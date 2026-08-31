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จนท. เร่งตามหา นักเดินเขา 15 ชีวิต สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอน

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 08:56 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 08:56 น.

เจ้าหน้าที่ เร่งตามหา นักเดินเขา 15 ชีวิต สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอน ยังไม่ได้ระบุว่าถูกน้ำซัดหรือแค่ระบุตำแหน่งไม่ได้

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม สำนักข่าว NYPost รายงานว่ามีนักเดินเขาอย่างน้อย 15 รายสูญหาย ภายหลังเจอน้ำท่วมฉับพลันซึ่งเป็นอิทธิพลของฝนที่ตกลงมาอย่างหนัก ในแกรนด์แคนยอน รัฐแอริโซนา ประเทศสหรัฐอเมริกา

โดยเจ้าหน้าที่ไม่ได้ระบุว่าผู้สูญหายนั้นถูกซัดไปคลื่นน้ำหรือไม่สามารถระบุตำแหน่งได้ ซึ่งในตอนแรกเจ้าหน้าที่ระบุว่ามีผู้สูญหาย 20 ราย ก่อนปรับลดเหลือ 15 รายในเวลาต่อมา

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ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ขอให้ใครที่รู้จักหรือทราบตำแหน่งผู้สูญหายรีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที โดยเฉพาะในพื้นที่หุบเขาชั้นใน บริเวณแนวลำธารไบรต์แองเจิล หรือตามเส้นทางนอร์ทไคบับ ตั้งแต่จุดเริ่มต้นเส้นทางนอร์ทไคบับ ไปจนถึงฟานทอมแรนช์ ผู้ที่พักแรมที่ลานกางเต็นท์ไบรต์แองเจิล หรือผู้ที่เดินทางหรือพักอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า ‘เดอะบ็อกซ์ ทางตอนเหนือของฟานทอมแรนช์”

เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ได้ทำการอพยพนักท่องเที่ยวแล้ว 62 คน และคาดว่าจะมีการอพยพในพื้นที่ใกล้เคียงอีก

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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