รัฐบาลอัดฉีดลูกยางสาวไทย 11.76 ล้าน หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัย 4
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเตรียมเสนออนุมัติเงินรางวัลรวม 11.76 ล้านบาท หลังวอลเลย์บอลหญิงไทยป้องกันแชมป์เอเชียสำเร็จ นักกีฬา 14 คนรับคนละ 600,000 บาท พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเตรียมรับเงินรางวัลรวม 11,760,000 บาท จากกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ หลังเอาชนะจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมได้สิทธิ์เข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา
การแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน ไทยแซงชนะเจ้าภาพ 3-2 เซต ด้วยคะแนน 25-20, 11-25, 23-25, 25-18 และ 15-10
ชัยชนะครั้งนี้ทำให้ทีมสาวไทยป้องกันแชมป์เอเชียได้สำเร็จ และคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2552, 2556 และ 2566 นอกจากนี้ยังเป็นการผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติออกข่าวประชาสัมพันธ์ภายหลังจบการแข่งขันว่า นายทรงศักดิ์ ทองศรี รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ และนายสุรศักดิ์ พันธ์เจริญวรกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ในฐานะรองประธานกรรมการบริหารกองทุนฯ ได้สั่งการให้เสนอเรื่องต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาอนุมัติเงินรางวัล
เงินรางวัลแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
|ผู้ได้รับเงินรางวัล
|อัตราเงินรางวัล
|รวม
|นักกีฬา 14 คน
|คนละ 600,000 บาท
|8,400,000 บาท
|ผู้ฝึกสอน
|ตามหลักเกณฑ์กองทุน
|840,000 บาท
|สมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทย
|ตามหลักเกณฑ์กองทุน
|2,520,000 บาท
|รวมทั้งหมด
|11,760,000 บาท
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชียจัดเป็นการแข่งขันชิงชนะเลิศแห่งเอเชียในชนิดกีฬาสากลที่บรรจุในโอลิมปิกเกมส์ นักกีฬารุ่นทั่วไปซึ่งคว้าเหรียญทองจึงมีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลคนละ 600,000 บาท
แม้กองทุนฯ ประกาศยอดเงินรางวัลแล้ว แต่ขั้นตอนยังไม่เสร็จสมบูรณ์ โดยต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน จึงจะดำเนินการจ่ายเงินแก่นักกีฬา ผู้ฝึกสอน และสมาคมกีฬาได้
นายทรงศักดิ์และนายสุรศักดิ์กำชับให้หน่วยงานดำเนินงานตามหลักเกณฑ์ เพื่อให้ผู้มีสิทธิ์ได้รับเงินรางวัลครบถ้วน พร้อมเดินหน้าสนับสนุนนักกีฬาไทยทั้งด้านการเตรียมทีม การเข้าร่วมการแข่งขัน และการสร้างขวัญกำลังใจ
สำหรับทีมสาวไทย ภารกิจที่เทียนจินจบลงด้วยผลงานไร้พ่ายตลอดรายการ จากชัยชนะ 6 นัดติดต่อกัน ก่อนปิดท้ายด้วยการโค่นจีนต่อหน้าแฟนเจ้าภาพ คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 และปลดล็อกโควตาโอลิมปิกที่วงการลูกยางไทยรอคอยมานาน
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