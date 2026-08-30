โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดเรียนปกติ 31 ส.ค. คุมเข้มทั้งโรงเรียน หลังพบข้อความ OpenChat
โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังพบข้อความในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ OpenChat ซึ่งสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองและอาจกระทบความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โดยโรงเรียนยืนยันว่า ยังเปิดเรียนตามปกติ
โรงเรียนประสาน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบที่มาของข้อความและสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิด
ประกาศของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าข้อความใน OpenChat มีเนื้อหาอย่างไร จึงยังไม่สามารถระบุลักษณะหรือเจตนาของผู้ส่งข้อความได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง
สำหรับวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม โรงเรียนจะเพิ่มความเข้มงวดทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ โดยประสานตำรวจ สน.ดินแดง เข้ามาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย เพิ่มการตรวจตราและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจกระทบนักเรียน ครู และบุคลากร
โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณหน้าประตูและงดเข้าไปส่งภายในโรงเรียน ส่วนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ โรงเรียนจะตรวจรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยาม
หากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย สามารถใช้ดุลยพินิจว่าจะส่งบุตรหลานมาเรียนหรือไม่ นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนสามารถประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและเรียนรู้จากที่บ้าน โดยครูจะดำเนินการเรื่องเวลาเรียนให้ตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด
ส่วนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังคงมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ พร้อมขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์และช่องทางประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง
มาตรการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย หลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ก่อนคณะรัฐมนตรีรับทราบและขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำแนวทางไปปรับใช้โดยเร่งด่วน
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