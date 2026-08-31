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“ทนายอาร์ม” เผยกู้ไฟล์เสียงคืนได้หมด จับตาก่อน “ยัต” มาออกโหนกระแสวันนี้

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 09:15 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 09:15 น.

ทนายอาร์มเผยกู้ไฟล์เสียงคืนได้หมด จับตาก่อน ยัต ชัยโสโร มาออกโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อเท็จจริงฝั่งตรงเองในวันนี้

วันนี้ 31 สิงหาคม 2569 ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร มีกำหนดเข้ารายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อพิพาทกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ หลังโฟนอินเข้ารายการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และรับปากว่าจะกลับมาพร้อมข้อมูลของฝั่งตัวเอง ท่ามกลางความสนใจของประชาชนชาวไทยจำนวนมาก

อย่างไรก็ตาม ทนายอาร์ม ศุภสิทธิ์ วงศ์มาลี ซึ่งเป็นทนายของฝั่งยัต ชัยโสโร ได้โพสต์ข้อความระบุว่า “ซัมซุง กู้ได้หมดเลย สอท อย่าฝันเสียบปลั๊กกับโทรศัพท์ผม” หลังจากที่ก่อนหน้านี้ทนายอาร์มระบุว่าโดนแฮกและไฟล์เสียงหายไปหมด ซึ่งก็ต้องจับตากันต่อไปว่าคลิปเสียงจะมีการเปิดในรายการโหนกระแสหรือไม่

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ทั้งนี้ทนายอาร์มบอกเพิ่มเติมว่า “ไปรายการเค้าเดี๋ยวจะหาว่าเ-ือก ผมไม่ได้รับเชิญอย่างเป็นทางการนะครับ”

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Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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