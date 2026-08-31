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รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:30 น.

รัฐบาลโต้ โควิดเดลตาครอน XBC ระบาดเป็นข่าวปลอมเล่าใหม่ สถานการณ์โควิดในไทยยังคงเป็นตามคาดโรคติดต่อประจำฤดู

นางสาวพลอยทะเล ลักษมีแสงจันทร์ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ชี้แจง กรณีที่มีการส่งต่อข้อความเตือนความรุนแรงของโรคโควิด 19 ทางสื่อออนไลน์ โดยมีการอ้างข้อมูลจาก รพ.จุฬาภรณ์ และกระทรวงสาธารณสุข ระบุว่ารัฐบาลเตรียมประกาศยกเลิกเทศกาลปีใหม่ เนื่องจากการแพร่ระบาดของสายพันธุ์ “เดลตาครอน XBC” ที่อันตรายกว่าเดิม 3 เท่า นั้น

“รัฐบาลขอ ยืนยันว่า ข้อมูลดังกล่าว “เป็นข้อมูลเท็จ (Fake News)” ที่เคยถูกสร้างขึ้นมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2565 เพื่อสร้างความตื่นตระหนก และเป็นการนำข้อความบิดเบือนเก่ามาวนส่งต่อซ้ำในปัจจุบัน“

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นางสาวพลอยทะเล กล่าวว่า จากข้อมูลการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค พบว่า สถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ในปัจจุบันยังคงเป็นไปตามคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาล ซึ่งระบบสาธารณสุขไทยมีความพร้อมทั้งยาและเวชภัณฑ์ รองรับผู้ป่วยอย่างเพียงพอ อีกทั้งไม่มีความจำเป็นต้องยกเลิกกิจกรรมหรือเทศกาลใด ๆ ตามที่มีข่าวลือ ส่วนการเฝ้าระวังสายพันธุ์ร่วมกับกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พบสายพันธุ์หลักที่เฝ้าระวังและพบในประเทศไทยขณะนี้คือ สายพันธุ์โอไมครอน (NB.1.8.1) ซึ่งไม่ใช่สายพันธุ์เดลตาครอน XBC ตามที่มีการกล่าวอ้างและส่งต่อกันในสื่อออนไลน์

ทั้งนี้ จากการติดตามข้อมูลทางระบาดวิทยา ยืนยันว่า โควิด 19 สายพันธุ์ NB.1.8.1 ไม่ได้ทำให้เกิดอาการรุนแรงขึ้น และมีอัตราป่วยตายต่ำมากเพียง ร้อยละ 0.01 โดยผู้ป่วยส่วนใหญ่มีอาการคล้ายไข้หวัดทั่วไป ส่วนกรณีอาการรุนแรงยังคงพบเฉพาะในกลุ่มเสี่ยง 608

รัฐบาลขอความร่วมมือประชาชน “อย่าเชื่อ อย่าส่งต่อ” ข้อมูลที่ไม่ทราบแหล่งที่มาชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการเข้าใจผิด และสร้างความสับสนตื่นตระหนกในสังคม และขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากช่องทางอย่างเป็นทางการจากหน่วยงานราชการเท่านั้น

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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