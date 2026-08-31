วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

ทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค.นี้ ภายใน 5 ทุ่ม เปิด 4 ช่องทางยื่นคำขอ ประกาศผล 30 ก.ย.69
กระทรวงการคลังเตือนประชาชนผู้ลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ปี 2569 วันที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นวันสุดท้ายของการยื่นขอทบทวนสิทธิ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคุณสมบัติและต้องการให้รัฐตรวจสอบข้อมูลอีกครั้ง ต้องดำเนินการยื่นเรื่องภายในเวลา 23.00 น. ของวันนี้เท่านั้น
ผู้ลงทะเบียนต้องกด “ทบทวนสิทธิ” ภายในเวลาที่กำหนด หากผู้ลงทะเบียนจำเป็นต้องแก้ไขเอกสาร โดยสามารถขอแก้ไขเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติมได้ถึงวันที่ 20 กันยายน 2569 และจะประกาศผลการทบทวนในวันที่ 30 กันยายน 2569
4 ช่องทางการยื่นทบทวนสิทธิ
1. เว็บไซต์โครงการ
- เตรียมข้อมูลเลขบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด รหัส Laser ID หลังบัตร และเบอร์โทรศัพท์
- เข้าเว็บไซต์โครงการ >> https://register-welfare.mof.go.th
- เลือกเมนูติดตามผลการลงทะเบียน ตรวจสอบด้วยเลขบัตรประชาชน
- หากผลไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ” ระบบจะให้ระบุรหัส Laser ID หลังบัตรเพื่อยืนยันตัวตน
- จากนั้นกรอกเบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้แล้วกดยืนยันคำขอ
- ระบบจะบันทึกข้อมูลและแสดงข้อความสำเร็จ
2. แอปพลิเคชันทางรัฐ
- เข้าแอปพลิเคชัน กดเมนูบริการ ค้นหาคำว่า “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”
- เลือกเมนูตรวจสอบสถานะการลงทะเบียน
- หากไม่ผ่านเกณฑ์ให้กด “ผลการตรวจสอบ”
- ตรวจสอบรายละเอียด กรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ แล้วกดยืนยันคำขอ
3. แอปพลิเคชันเป๋าตัง
- เข้าแอปฯ เป๋าตัง
- ตรวจสอบผลการลงทะเบียน
- หากไม่ผ่านให้กดปุ่มทบทวนสิทธิ์
- กรอกข้อมูลการติดต่อ แล้วกดยืนยันทบทวนสิทธิอีกครั้งเพื่อเสร็จสิ้นขั้นตอน
4. ธนาคาร 5 แห่ง
ผู้ลงทะเบียนเดินทางไปติดต่อที่ธนาคารกรุงไทย ธนาคารออมสิน ธ.ก.ส. ธอส. หรือ ธอท. เจ้าหน้าที่จะล็อกอินเข้าระบบและเสียบบัตรประชาชนเพื่ออ่านข้อมูล หากระบบแจ้งว่าไม่ผ่านเกณฑ์ เจ้าหน้าที่จะกดดูผลการตรวจสอบและดำเนินการยืนยันการทบทวนสิทธิให้
ทั้งนี้ กระทรวงการคลังแนะนำให้ผู้ที่ทราบผลว่าไม่ผ่านเกณฑ์รีบกดทบทวนสิทธิไว้ก่อน เพื่อไม่ให้พลาดโอกาสในการตรวจสอบคุณสมบัติอีกครั้ง
ไม่ผ่านเกณฑ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 69 ทำอย่างไร? ยื่นทบทวนสิทธิ ภายใน 31 ส.ค.นี้
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