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ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 15:21 น.
ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง เผยเด็กหญิง 15 ถูกเยาวชน 3 คนรุมข่มขืนในบ้าน จ.ลพบุรี

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง หรือ ชลิดา พะละมาตย์ ประธานมูลนิธิเป็นหนึ่ง โพสต์แจ้งเหตุเด็กหญิงอายุ 15 ปี ในจังหวัดลพบุรี ถูกกล่าวหาว่าเยาวชนชายวัยเดียวกัน 3 คนรุมข่มขืนภายในบ้านของผู้เสียหาย

ต้นอ้อให้ข้อมูลผ่านเฟซบุ๊กว่า เยาวชนชายอายุ 15 ปี จำนวน 3 คน เข้าไปภายในบ้าน ก่อนช่วยกันล็อกแขนและขาของเด็กหญิง แล้วรุมข่มขืนผู้เสียหายซึ่งมีอายุ 15 ปีเท่ากัน

ในโพสต์ยังระบุว่า เยาวชนทั้ง 3 คนเข้าพบตำรวจแล้ว แต่ต่อมาถูกปล่อยตัว เนื่องจากยังเป็นเยาวชน อย่างไรก็ตาม รายละเอียดส่วนนี้เป็นข้อมูลที่ต้นอ้อนำมาเผยแพร่ ขณะที่สถานะทางคดีและขั้นตอนของตำรวจยังต้องรอข้อมูลจากหน่วยงานที่รับผิดชอบเพิ่มเติม

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หลังมีผู้ติดตามสอบถามถึงการช่วยเหลือเด็กหญิง ต้นอ้อตอบในช่องแสดงความคิดเห็นว่า ได้ประสานเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว รวมถึงสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดลพบุรี เพื่อเข้าให้ความช่วยเหลือผู้เสียหายแล้ว

ต้นอ้อ เป็นหนึ่ง

ขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับวันและเวลาที่เกิดเหตุ พื้นที่เกิดเหตุในจังหวัดลพบุรี รวมถึงข้อกล่าวหาที่ตำรวจแจ้งต่อเยาวชนทั้ง 3 คน หากมีความคืบหน้าจากเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Thaiger จะรายงานเพิ่มเติม

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 15:10 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 15:21 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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