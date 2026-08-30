ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดเรียนปกติ 31 ส.ค. คุมเข้มทั้งโรงเรียน หลังพบข้อความ OpenChat

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 17:41 น.

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรีเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 หลังพบข้อความในลักษณะไม่พึงประสงค์ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ OpenChat ซึ่งสร้างความวิตกกังวลแก่ผู้ปกครองและอาจกระทบความปลอดภัยของนักเรียน ครู และบุคลากร โดยโรงเรียนยืนยันว่า ยังเปิดเรียนตามปกติ

โรงเรียนประสาน สถานีตำรวจนครบาลดินแดง กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้ตรวจสอบที่มาของข้อความและสืบหาข้อเท็จจริง เพื่อกำหนดมาตรการป้องกันและดำเนินการตามกฎหมายกับผู้เกี่ยวข้องหากพบการกระทำผิด

ประกาศของโรงเรียนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดว่าข้อความใน OpenChat มีเนื้อหาอย่างไร จึงยังไม่สามารถระบุลักษณะหรือเจตนาของผู้ส่งข้อความได้ ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบข้อเท็จจริง

โฆษณา

สำหรับวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม โรงเรียนจะเพิ่มความเข้มงวดทั้งภายในและบริเวณโดยรอบ โดยประสานตำรวจ สน.ดินแดง เข้ามาสนับสนุนการรักษาความปลอดภัย เพิ่มการตรวจตราและเฝ้าระวัง เพื่อป้องกันเหตุที่อาจกระทบนักเรียน ครู และบุคลากร

โรงเรียนขอให้ผู้ปกครองส่งนักเรียนบริเวณหน้าประตูและงดเข้าไปส่งภายในโรงเรียน ส่วนบุคคลภายนอกที่เข้ามาติดต่อราชการ โรงเรียนจะตรวจรถอย่างละเอียดก่อนแลกบัตรบริเวณป้อมยาม

หากผู้ปกครองยังไม่มั่นใจเรื่องความปลอดภัย สามารถใช้ดุลยพินิจว่าจะส่งบุตรหลานมาเรียนหรือไม่ นักเรียนที่ไม่ได้มาโรงเรียนสามารถประสานครูผู้สอนเพื่อรับมอบหมายงานและเรียนรู้จากที่บ้าน โดยครูจะดำเนินการเรื่องเวลาเรียนให้ตามแนวทางที่โรงเรียนกำหนด

ส่วนผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษายังคงมาปฏิบัติงานที่โรงเรียนตามปกติ พร้อมขอให้นักเรียนและผู้ปกครองติดตามข้อมูลจากเว็บไซต์และช่องทางประกาศของโรงเรียนอย่างต่อเนื่อง

โฆษณา

มาตรการครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงที่สถานศึกษาทั่วประเทศเพิ่มการเฝ้าระวังด้านความปลอดภัย หลังเกิดเหตุใช้อาวุธปืนภายในโรงเรียนเทพศิรินทร์ นนทบุรี เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม 2569 กระทรวงศึกษาธิการออกประกาศมาตรการความปลอดภัยของสถานศึกษาเมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ก่อนคณะรัฐมนตรีรับทราบและขอความร่วมมือหน่วยงานที่มีสถานศึกษาในสังกัดนำแนวทางไปปรับใช้โดยเร่งด่วน

ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี
เฟซบุ๊ก โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ที่มา

โฆษณา

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News
โฆษณา

ข่าวล่าสุด
ข่าว

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เปิดเรียนปกติ 31 ส.ค. คุมเข้มทั้งโรงเรียน หลังพบข้อความ OpenChat

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติหวั่นคดีเงียบ ข่าว

อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติร้องเร่งคดี หวั่นเรื่องเงียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม &quot;ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม&quot; บันเทิง

วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม “ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี ข่าว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ด

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

6 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ “ยัต ชัยโสโร” คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค. บันเทิง

ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ซันเดอร์แลนด์ พบ ฟูแล่ม พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดูบอลสด ลีดส์ ยูไนเต็ด พบ เบรนท์ฟอร์ด พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น. ข่าวกีฬา

ดูบอลสด เชลซี พบ ไบรท์ตัน พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 20.00 น.

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
เลขเด็ดปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เลขเด็ด

เลขเด็ด ปฏิทินคำชะโนด 1/9/69 เปิด 19 ชุด เน้น 37-68-69 จับตาหวยสัญจรระยอง

7 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เฟ็ดเฟ่เปิดคอมเมนต์ ทนายยัต ลั่น “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต ข่าวกีฬา

เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต

8 ชั่วโมง ที่แล้ว
เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026 ข่าวกีฬา

เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฟ็ดเฟ่แฉอีก ปม OHANA แชร์เว็บเทา ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า แคปทันก่อนลบ บันเทิง

เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 12 ราศี โดย The Thaiger ดูดวง

ดูดวงรายวัน 30 สิงหาคม 2569 เช็กดวง 12 ราศี

13 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิงเกาหลี

ใจหาย ดาราหนุ่มเกาหลี หัวใจวายดับกะทันหัน อายุยังน้อย

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 ส.ค. 69 ไทย พบ จีน ชิงแชมป์เอเชีย คว้าตั๋วโอลิมปิก

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ หายตัวไปกว่า 12 ปี ข่าว

ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ ที่หายตัวไปนานร่วม 12 ปี อีกครั้ง

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
วอลเลย์บอล

สุดยอด! ไทยโค่นญี่ปุ่น 3-1 ทะลุชิงแชมป์เอเชีย อีกนัดเดียวได้ไปโอลิมปิก

1 วัน ที่แล้ว
สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย ข่าว

สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย

1 วัน ที่แล้ว
หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง เลขเด็ด

หวยแม่จำเนียร 1/9/69 เปิดแนวทาง 10 อันดับเลขเด็ดขายดี งวดหวยสัญจร จ.ระยอง

1 วัน ที่แล้ว
19 แอป ราชกิจจา ข่าว

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ

1 วัน ที่แล้ว
Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 17:39 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 17:41 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม &quot;ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม&quot;

วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม “ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม”

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569

สถิติหวยออกวันอังคาร 37 งวดล่าสุด รับวันที่ 1 ก.ย. 69 เลขไหนออกซ้ำบ่อยสุด

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

ดูบอลสด แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด พบ อิปสวิช ทาวน์ พรีเมียร์ลีก นัดที่ 2 อาทิตย์ 30 ส.ค. 22.30 น.

เผยแพร่: 30 สิงหาคม 2569
Back to top button