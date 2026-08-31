ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง

Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 07:35 น.

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง โดยจะมีการเรียนการสอนปกติ พร้อมล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี

จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีบุคคลปริศนาโพสต์ข้อความในกลุ่นไลน์ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยระบุข้อความว่า “กูจะกราดยิง สุรศักดิ์มนตรี วันจันทร์ พวกมึงรอ กูจะได้เอาปืนเข้าไปได้ตอนสายๆ แอบไว้ในเสื้อ” สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองนั้น

ล่าสุดทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้ออกหนังสือประกาศเรื่อง ว่าด้วยเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่า ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Open Chat) ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นั้น

โฆษณา

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้

1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง

2. วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการเรียนการสอนปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อสนับสนุนและดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบและภายในโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา

โฆษณา

3. ในกรณีที่ผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัย ผู้ปกครองสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้ โดยโรงเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเหมาะสม กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน โดยครูดำเนินการเช็คเวลาเรียนให้

4. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ณ สถานศึกษาตามปกติ และขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน งดเข้ามาส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อรักษาความปลอดภัย โรงเรียนขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยาม ขออภัยในความไม่สะดวก

ทั้งนี้ ขอให้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

รัฐบาลโต้ “โควิดเดลตาครอน XBC” ระบาดเป็นข่าวปลอม ไม่มียกเลิกเทศกาลปีใหม่

10 นาที ที่แล้ว
คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69 เศรษฐกิจ

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

10 นาที ที่แล้ว
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028 ข่าวกีฬา

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

13 นาที ที่แล้ว
วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028 วอลเลย์บอล

รัฐบาลอัดฉีดลูกยางสาวไทย 11.76 ล้าน หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัย 4

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“ทนายอาร์ม” เผยกู้ไฟล์เสียงคืนได้หมด จับตาก่อน “ยัต” มาออกโหนกระแสวันนี้

26 นาที ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

อยากได้เงินก้อนวงเงินสูง เลือกสินเชื่อประเภทไหนตอบโจทย์คุณ

39 นาที ที่แล้ว
ราคาทองวันนี้ ทองคำแท่ง 999.9 พร้อมกราฟราคาทองขาขึ้น ราคาทองวันนี้

ราคาทองวันนี้ 31 ส.ค. 69 ครั้งที่ 1 ปรับลง 650 บาท ทองแท่งขาย 69,600 บาท

39 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

จนท. เร่งตามหา นักเดินเขา 15 ชีวิต สูญหายหลังน้ำท่วมฉับพลันที่แกรนด์แคนยอน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

“เนเน่ รอยัล” โพสต์ขอบคุณ “น้าแอ๊ด คาราบาว” หลังประกาศอัดฉีด 1 ล้าน ช่วยค่าเดินทาง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“เท้ง” โพสต์ขอบคุณวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย ชนะจีน คว้าตั๋วลุยโอลิมปิก 2028

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” โพสต์แสดงความยินดีทีมวอลเลย์หญิงไทย คว้าตั๋วลุยโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

สรุปปมก่อน “ยัต” ขึ้นโหนกระแส วันนี้ 31 ส.ค. เปิด 5 ปมหลักที่ข้อมูลสองฝั่งยังไม่ตรงกัน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 31 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้ตั๋วไปโอลิมปิก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดเรียนปกติ 31 ส.ค. คุมเข้มทั้งโรงเรียน หลังพบข้อความ OpenChat

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติหวั่นคดีเงียบ ข่าว

อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติร้องเร่งคดี หวั่นเรื่องเงียบ

16 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม &quot;ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม&quot; บันเทิง

วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม “ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม”

17 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค. บันเทิง

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Nateetorn S. Nateetorn S.เผยแพร่: 31 ส.ค. 2569 07:35 น.| อัปเดต: 31 ส.ค. 2569 07:35 น.
Photo of Nateetorn S.

Nateetorn S.

ทำงานกับ Thaiger มาตั้งแต่ปี 2020 จบการศึกษาจากคณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสคร์ เคยทำงานกับสถานีโทรทัศน์อันดับ 1 ของประเทศ ทำให้มีประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ เจาะประเด็นข่าวการเมืองอาชญากรรม ข่าวแปลกๆ เรื่องน่าสนใจจากต่างประเทศ ช่องทางติดต่อ tee@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

คลังเตือนยื่นทบทวนสิทธิบัตรสวัสดิการแห่งรัฐวันสุดท้าย 31 ส.ค. 69

วันสุดท้าย ยื่นทบทวนสิทธิ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ ผ่าน 4 ช่องทาง ปิดระบบ 5 ทุ่ม

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
&quot;รัศมีแข&quot; ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

“รัศมีแข” ไม่ลืมที่สัญญา! หลังทัพลูกยางสาวไทย คว่ำจีนคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
วอลเลย์บอลหญิงไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028

รัฐบาลอัดฉีดลูกยางสาวไทย 11.76 ล้าน หลังคว้าแชมป์เอเชียสมัย 4

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569

อยากได้เงินก้อนวงเงินสูง เลือกสินเชื่อประเภทไหนตอบโจทย์คุณ

เผยแพร่: 31 สิงหาคม 2569
Back to top button