อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026
อันดับโลกพุ่ง! ผ่าผลงาน ทัพลูกยางสาวไทย หลังจบแข่งขัน ศึกชิงแชมป์เอเชีย 2026 สรุปสถิติการแข่งขันตลอดทัวร์นาเมนต์
ภายหลังจากที่นักตบลูกยางสาวทีมชาติไทย คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ที่เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 30 สิงหาคมที่ผ่านมา หลังเอาชนะทีมชาติจีนไปด้วยสกอร์ 3-2 เซต (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10) พร้อมคว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่เมืองลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ก่อนเริ่มการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้ ทีมชาติไทยอยู่อันดับที่ 19 ของโลก มีคะแนนสะสม 189.26 คะแนน กระทั่งจบทัวร์นาเมนต์ด้วยสถิติไม่แพ้ใครเลยตลอดรายการ ทำให้มีคะแนนสะสมเพิ่มขึ้นเป็น 230.67 คะแนน (ได้คะแนนเพิ่มรวม 41.41 คะแนน) ส่งผลให้ขยับขึ้นมาอยู่อันดับที่ 14 ของโลก แซงหน้าสโลวีเนีย เบลเยียม และโดมินิกัน
คะแนนที่ทีมชาติไทยได้รับในแต่ละนัด
- 21 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติออสเตรเลีย 3-0 เซต (+3.08 คะแนน)
- 24 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติอินโดนีเซีย 3-0 เซต (+4.13 คะแนน)
- 25 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติคาซัคสถาน 3-1 เซต (+2.64 คะแนน)
- 27 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติเกาหลีใต้ 3-0 เซต (+7.25 คะแนน)
- 29 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติญี่ปุ่น 3-1 เซต (+13.97 คะแนน)
- 30 สิงหาคม 2569: ทีมชาติไทย ชนะ ทีมชาติจีน 3-2 เซต (+10.34 คะแนน)
สรุปผลงานของทัพนักตบลูกยางสาวไทย
- ไม่แพ้ใครเลยตลอดการแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นี้
- ได้คะแนนอันดับโลกเพิ่มขึ้นรวมทั้งสิ้น 41.41 คะแนน
- ขยับจากอันดับที่ 19 ขึ้นมาอยู่อันดับที่ 14 ของโลก เลื่อนขึ้นถึง 5 อันดับ
- คว้าแชมป์เอเชียเป็นสมัยที่ 4 และเอาชนะทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศเป็นครั้งที่ 3 (ปี 2009, 2023 และ 2026)
- คว้าตั๋วเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่รัฐลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
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