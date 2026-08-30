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วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม “ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม”

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 16:35 น.
วันจันทร์ส่อแววล่ม? ทนายอาร์มโพสต์ถาม "ถ้าถอนตัวคดียัต ทุกคนจะสบายใจไหม"

ก่อนถึงวันที่ ยัต ชัยโสโร มีกำหนดขึ้นรายการโหนกระแสเพื่อชี้แจงข้อพิพาทกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ ความเคลื่อนไหวล่าสุดของ ทนายอาร์ม ทนายความฝั่งยัต กลับทำให้คนติดตามคดีต้องจับตาว่าแผนในวันจันทร์จะยังเหมือนเดิมหรือไม่

วันที่ 30 สิงหาคม 2569 ทนายอาร์มโพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก Attorney Arm Wongsakorn หลังเผชิญเสียงวิจารณ์จากการเคลื่อนไหวเกี่ยวกับข้อพิพาทในช่วงหลายวันที่ผ่านมา โดยตั้งคำถามถึงการถอนตัวจากคดีว่า

“คือทุกคนถ้าผมประกาศถอนตัวจากคดีพี่ยัตนี่จะสบายใจกันหมดใช่ไหม”

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ทนายอาร์มตัดพ้อจะเลิกเป็นทนายให้ยัต
Attorney Arm Wongsakorn

ข้อความนี้ยังไม่ใช่การประกาศถอนตัว แต่เป็นครั้งแรกในช่วงก่อนถึงวันนัดหมายโหนกระแสที่ทนายของยัตพูดถึงทางเลือกนี้อย่างตรงไปตรงมา

หลังโพสต์เผยแพร่ มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งเข้ามาเบรก พร้อมขอให้ทนายอาร์มทำหน้าที่แทนลูกความต่อไปและเปิดหลักฐานที่มี โดยแสดงความคิดเห็นว่า ทำหน้าที่ทนายให้ลูกความสู้สุดใจ งัดหลักฐานมาให้หมด”

ก่อนหน้านี้ทนายอาร์มเพิ่งโพสต์ภาพร่วมกับยัตและภรรยา พร้อมประกาศเตรียมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนหุ้น เพื่อนำไปชี้แจงในรายการโหนกระแสวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม

ยัตเองแจ้งระหว่างโฟนอินเข้ารายการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมว่า จะกลับมาชี้แจงเรื่องราวในฝั่งของตัวเองวันที่ 31 สิงหาคม หลังต้าเข้ารายการพร้อมทนายและพูดถึงข้อพิพาทระหว่างทั้งคู่ไปก่อนหน้านี้ กำหนดการของยัตจึงเป็นที่จับตามองว่าจะมีหลักฐานใหม่อะไรถูกนำออกมาเปิดเผย

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อย่างไรก็ตาม ณ เวลาที่มีรายงานล่าสุด ยังไม่มีประกาศว่าทนายอาร์มถอนตัวจากการเป็นทนายของยัต และยังไม่มีรายงานว่ากำหนดการขึ้นโหนกระแสของยัตในวันที่ 31 สิงหาคมถูกยกเลิก

จึงต้องรอดูในวันจันทร์ว่า ทนายอาร์มจะปรากฏตัวพร้อมยัตตามแผนเดิมหรือไม่ และเอกสารเรื่องทรัพย์สินกับการโอนหุ้นที่เคยประกาศเตรียมไว้จะถูกนำออกมาชี้แจงในรายการมากน้อยเพียงใด

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 16:26 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 16:35 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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