าที่เต็มกำลังข้างสนามกับความเคารพที่มีต่อวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเป็นคนละเรื่องกัน เขาไม่ได้ออกมาชี้แจงเพื่อวิจารณ์ใครหรือสร้างความขัดแย้ง แต่ต้องการแก้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผิดไปจากความเป็นจริง

ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ ชินกล่าวขอบคุณทีมชาติไทยที่มองเห็นคุณค่าและมอบโอกาสให้เขา พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ

“ตอนนี้ผมรู้สึกขอบคุณทีมชาติไทยที่ต้องการตัวผม และจะรับผิดชอบงานที่ตัวเองทำอย่างเต็มที่ ผมหวังว่าทุกคนจะรับทราบเรื่องที่ชี้แจงในครั้งนี้ในฐานะข้อเท็จจริง”

แถลงการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังชินได้รับความสนใจอย่างมากจากการทำงานร่วมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งไทยเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตในรอบรองชนะเลิศ ก่อนโค่นจีน 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ ลอสแอนเจลิส 2028

โฆษณา

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช. ข่าว

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

21 นาที ที่แล้ว
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

26 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

27 นาที ที่แล้ว
ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวกีฬา

ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง

29 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้แจง สว. จำเป็นต้องกู้ 4 แสนล้าน สู้วิกฤติพลังงาน ชี้เป็นทางเลือกสุดท้าย

36 นาที ที่แล้ว
ร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา ข่าวต่างประเทศ

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตะวัน” โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา กรณีไลฟ์สดหน้า UN ก่อนขบวนเสด็จผ่าน

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด

50 นาที ที่แล้ว
กรีน อัษฎาพร ตัดขาดบุคคลนามสกุลเดียวกัน ข่าวดารา

กรีน อัษฎาพร ตัดขาดคนนามสกุลเดียวกัน ลั่น หากแอบอ้างชื่อ ดำเนินคดีเด็ดขาด

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ชิน โยชิดะ คือใคร ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

ประวัติ ชิน โยชิดะ ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า เพื่อนนางแบบแจ้งข่าว “โดนัท” นางแบบสาว-อินฟลูดัง เสียชีวิตจากอาการป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รี่ Filo Jet ล่มนอกชายฝั่งไครีเนีย ไซปรัสเหนือ ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพรอการช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เรือเฟอร์รี่ล่ม ดับแล้ว 8 สูญหาย 18 นอกชายฝั่งไซปรัสเหนือ เตือนกัปตันแล้วแต่ไม่ยอมกลับฝั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อนุญาตให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ จ่ายค่าทนายกว่า 5 แสนเป็นการทำคลิปแทน ข่าว

ทนายไข่มุก เผยนิสัยจริง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยินดีช่วยด้วยใจ แม้ค้างค่าทนายเกิน 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ฟาดเดือด ถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น &quot;คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง&quot; ข่าวกีฬา

รัศมีแข ฟาดเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น “คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับความสำเร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน นศ.แม่ฟ้าหลวง อ้างอาจารย์แพทย์บอก “อนาคตผมยังอีกไกล” ปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตร้องคลินิกความงามห้างดัง หลอกแจกครีมฟรี ก่อนรูดบัตรเสียเงินเกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอาร์ม ตอบแล้ว ไปโหนกระแสไหม? ยอมรับป่วย-สภาพแย่ ถูกสกัดไม่ให้พูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง วอลเลย์บอล

ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:48 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:48 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศสำเร็จรูปใช้เป็นพื้นที่ทำงาน

ทางเลือกคนทำธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ สำเร็จรูป คุ้มค่า โตไว

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช.

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
Back to top button