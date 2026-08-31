“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028
“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนสุดมันส์ คว้าแชมป์สมัยที่ 4 พร้อมตีตั๋วโอลิมปิก LA 2028
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ณ เมืองเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายหลังจากที่ทัพลูกยางสาวไทยโชว์ฟอร์มเหนือเอาชนะทีมชาติจีนในรอบชิงชนะเลิศไปได้สุดมันส์ 3-2 เซต (25-20, 11-25, 23-25, 25-18, 15-10) ส่งผลให้ทีมชาติไทยคว้าแชมป์เป็นสมัยที่ 4 พร้อมคว้าตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่รัฐลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา ได้เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์
ก่อนหน้านี้ รัศมีแข ฟ้าเกื้อล้น นักแสดงชื่อดัง เคยประกาศผ่านการถ่ายทอดสดหลังจบการแข่งขันนัดที่ทีมชาติไทยชนะทีมชาติอินโดนีเซียในรอบแบ่งกลุ่ม เมื่อวันที่ 24 ส.ค. ที่ผ่านมาว่า “อาจจะวิ่งวัดพระแก้ว 100 รอบ ก็ได้ ถ้าได้ไปโอลิมปิก มาเลยยอม ต้องไหว ไม่นับระยะเวลานะ วันนั้นต้องวิ่งให้ได้ร้อยรอบ จะเดินอะไรก็ได้”
ล่าสุด รัศมีแข ได้โพสต์ข้อความผ่านอินสตาแกรมว่า “สัญญาต้องเป็นสัญญาครับ ตัวผมเองก็จะวิ่งรอบวัดพระแก้ว 100 รอบ ซึ่งไปเช็คมาแล้วครับหนึ่งรอบเท่ากับ 2 กิโลเมตร นั่นก็คือต้องวิ่งทั้งหมด 200 กิโลเมตร แต่แขจะแบ่งเป็นการวิ่งอาจจะใช้เวลาประมาณสองเดือนในการวิ่งครั้งนี้ครับ อาจจะไม่ได้มีการรวมตัว หรือนัดกันเป็นกลุ่มไปวิ่งนะครับ สุดท้ายแล้วยังไงก็คุ้มค่ามากครับ การวิ่งคันนี้กับการที่ทีมวอลเลย์บอลไทยได้ไปโอลิมปิก”
นอกจากนี้ รัศมีแข ยังได้โพสต์ภาพพระแก้วมรกตซึ่งประดิษฐานภายในวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) พร้อมระบุข้อความว่า “ศักดิ์สิทธิ์มาก กราบพระรัตนตรัย กราบพระแก้วมรกต ตัวลูกชื่อนาย แจ่ม ฟ้าเกื้อล้น ซึ่งได้บนบานศาลกล่าวไว้ว่า ถ้าหากทีมชาติไทยได้ไปโอลิมปิกลูกไปวิ่งรอบวัดพระแก้ว 100 รอบ ลูกขออนุญาตทำตามสิ่งที่ลูกได้เคยพูดไว้ สาธุ”
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