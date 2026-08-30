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อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติร้องเร่งคดี หวั่นเรื่องเงียบ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 17:24 น.
อาจารย์แพทย์ ขับเก๋งชน นศ.แม่ฟ้าหลวง ดับ 2 สาหัส 1 ญาติหวั่นคดีเงียบ
ภาพจาก : สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง School of Law,MFU

อาจารย์แพทย์ขับเก๋งชน 3 นักศึกษาแม่ฟ้าหลวง เสียชีวิต 2 สาหัส 1 ล่าสุดญาติร้องเร่งคดี ตำรวจยังอยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานและสรุปสำนวน

ครอบครัวนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเรียกร้องให้ตำรวจเร่งสรุปคดี หลังรถเก๋งที่คู่กรณีถูกระบุว่าเป็น อาจารย์แพทย์ ชนท้ายรถจักรยานยนต์ของนักศึกษา 3 คนบริเวณแยกบายพาสนางแล อำเภอเมืองเชียงราย ส่งผลให้เสียชีวิต 2 คน และบาดเจ็บสาหัสอีก 1 คน

เหตุเกิดเมื่อเวลา 20.27 น. วันที่ 25 สิงหาคม 2569 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและกู้ชีพกู้ภัย 1669 เทศบาลตำบลนางแลได้รับแจ้งรถเก๋งชนรถจักรยานยนต์บริเวณแยกบายพาสนางแล ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย เมื่อเจ้าหน้าที่ไปถึงพบผู้เสียชีวิต 1 คน และผู้บาดเจ็บสาหัส 2 คน ก่อนหนึ่งในผู้บาดเจ็บจะเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทำให้มีผู้เสียชีวิตรวม 2 คน

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ข้อมูลเบื้องต้นจากเจ้าหน้าที่กู้ชีพระบุว่า รถจักรยานยนต์จอดอยู่บริเวณสัญญาณไฟแดงก่อนถูกรถเก๋งชนท้ายอย่างแรง ส่วนประเด็นว่ารถเก๋งฝ่าสัญญาณไฟแดงหรือไม่ ยังต้องรอผลสอบสวนจากตำรวจเพื่อยืนยันลำดับเหตุการณ์อย่างเป็นทางการ

ผู้ประสบเหตุเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หนึ่งในผู้เสียชีวิตคือ น.ส.นิชาภา พรมตอง อายุ 19 ปี นักศึกษาสำนักวิชานิติศาสตร์

วันที่ 29 สิงหาคม 2569 สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรือ School of Law, MFU โพสต์แสดงความอาลัยต่อการเสียชีวิตของนิชาภา พร้อมส่งกำลังใจถึงครอบครัว โดยระบุว่า

“ประชาคมนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้ง และส่งกำลังใจถึงผู้ปกครองและครอบครัวของ นางสาวนิชาภา พรมตอง ต่อการสูญเสียบุตรสาวผู้เป็นที่รักและเป็นความหวังของครอบครัว ขอร่วมไว้อาลัยต่อการจากไป และขอให้ดวงวิญญาณของนักศึกษาไปสู่สุคติภพ ด้วยความอาลัยยิ่ง ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ ศิษย์เก่า และนักศึกษา สำนักวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง”

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ต่อมา น.ส.ศิริวรรณ ณ น่าน น้าสาวของนิชาภา เรียกร้องให้ตำรวจเร่งสรุปสำนวนและนำคดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมโดยเร็ว เนื่องจากครอบครัวกังวลว่าหากคดีใช้เวลานานอาจไม่ได้รับความเป็นธรรม โดยข่าวสดรายงานว่าคนขับรถเก๋งเป็นแพทย์ของโรงพยาบาลชื่อดังแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงราย

ด้านผู้จัดการออนไลน์รายงานว่า คู่กรณีถูกระบุว่าเป็น อาจารย์แพทย์ และเกิดกระแสเรียกร้องในโลกออนไลน์ให้ตรวจสอบคดีอย่างตรงไปตรงมา อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่เผยแพร่ถึงวันที่ 30 สิงหาคมยังไม่พบคำยืนยันจากตำรวจ โรงพยาบาล หรือมหาวิทยาลัยถึงตำแหน่งของคนขับอย่างเป็นทางการ จึงยังไม่เปิดเผยชื่อบุคคลหรือสถานพยาบาลต้นสังกัด

ขณะเดียวกัน ยังไม่พบรายงานอย่างเป็นทางการจากตำรวจถึงข้อหาที่แจ้งแก่คนขับ หรือผลสอบสวนเรื่องสัญญาณไฟในขณะเกิดเหตุ คดียังอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐานและสรุปลำดับเหตุการณ์ ขณะที่ครอบครัวผู้เสียชีวิตรอความคืบหน้าหลังเกิดเหตุมาแล้วหลายวัน

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 17:14 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 17:24 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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