การเงินเศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:30 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:32 น.
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69

ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค.นี้ ภายใน 5 ทุ่ม เปิด 4 ช่องทางยื่นคำขอ ประกาศผล 30 ก.ย.69

กระทรวงการคลังเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและต้องการให้รัฐตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ต้องดำเนินการยื่นเรื่องภายในเวลา 23.00 น. ของวันนี้เท่านั้น

ผู้ลงทะเบียนต้องกด “ทบทวนสิทธิ” ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องแก้ไขเอกสาร โดยสามารถขอแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 และจะประกาศผลการทบทวนในวันที่ 30 กันยายน 2569

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4 ช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ

1. เว็บไซต์โครงการ

  • เตรียมข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัส Laser ID หลังบัตร และเบอร์โทรศัพท์
  • เข้าเว็บไซต์โครงการ >> https://register-welfare.mof.go.th
  • เลือกเมนูติดตามผลการลงทะเบียน ตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชน
  • หากผลไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะให้ระบุรหัส Laser ID หลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตน
  • จากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วกดยืนยันคำขอ
  • ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ

2. แอปพลิเคชันทางรัฐ

  • เข้าแอปพลิเคชัน กดเมนูบริการ ค้นหาคำว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
  • เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
  • หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ”
  • ตรวจสอบรายละเอียด กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วกดยืนยันคำขอ

3. แอปพลิเคชันเป๋าตัง

  • เข้าแอปฯ เป๋าตัง
  • ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
  • หากไม่ผ่านให้กดปุ่มทบทวนสิทธิ์
  • กรอกข้อมูลการติดต่อ แล้วกดยืนยันทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน

4. ธนาคาร 5 แห่ง

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ผู้ลงทะเบียนเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือ ธอท. เจ้าหน้าที่จะล็อกอินเข้าระบบและเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูล หากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะกดดูผลการตรวจสอบและดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิให้

ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแนะนำให้ผู้ที่ทราบผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์รีบกดทบทวนสิทธิไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง

ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ส.ค.นี้

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ทบทวนสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569
กระทรวงการคลัง : Ministry of Finance

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sukanlaya s.

นักเขียนข่าวและบทความประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

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