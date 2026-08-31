ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:53 น.
แฟ้มภาพ

นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน เจ้าหน้าที่สั่งงดให้บริการชั่วคราว เร่งสอบบาดเจ็บได้อย่างไร

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักข่าว TheMirror รายงานว่า เจ้าหน้าที่ได้นำชายวัย 49 ปีขึ้นเฮลิคอปเตอร์ส่งโรงพยาบาล ภายหลังจากที่เล่นรถไฟเหาะ Batman Gotham City Escape ในสวนสนุกวอร์เนอร์ (Parque Warner Madrid) ในกรุงมาดริด ประเทศสเปน

โดยอ้างอิงจากเจ้าหน้าที่ระบุว่าชายคนดังกล่าวขาหักทั้งสองข้าง ซึ่งเขาได้รับบาดเจ็บขาซ้ายหักชนิดมีแผลเปิด ส่วนขาขวากระดูกหักโดยไม่มีแผลเปิด เบื้องต้นไม่ได้มีรายงานว่าเขาได้รับบาดเจ็บได้อย่างไร

โฆษณา

สำหรับเครื่องเล่นดังกล่าวนั้น เป็นเครื่องเล่นพาดโผนมีการแล่นลงมาจากความสูง 45 เมตร มีโค้งหลายจุด และมีบางช่วงเครื่องเล่นวิ่งด้วยความเร็วสูงมากกว่า 100 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ได้เข้าการสอบสวนหาสาเหตุของเหตุการณ์ครั้งนี้ต่อไป เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้หยุดให้บริการเครื่องเล่นดังกล่าว ขณะที่ทางสวนสนุกยังคงเปิดให้บริการตามปกติ

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช. ข่าว

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

21 นาที ที่แล้ว
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก ข่าว

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

25 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

26 นาที ที่แล้ว
ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ ข่าวกีฬา

ปิยะนุช สุดตื้นตัน ภูมิใจหลังโค่นจีน คว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ขอบคุณทุกกำลังใจ

27 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด เจ๊นุ๊ก บารมีมหาเฮง 1/9/69 เด่นฟันชุด 3 ตัว หวยสัญจรระยอง

28 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” ชี้แจง สว. จำเป็นต้องกู้ 4 แสนล้าน สู้วิกฤติพลังงาน ชี้เป็นทางเลือกสุดท้าย

36 นาที ที่แล้ว
ร่องรอยความเสียหายจากน้ำป่าไหลหลากในอุทยานแห่งชาติแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา ข่าวต่างประเทศ

ดับ 1 ราย น้ำป่าซัดแกรนด์แคนยอน สูญหายอย่างน้อย 14 คน เร่งอพยพนักท่องเที่ยว

38 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ตะวัน” โดนคุก 2 ปี ไม่รอลงอาญา กรณีไลฟ์สดหน้า UN ก่อนขบวนเสด็จผ่าน

46 นาที ที่แล้ว
เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด เลขเด็ด

เลขเด็ด AI 1/9/69 สถิติหวยย้อนหลัง เปิด 2 ตัวท้าย 10 ชุด

49 นาที ที่แล้ว
กรีน อัษฎาพร ตัดขาดบุคคลนามสกุลเดียวกัน ข่าวดารา

กรีน อัษฎาพร ตัดขาดคนนามสกุลเดียวกัน ลั่น หากแอบอ้างชื่อ ดำเนินคดีเด็ดขาด

55 นาที ที่แล้ว
ประวัติ ชิน โยชิดะ คือใคร ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย วอลเลย์บอล

ประวัติ ชิน โยชิดะ ผู้ช่วยโค้ชชาวญี่ปุ่น เบื้องหลังความสำเร็จวอลเลย์บอลหญิงไทย

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

เศร้า เพื่อนนางแบบแจ้งข่าว “โดนัท” นางแบบสาว-อินฟลูดัง เสียชีวิตจากอาการป่วย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือเฟอร์รี่ Filo Jet ล่มนอกชายฝั่งไครีเนีย ไซปรัสเหนือ ผู้โดยสารสวมเสื้อชูชีพรอการช่วยเหลือ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! เรือเฟอร์รี่ล่ม ดับแล้ว 8 สูญหาย 18 นอกชายฝั่งไซปรัสเหนือ เตือนกัปตันแล้วแต่ไม่ยอมกลับฝั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทนายไข่มุก อนุญาตให้ ต้า เฟ็ดเฟ่ จ่ายค่าทนายกว่า 5 แสนเป็นการทำคลิปแทน ข่าว

ทนายไข่มุก เผยนิสัยจริง ต้า เฟ็ดเฟ่ ยินดีช่วยด้วยใจ แม้ค้างค่าทนายเกิน 5 แสน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รัศมีแข ฟาดเดือด ถึงพวกเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น &quot;คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง&quot; ข่าวกีฬา

รัศมีแข ฟาดเกรียนคีย์บอร์ด ดูถูกหยาบคาย ลั่น “คุณไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง” กับความสำเร็จ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

เพื่อน นศ.แม่ฟ้าหลวง อ้างอาจารย์แพทย์บอก “อนาคตผมยังอีกไกล” ปัดรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ชาวเน็ตร้องคลินิกความงามห้างดัง หลอกแจกครีมฟรี ก่อนรูดบัตรเสียเงินเกือบแสน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ทนายอาร์ม ตอบแล้ว ไปโหนกระแสไหม? ยอมรับป่วย-สภาพแย่ ถูกสกัดไม่ให้พูด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง เลขเด็ด

เลขเด็ด แม่น้ำหนึ่ง 1/9/69 ชูเลขเด่น กางชุด 3 ก่อนหวยสัญจรระยอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

นักท่องเที่ยวขาหักสองข้าง หลังเล่นรถไฟเหาะความเร็วสูง ในสวนสนุกดังที่สเปน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง วอลเลย์บอล

ชิน โยชิดะ แจงดราม่า ไม่ได้ทิ้งทีมชาติญี่ปุ่นซบไทย เผยไม่ได้รับการต่อสัญญาเอง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:53 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:53 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศสำเร็จรูปใช้เป็นพื้นที่ทำงาน

ทางเลือกคนทำธุรกิจ ตู้คอนเทนเนอร์ออฟฟิศ สำเร็จรูป คุ้มค่า โตไว

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
AIS เตือนอัปเดตข้อมูลซิม ตามกฎ กสทช.

วิธีอัปเดตข้อมูลซิม AIS ด้วยตนเองผ่านมือถือ วันสุดท้าย ไม่ทำเสี่ยงโดนระงับ

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
&quot;เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด&quot; ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

“เลี้ยวซ้ายผ่านตลอด” ไม่ต้องรอไฟเขียวจริงหรือ คนไทยเข้าใจผิดเยอะมาก

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

“เนเน่ รอยัล” กลับเข้าเรียนหนังสือแล้ว หลังหยุดเรียนหลายวัน เพื่อโชว์ฝีมือบนเวที AGT

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
Back to top button