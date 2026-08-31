วอลเลย์บอล

รัฐบาลอัดฉีดลูกยางสาวไทย 11.76 ล้าน หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัย 4

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:21 น.
วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมเสนออนุมัติเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาท หลังวอลเลย์บอลหญิงไทยป้องกันแชมป์เอเชียสำเร็จ นักกีฬา 14 คนรับคนละ 600,000 บาท พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมรับเงินรางวัลรวม 11,760,000 บาท จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หลังเอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา

การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน ไทยแซงชนะเจ้าภาพ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 11-25, 23-25, 25-18 และ 15-10

โฆษณา

ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมสาวไทยป้องกันแชมป์เอเชียได้สำเร็จ และคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2552, 2556 และ 2566 นอกจากนี้ยังเป็นการผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติออกข่าวประชาสัมพันธ์ภายหลังจบการแข่งขันว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้สั่งการให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินรางวัล

เงินรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้

ผู้ได้รับเงินรางวัล อัตราเงินรางวัล รวม
นักกีฬา 14 คน คนละ 600,000 บาท 8,400,000 บาท
ผู้ฝึกสอน ตามหลักเกณฑ์กองทุน 840,000 บาท
สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย ตามหลักเกณฑ์กองทุน 2,520,000 บาท
รวมทั้งหมด 11,760,000 บาท

วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจัดเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในชนิดกีฬาสากลที่บรรจุในโอลิมปิกเกมส์ นักกีฬารุ่นทั่วไปซึ่งคว้าเหรียญทองจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลคนละ 600,000 บาท

โฆษณา

แม้กองทุนฯ ประกาศยอดเงินรางวัลแล้ว แต่ขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการจ่ายเงินแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาได้

นายทรงศักดิ์และนายสุรศักดิ์กำชับให้หน่วยงานดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลครบถ้วน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาไทยทั้งด้านการเตรียมทีม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการสร้างขวัญกำลังใจ

สำหรับทีมสาวไทย ภารกิจที่เทียนจินจบลงด้วยผลงานไร้พ่ายตลอดรายการ จากชัยชนะ 6 นัดติดต่อกัน ก่อนปิดท้ายด้วยการโค่นจีนต่อหน้าแฟนเจ้าภาพ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 และปลดล็อกโควตาโอลิมปิกที่วงการลูกยางไทยรอคอยมานาน

ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชทีมชาติไทยร่วมฉลองแชมป์เอเชีย 2026
ทีมงานสตาฟฟ์โค้ชร่วมฉลองความสำเร็จ (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)
น้ำตาแห่งความดีใจของทัพนักตบสาวไทยที่เทียนจิน
น้ำตาแห่งความดีใจของทัพนักตบสาวไทย (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)
นักกีฬาทีมชาติไทยสวมกอดกันหลังคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4
นักกีฬาทีมชาติไทยสวมกอดกันหลังจบเกม (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)
บรรยากาศการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศระหว่างไทยกับจีน
บรรยากาศเกมชิงชนะเลิศที่เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)
นักกีฬาทีมชาติไทยกลั้นน้ำตาไม่อยู่หลังจบเกมชิงชนะเลิศ
ความรู้สึกของนักกีฬาไทยหลังปลดล็อกโควตาโอลิมปิกครั้งแรก (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)
นักตบสาวไทยฉลองหลังเอาชนะจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ
นักตบสาวไทยฉลองหลังเอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 (เครดิตภาพ: AVC / Volleyball World)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

แหล่งอ้างอิง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

2 นาที ที่แล้ว
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

2 นาที ที่แล้ว
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

5 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028 วอลเลย์บอล

รัฐบาลอัดฉีดลูกยางสาวไทย 11.76 ล้าน หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัย 4

13 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายอาร์ม” เผยกู้ไฟล์เสียงคืนได้หมด จับตาก่อน “ยัต” มาออกโหนกระแสวันนี้

18 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

อยากได้เงินก้อนวงเงินสูง เลือกสินเชื่อประเภทไหนตอบโจทย์คุณ

31 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 31 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 650 บาท ทองแท่งขาย 69,600 บาท

31 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท. เร่งตามหา นักเดินเขา 15 ชีวิต สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอน

37 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณ “น้าแอ๊ด คาราบาว” หลังประกาศอัดฉีด 1 ล้าน ช่วยค่าเดินทาง

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โพสต์ขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะจีน คว้าตั๋วลุยโอลิมปิก 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์แสดงความยินดีทีมวอลเลย์หญิงไทย คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปปมก่อน “ยัต” ขึ้นโหนกระแส วันนี้ 31 ส.ค. เปิด 5 ปมหลักที่ข้อมูลสองฝั่งยังไม่ตรงกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 31 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้ตั๋วไปโอลิมปิก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดเรียนปกติ 31 ส.ค. คุมเข้มทั้งโรงเรียน หลังพบข้อความ OpenChat

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติหวั่นคดีเงียบ ข่าว

อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติร้องเร่งคดี หวั่นเรื่องเงียบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม &quot;ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม&quot; บันเทิง

วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม “ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม”

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค. บันเทิง

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:19 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:21 น.
Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

“ทนายอาร์ม” เผยกู้ไฟล์เสียงคืนได้หมด จับตาก่อน “ยัต” มาออกโหนกระแสวันนี้

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

อยากได้เงินก้อนวงเงินสูง เลือกสินเชื่อประเภทไหนตอบโจทย์คุณ

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
Back to top button