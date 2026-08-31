“เท้ง” โพสต์ขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะจีน คว้าตั๋วลุยโอลิมปิก 2028
เท้ง ณัฐพงษ์ โพสต์แสดงความยินดีวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะจีน คว้าตั๋วลุยโอลิมปิก 2028 ขอบคุณที่ทำให้คนไทยได้มีความสุข
จากกรณีที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ เอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2026 สมัยที่ 4 พร้อมรับโควตาเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยนั้น
ล่าสุดนายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ หรือ เท้ง หัวหน้าพรรคประชาชน ได้โพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ขอแสดงความยินดีกับทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยครับ
ชัยชนะครั้งนี้มีความหมายมาก เพราะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์พาทีมชาติไทยสู่โอลิมปิก 2028
ขอบคุณนักกีฬา โค้ช และทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทมาตลอดครับ
ขอบคุณที่ทำให้คนไทยได้ลุ้น ได้เชียร์ ได้มีความสุข และได้ภูมิใจไปด้วยกันครับ
ทีมชาติไทยของเราเก่งมากครับ”
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