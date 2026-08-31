นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน
นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน เจ้าหน้าที่สั่งงดให้บริการชั่วคราว เร่งสอบบาดเจ็บได้อย่างไร
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำชายวัย 49 ปีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่เล่นรถไฟเหาะ Batman Gotham City Escape ในสวนสนุกวอร์เนอร์ (Parque Warner Madrid) ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน
โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าชายคนดังกล่าวขาหักทั้งสองข้าง ซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักชนิดมีแผลเปิด ส่วนขาขวากระดูกหักโดยไม่มีแผลเปิด เบื้องต้นไม่ได้มีรายงานว่าเขาได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร
สำหรับเครื่องเล่นดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องเล่นพาดโผนมีการแล่นลงมาจากความสูง 45 เมตร มีโค้งหลายจุด และมีบางช่วงเครื่องเล่นวิ่งด้วยความเร็วสูงมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้หยุดให้บริการเครื่องเล่นดังกล่าว ขณะที่ทางสวนสนุกยังคงเปิดให้บริการตามปกติ
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