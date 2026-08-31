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ทนายอาร์ม ตอบแล้ว ไปโหนกระแสไหม? ยอมรับป่วย-สภาพแย่ ถูกสกัดไม่ให้พูด

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 10:06 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 10:07 น.

ทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร ตอบแล้วไปโหนกระแสไหม หลังมีภาพไปคลินิก ยอมรับป่วยจริง-สภาพร่างกายแย่

วันนี้ 31 สิงหาคม 2569 ชาวเน็ตต่างจับตาการไปปรากฏตัวในรายการโหนกระแสของ ยัต ชัยโสโร และ ทนายอาร์ม ทนายความส่วนตัว หลังหนุ่มยัตให้สัญญากับพิธีกร หนุ่ม กรรชัย เตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ เพื่อชี้แจงประเด็นทรัพย์สินและการโอนหุ้นบริษัท หลังอดีตเพื่อนรัก ต้า เฟ็ดเฟ่ ได้ให้สัมภาษณ์ในรายการเมื่อสัปดาห์ก่อน

ก่อนถึงวันนัดหมาย ทนายอาร์มโพสต์แจ้งว่ามีคนแฮ็กบัญชีออนไลน์ จากนั้นเจ้าตัวโพสต์ข้อความอีกครั้งว่านำโทรศัพท์ไปให้ร้านกู้ข้อมูลกลับมาเรียบร้อยแล้ว

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ระหว่างนั้นมีกระแสข่าวลือว่าตำรวจเตรียมกำลังรอจับกุมทนายอาร์มกลางรายการโหนกระแส ทนายอาร์มจึงโพสต์ข้อความระบุว่า “ถ้าพรุ่งนี้จะจับผมในรายการขอให้ผมได้พูดให้เสร็จก่อนนะ”

หลังจากนั้นมีผู้เผยแพร่คลิปวิดีโอขณะทนายอาร์มเดินทางเดินทางไปที่คลินิกแห่งหนึ่ง โดยผู้ถ่ายคลิปสอบถามว่าจะไปรายการโหนกระแสหรือไม่ ทนายอาร์มตอบว่าตนเองป่วยจริง สภาพร่างกายแย่มาก และกำลังเครียด เพราะเพจหนึ่งกล่าวหาว่าเขาไปรีดไถเงิน พร้อมทำท่าเครียดหนัก

ทนายอาร์มยังโพสต์ข้อความถึงรายการโหนกระแสเพิ่มเติมว่า ทางรายการไม่ได้เชิญเขาอย่างเป็นทางการ หากเขาเดินทางไปเองคนอื่นอาจจะมองว่าเขาเข้าไปยุ่งเกี่ยว

ล่าสุด เมื่อมีคนสอบถามเรื่องการไปออกรายการซ้ำ ทนายอาร์มตอบกลับว่า “คิดดูแล้วคิดดูอีก ก็บอกแล้วว่าดูก่อน เพราะได้ข่าวว่าหมายจับออกแล้ว ถ้าจะมาจับก็มาจับที่บ้าน แค่นั้นแหละจบ ตลาดล่าง(เพจ)บอกว่ารีดเอาเงินเขา มันไม่มีอะไรจะเสียแล้ว คือสกัดให้เราไม่ได้พูด ทำไงได้”

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ทนายอาร์มตอบแล้วออกโหนกระแสไหม
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์มก่อนออกโหนกระแส
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn
ทนายอาร์มเคลื่อนไหวก่อนออกโหนกระแส
ภาพจาก Facebook : Attorney Arm Wongsakorn

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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