โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานเจ้าหน้าที่ตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ประสานตำรวจ คุมเข้มหลังเจอมือดีโพสต์ขู่กราดยิง โดยจะมีการเรียนการสอนปกติ พร้อมล่าตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
จากกรณีที่ผู้สื่อข่าวได้รับรายงานว่ามีบุคคลปริศนาโพสต์ข้อความในกลุ่นไลน์ของโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี โดยระบุข้อความว่า “กูจะกราดยิง สุรศักดิ์มนตรี วันจันทร์ พวกมึงรอ กูจะได้เอาปืนเข้าไปได้ตอนสายๆ แอบไว้ในเสื้อ” สร้างความกังวลให้กับผู้ปกครองนั้น
ล่าสุดทางโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้ออกหนังสือประกาศเรื่อง ว่าด้วยเรื่องแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 โดยระบุว่า ตามข้อความที่ปรากฏในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Open Chat) ซึ่งสร้างความวิตกกังวลและความไม่สบายใจแก่ผู้ปกครองนักเรียน และอาจทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี นั้น
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี จึงกำหนดแนวทางและการปฏิบัติในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 รายละเอียดดังนี้
1. โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเร่งตรวจสอบสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อกำหนดแนวทางการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายต่อผู้เกี่ยวข้อง
2. วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 กำหนดให้มีการเรียนการสอนปกติโดยเพิ่มความเข้มงวดการรักษาความปลอดภัยภายในสถานศึกษา โรงเรียนได้ประสานความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลดินแดง เพื่อสนับสนุนและดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณโดยรอบและภายในโรงเรียน ตลอดจนเพิ่มความเข้มงวดในการตรวจตราและเฝ้าระวังเพื่อป้องกันและระงับเหตุที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยของนักเรียน ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
3. ในกรณีที่ผู้ปกครองยังมีความวิตกกังวลหรือไม่มั่นใจเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความปลอดภัย ผู้ปกครองสามารถใช้ดุลยพินิจในการพิจารณาการมาเรียนของนักเรียนได้ โดยโรงเรียนพร้อมรับฟังความคิดเห็นและประสานงานกับผู้ปกครอง เพื่อร่วมกันดูแลนักเรียนให้ได้รับความปลอดภัยอย่างเหมาะสม กรณีไม่สามารถมาเรียนได้ ให้ประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและดำเนินการเรียนรู้ที่บ้าน โดยครูดำเนินการเช็คเวลาเรียนให้
4. ผู้บริหาร ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ให้ปฏิบัติงานตามหน้าที่ของตนเอง ณ สถานศึกษาตามปกติ และขอความร่วมมือผู้ปกครองส่งนักเรียนที่หน้าประตูโรงเรียน งดเข้ามาส่งภายในโรงเรียนสำหรับบุคคลภายนอกที่มาติดต่อราชการ เพื่อรักษาความปลอดภัย โรงเรียนขอตรวจค้นรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยาม ขออภัยในความไม่สะดวก
ทั้งนี้ ขอให้ ข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง ติดตามข้อมูลข่าวสารที่โรงเรียนประกาศอย่างต่อเนื่อง
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- โรงเรียนอนุบาลราชบุรี สั่งเรียนออนไลน์ เจอ ผปค. ขู่กราดยิง จัดกีฬาสีชนสารทจีน
- จับแล้ว น.ร.หญิง โพสต์ขู่กราดยิงโรงเรียนท่าบ่อ แค่หยอกล้อ ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องใหญ่
- โรงเรียนในราชบุรี ประกาศเรียนออนไลน์ เจอข้อความแค้นครู ขู่จะกราดยิงให้หมด
ติดตาม The Thaiger บน Google News: