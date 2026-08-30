วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงไทย ได้ตั๋วไปโอลิมปิก ครั้งแรกในประวัติศาสตร์

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 20:35 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 21:07 น.

ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทย ไทยชนะจีน 3-2 คว้าแชมป์เอเชีย ตีตั๋วโอลิมปิกครั้งแรก ในประวัติศาสตร์

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยสร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหญ่ เอาชนะเจ้าภาพจีน 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชีย 2026 สมัยที่ 4 พร้อมรับโควตาเข้าร่วมโอลิมปิกเกมส์ LA 2028 เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีมชาติไทย

ความฝันที่รอคอยมาหลายสิบปีเป็นจริงแล้ว วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยเอาชนะจีน 3-2 เซต ในรอบชิงชนะเลิศ AVC Women’s Volleyball Asian Championship 2026 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2569 ที่เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน คว้าแชมป์เอเชีย พร้อมตีตั๋วไปแข่งขัน โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา เป็นครั้งแรก

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ผลการแข่งขันทั้ง 5 เซต

เซต 1 ไทยชนะ 25-20

เซต 2 จีนชนะ 25-11

เซต 3 จีนชนะ 25-23

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เซต 4 ไทยชนะ 25-18

เซต 5 ไทยชนะ 15-10

ชัยชนะครั้งนี้ไม่ได้มีเพียงถ้วยแชมป์เอเชียเป็นเดิมพัน เพราะระบบคัดเลือกโอลิมปิก LA 2028 กำหนดให้แชมป์ทวีปปี 2026 ได้โควตาโอลิมปิกโดยตรง 1 ที่นั่ง ไทยจึงกลายเป็นชาติแรกจากเอเชียที่คว้าตั๋ววอลเลย์บอลหญิงไปลอสแอนเจลิส ต่อจากแคนาดา แชมป์ทวีปอเมริกาเหนือ

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ไทยตาม 1-2 เซต ก่อนพลิกเกมครั้งประวัติศาสตร์

ทีมชาติไทยเริ่มต้นรอบชิงชนะเลิศได้อย่างยอดเยี่ยม เล่นเกมรับเหนียวแน่นและใช้เกมรุกหลากหลาย ก่อนเก็บเซตแรก 25-20 ขึ้นนำเจ้าภาพ 1-0 เซต

จีนกลับมาอย่างดุดันในเซตที่สอง ใช้ความสูงและเกมบล็อกกดดันไทยตั้งแต่ต้น ก่อนเอาชนะขาด 25-11 ตีเสมอ 1-1 เซต

เซตที่สามเป็นการต่อสู้ที่สูสี ไทยพยายามรักษาระยะคะแนนจนถึงช่วงท้าย แต่จีนทำแต้มสำคัญได้ดีกว่าและปิดเซต 25-23 พลิกขึ้นนำ 2-1 เซต ทำให้ไทยตกอยู่ในสถานการณ์ที่ต้องชนะเซตต่อไปเพื่อรักษาความหวังโอลิมปิก

สาวไทยไม่ยอมให้เกมจบง่าย ๆ กลับมาเล่นอย่างมีสมาธิในเซตที่สี่ เกมรับช่วยต่อบอลขึ้นมาให้แนวรุกทำคะแนนได้อย่างต่อเนื่อง ก่อนเอาชนะ 25-18 ดึงเกมเข้าสู่เซตตัดสิน

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เซตที่ห้า ไทยเล่นด้วยความมั่นใจและทำคะแนนนำในช่วงสำคัญ ก่อนปิดเกม 15-10 คว้าชัยเหนือจีน 3-2 เซต ท่ามกลางกองเชียร์เจ้าภาพในเทียนจิน

ปัจจุบันอันดับโลกไทยพุ่งมาอยู่อันดับ 14 ด้วยพลัง บวก 10.34 แต้มอันมีค่าจากจีน มี 230.67 คะแนน

ไทยไปโอลิมปิกครั้งแรกในประวัติศาสตร์

ความสำเร็จครั้งนี้ถือเป็นหมุดหมายใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งของวงการวอลเลย์บอลไทย เพราะก่อนหน้านี้ วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยไม่เคยผ่านเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิก แม้จะเข้าใกล้โควตามาหลายครั้งตลอดช่วงหลายยุคของทีมชาติ

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ระบบคัดเลือกสำหรับ LA 2028 ต่างจากโอลิมปิกรอบก่อน โดย FIVB กำหนดให้แชมป์จากการแข่งขันระดับทวีปทั้ง 5 ทวีปในปี 2026 รับโควตาโดยตรง จากนั้นจึงมีโควตาเพิ่มเติมจากการแข่งขันระดับโลกปี 2027 และอันดับโลกหลังรอบแรก VNL 2028

สำหรับเอเชีย รายการชิงแชมป์เอเชียที่เทียนจินจึงมีเดิมพันสูงกว่าการแย่งแชมป์ทวีป เพราะทีมที่จบอันดับ 1 ได้สิทธิ์เดินทางไป LA 2028 ทันที ขณะที่ 3 ทีมที่ขึ้นโพเดียมยังได้ตั๋วไปแข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027 อีกด้วย

ไทยการันตีตั๋วชิงแชมป์โลกไปแล้วตั้งแต่ผ่านญี่ปุ่นเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ก่อนปิดงานด้วยรางวัลที่ใหญ่กว่า คือโควตาโอลิมปิกครั้งแรก

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แชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ของทีมสาวไทย

ก่อนการแข่งขันปี 2026 ไทยเคยคว้าแชมป์เอเชียมาแล้ว 3 ครั้ง ได้แก่ ปี 2009, 2013 และ 2023 โดยแชมป์ครั้งล่าสุดเกิดขึ้นที่นครราชสีมา หลังไทยเอาชนะจีน 3-2 เซตในรอบชิงชนะเลิศ

การคว้าแชมป์ที่เทียนจินจึงเพิ่มจำนวนแชมป์ของไทยเป็น 4 สมัย และเป็นการป้องกันแชมป์ต่อจากปี 2023 ได้สำเร็จ

นอกจากนี้ นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ไทยกับจีนพบกันในรอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย โดยสองครั้งก่อนหน้านี้ในปี 2009 และ 2023 ไทยเป็นฝ่ายชนะทั้งหมด ก่อนเพิ่มชัยชนะครั้งที่สามในปี 2026

เส้นทางสู่แชมป์ ไทยผ่านทั้งเกาหลีใต้ ญี่ปุ่น และจีน

ไทยเริ่มการแข่งขันในฐานะแชมป์เก่า ก่อนผ่านรอบแบ่งกลุ่มและเข้าสู่รอบน็อกเอาต์ด้วยผลงานแข็งแกร่ง

ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ไทยเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 เซต จากนั้นสร้างผลงานสำคัญในรอบรองชนะเลิศด้วยการโค่นญี่ปุ่น ทีมอันดับ 6 ของโลก 3-1 เซต 25-21, 25-20, 20-25 และ 25-20

ชัยชนะเหนือญี่ปุ่นทำให้ไทยได้ตั๋วชิงแชมป์โลก 2027 ก่อนเข้าสู่รอบชิงกับจีน เจ้าภาพที่ผ่านการแข่งขัน 5 นัดแรกโดยไม่เสียแม้แต่เซตเดียว และกำลังลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่ 14

สุดท้ายไทยเป็นฝ่ายหยุดสถิติไร้พ่ายของเจ้าภาพ พร้อมคว้าทั้งแชมป์เอเชียและโควตาโอลิมปิกกลับบ้าน

หลังจากหลายยุคของนักตบสาวไทยที่เคยเข้าใกล้เวทีโอลิมปิก วันนี้ทีมชาติไทยมีชื่ออยู่ใน Los Angeles 2028 อย่างเป็นทางการเป็นครั้งแรก

ดูย้อนหลังวอลเลย์บอลหญิงไทยชนะจีน

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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