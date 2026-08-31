ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์แสดงความยินดีทีมวอลเลย์หญิงไทย คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 07:57 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 07:57 น.

อนุทิน โพสต์แสดงความยินดีทีมวอลเลย์หญิงไทย คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์ หลังเอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต

จากกรณีที่ทีมวอลเลย์บอลหญิงไทย สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ เอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2026 สมัยที่ 4 พร้อมรับโควตาเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทยนั้น

ล่าสุดนาย อนุทิน ชาญวีรกูล นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกระทรวงมหาดไทยโพสต์ข้อความเฟซบุ๊กระบุว่า “ค่ำคืนนี้ คนไทยทั้งหลายคงจะเข้านอนด้วยความสุขและรอยยิ้ม ที่ได้เห็นชัยชนะอันยิ่งใหญ่ของนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ผมขอถือโอกาสนี้แสดงความยินดีต่อทีมงานวอลเลย์บอลหญิงไทยทุกคน ตลอดจนผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่นำความภาคภูมิใจมามอบให้แก่พวกเราในวันนี้ครับ

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ขอขอบคุณน้องๆนักกีฬา โค้ช และทีมงานทุกคนที่ทุ่มเทและสู้กันอย่างเต็มที่ในทุกแมตช์ ซึ่งนอกจากจะคว้าชัยในสนามแล้ว ยังสร้างรอยยิ้ม กำลังใจ และความภูมิใจให้คนไทยทั้งประเทศอีกด้วย เพลงชาติไทยที่น้องๆได้นำไปร้องบนแผ่นดินจีนในคืนนี้ ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนได้ฟังแล้วรู้สึกไพเราะจับจิตและทรงพลังอย่างสุดๆ

ขอเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทีมชาติไทยครับ สู้ต่อไปนะครับ เตรียมความพร้อมสำหรับโอลิมปิคเกมส์ให้เต็มที่ ผมและคนไทยทุกคนเชียร์อยู่เสมอครับ”

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Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

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