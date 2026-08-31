ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง
ชิน โยชิดะ เปิดข้อเท็จจริง หลังถูกกล่าวหาว่า ลาออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อมาช่วยไทย ยืนยันสัญญาเดิมสิ้นสุด ไม่ได้รับการต่อ ก่อนสมาคมวอลเลย์บอลไทยติดต่อมอบโอกาสให้ทำงาน
ชิน โยชิดะ (Shin Yoshida) ผู้ช่วยโค้ชวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ออกมาชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเส้นทางการทำงานของตัวเอง หลังพบความคิดเห็น ข้อความส่วนตัวบนโซเชียลมีเดีย กล่าวหาว่าเขาตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นเพื่อย้ายมาร่วมงานกับทีมชาติไทย
ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่นโพสต์แถลงการณ์ผ่าน Instagram Story บัญชี @shin_yoshida22 ขอใช้โอกาสนี้อธิบายเรื่องราวด้วยคำพูดของตัวเองเพียงครั้งเดียว เนื่องจากข้อมูลที่คลาดเคลื่อน การคาดเดาบางส่วนพัฒนาไปเป็นข้อความโจมตีหรือหมิ่นประมาท
“ช่วงที่ผ่านมา ผมเห็นความคิดเห็นและข้อความทางโซเชียลมีเดียมากขึ้นว่า ผมตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นด้วยตัวเอง แล้วจึงย้ายไปอยู่กับทีมชาติไทย”
ชินยอมรับว่า การถูกวิจารณ์อย่างต่อเนื่องจากความเข้าใจที่ไม่ตรงกับข้อเท็จจริงสร้างความเจ็บปวดให้กับเขา จึงตัดสินใจชี้แจงลำดับเหตุการณ์ทั้งหมด โดยไม่ได้ต้องการกล่าวโทษหรือต่อสู้กับบุคคลใด
ชินอธิบายว่า เมื่อปี 2568 เขาทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติญี่ปุ่นในตำแหน่งนักวิเคราะห์และล่าม ภายใต้สัญญาที่กำหนดระยะเวลาไว้อย่างชัดเจน
เมื่อสัญญาฉบับดังกล่าวสิ้นสุดลง สัญญาฉบับต่อไปไม่ได้รับการต่ออายุ เขาไม่ได้เป็นฝ่ายขอลาออก ไม่ได้เลือกยุติบทบาทกับทีมชาติญี่ปุ่นตามความต้องการของตัวเอง
สำหรับเหตุผลที่ไม่มีการต่อสัญญา ชินเผยว่า เขาไม่ได้รับคำอธิบายที่เฉพาะเจาะจง จึงไม่สามารถชี้แจงได้ว่าเหตุใดจึงไม่ได้ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นต่อ
หลังจากนั้น สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยและหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยทราบถึงสถานการณ์ของเขา จึงติดต่อมอบโอกาสให้เข้ามาทำงานกับวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
ชินสรุปลำดับเหตุการณ์ว่า เขาไม่ได้ตัดสินใจออกจากทีมชาติญี่ปุ่นแล้วเลือกย้ายมาทีมชาติไทย แต่สัญญากับญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและไม่มีการต่อสัญญา จากนั้นจึงได้รับข้อเสนอใหม่จากฝั่งไทย
“ผมไม่ได้เป็นคนเลือกออกจากทีมชาติญี่ปุ่น และไม่ได้ตัดสินใจย้ายมาทีมชาติไทยด้วยเหตุผลดังกล่าว สัญญาของผมกับทีมชาติญี่ปุ่นสิ้นสุดลงและไม่ได้รับการต่ออายุ หลังจากนั้นผมจึงได้รับโอกาสใหม่จากทีมชาติไทย”
ยังเคารพทีมชาติญี่ปุ่น ไม่ได้มีความรู้สึกด้านลบ
ชินขอแก้ความเข้าใจผิดอีกประเด็น ยืนยันว่าเขาไม่มีความรู้สึกด้านลบต่อสมาคมวอลเลย์บอลญี่ปุ่นหรือทีมชาติญี่ปุ่น
ช่วงเวลาที่ได้ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่นถือเป็นประสบการณ์สำคัญ เขาได้เรียนรู้หลายอย่างจากนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ทุกคน โดยเฉพาะทีมงานผู้ฝึกสอน ซึ่งชินยกให้เป็นบุคคลต้นแบบและพร้อมให้ความช่วยเหลือในเวลาที่เขาประสบปัญหา
ความรู้สึกขอบคุณต่อช่วงเวลาที่ทำงานกับทีมชาติญี่ปุ่น รวมถึงความเคารพที่มีต่อวงการวอลเลย์บอลญี่ปุ่น ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง
อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันเขาทำงานในฐานะโค้ชของทีมชาติไทย เมื่อต้องลงแข่งขันกับญี่ปุ่น หน้าที่ของเขาคือทุ่มเทอย่างเต็มที่เพื่อช่วยให้ทีมไทยคว้าชัยชนะ ซึ่งถือเป็นความรับผิดชอบในฐานะมืออาชีพ
ชินมองว่า การทำหน้าที่เต็มกำลังข้างสนามกับความเคารพที่มีต่อวอลเลย์บอลญี่ปุ่นเป็นคนละเรื่องกัน เขาไม่ได้ออกมาชี้แจงเพื่อวิจารณ์ใครหรือสร้างความขัดแย้ง แต่ต้องการแก้ข้อมูลที่ถูกเผยแพร่ผิดไปจากความเป็นจริง
ในช่วงท้ายของแถลงการณ์ ชินกล่าวขอบคุณทีมชาติไทยที่มองเห็นคุณค่าและมอบโอกาสให้เขา พร้อมให้คำมั่นว่าจะทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ
“ตอนนี้ผมรู้สึกขอบคุณทีมชาติไทยที่ต้องการตัวผม และจะรับผิดชอบงานที่ตัวเองทำอย่างเต็มที่ ผมหวังว่าทุกคนจะรับทราบเรื่องที่ชี้แจงในครั้งนี้ในฐานะข้อเท็จจริง”
แถลงการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังชินได้รับความสนใจอย่างมากจากการทำงานร่วมกับทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยในศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ซึ่งไทยเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตในรอบรองชนะเลิศ ก่อนโค่นจีน 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมสิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ ลอสแอนเจลิส 2028
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