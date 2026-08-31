“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณ “น้าแอ๊ด คาราบาว” หลังประกาศอัดฉีด 1 ล้าน ช่วยค่าเดินทาง
เนเน่ รอยัล พร้อมคุณพ่อ โพสต์ขอบคุณ น้าแอ๊ด คาราบาวหลังประกาศอัดฉีด 1 ล้าน ช่วยค่าเดินทาง ส่งกำลังใจทำภารกิจในรอบชิง AGT
จากกรณีที่ก่อนหน้านี้ แอ๊ด คาราบาว นักร้องเพื่อชีวิตระดับตำนาน ได้โพสต์ข้อความอัดฉีด เนเน่ รอยัล สาวน้อยมหัศจรรย์ที่โชว์ฝีมือบนเวที American’s Got Talent (AGT) จนได้รับ Golden Buzzer เข้ารอบชิง
โดยน้าแอ๊ดระบุว่า “เนเน่ ครับตอนนี้หนูอยู่ไหน อยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับ ……
ลุงแอ๊ด ปลื้มหนูมากๆ หนูเก่งจริงจ้ะ เเละยังทำให้เด็กๆ คนไทยอยากเป็นแบบหนู เชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอ๊ดน่ะ จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อยๆ พร้อมหอบหิ้วกีต้าร์มาขอลายเซ็นลุง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปรกติ เพราะกระเเสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่เเหละ ถ้าเป็นหลังเวทีของหนู ลองนึกดูเอาละกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหน 55555
ลุงแอ๊ดขอมอบเงินสดส่วนตัว 1 ล้านบาทให้หนู เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา…..
ลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆ อีกดวงให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อ รอบชิงเอาให้หรอยจังฮู้เลยนะลูกนะ
รักนะ..จุ้ฟๆ” นั้น
ล่าสุด เนเน่ รอยัล ได้แชร์โพสต์ข่าวดังกล่าวพร้อมระบุว่า “ขอบคุณค่ะลุงแอ็ด คาราบาว” ขณะที่ คุณพ่อของ เนเน่ ก็ได้แชร์โพสต์พร้อมตอบเช่นกันว่า “ขอบคุณคับพี่แอ็ด คาราบาว นำ้ใจที่เป็นแรงให้สู้ #ลุงแอ็ด”
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