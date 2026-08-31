สรุปปมก่อน “ยัต” ขึ้นโหนกระแส วันนี้ 31 ส.ค. เปิด 5 ปมหลักที่ข้อมูลสองฝั่งยังไม่ตรงกัน
วันนี้ 31 สิงหาคม 2569 ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร มีกำหนดเข้ารายการโหนกระแส เพื่อชี้แจงข้อพิพาทกับ ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ หลังโฟนอินเข้ารายการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม และรับปากว่าจะกลับมาพร้อมข้อมูลของฝั่งตัวเอง
สองวันต่อมา ทนายอาร์ม ทนายความของยัต โพสต์ภาพร่วมกับยัตและภรรยา พร้อมระบุว่าเตรียมเอกสารเกี่ยวกับทรัพย์สินและการโอนหุ้นสำหรับนำมาชี้แจงในรายการวันที่ 31 สิงหาคม ทำให้หลายประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ข้อมูลไม่ตรงกันกำลังถูกจับตาอีกครั้ง
1. หุ้น 49% และเอกสารขายหุ้น 300,000 บาท
หนึ่งในข้อพิพาทหลักคือหุ้นของบริษัทที่ต้าและยัตเคยทำธุรกิจร่วมกัน ฝั่งต้าระบุว่าเดิมถือหุ้น 49% เท่ากับยัต ส่วนภรรยาของยัตถืออีก 2% ก่อนมาทราบภายหลังว่าชื่อตัวเองออกจากโครงสร้างผู้ถือหุ้น
ทนายไข่มุก ทนายความของต้า ให้ข้อมูลในรายการโหนกระแสว่า เมื่อต้าไปศาลพบรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและสัญญาซื้อขายหุ้น ซึ่งมีเอกสารแสดงการขายหุ้นในราคา 300,000 บาท แต่ต้าปฏิเสธว่าไม่ได้ลงนามขายหุ้น พร้อมชี้ว่ามีหลักฐานว่าช่วงเวลาที่ระบุในรายงานการประชุม เจ้าตัวกำลังไลฟ์ขายสินค้าอยู่
ฝั่งต้ายอมรับว่าได้รับเงิน 300,000 บาทจากภรรยาของยัตจริง แต่ทนายอธิบายว่าเป็นเงินค่าแคมเปญเสื้อของขวัญปีใหม่ ไม่ใช่ค่าซื้อหุ้น ขณะที่ยัตตอบระหว่างโฟนอินว่าเรื่องหุ้นมีรายละเอียดมากกว่านั้น และขอใช้เอกสารกับกระบวนการศาลพิสูจน์ข้อเท็จจริง
ทนายอาร์มเคลื่อนไหวในวันที่ 27 สิงหาคมด้วยการถามกลับถึงหลักฐานการซื้อหุ้นของต้า พร้อมเตรียมเอกสารเรื่องการโอนหุ้นเข้าสู่รายการ
2. เงินบริษัทที่ใช้ซื้อทรัพย์สินเป็นของใคร
ข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สินปรากฏต่อสาธารณะมาตั้งแต่ต้นปี วันที่ 5 มีนาคม เพจเฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE โพสต์กล่าวหาว่ามีการใช้เงินสดของบริษัทซื้อออฟฟิศแต่ใส่ชื่อบุคคล และเมื่อขายได้เงิน 10 ล้านบาท เงินถูกโอนเข้าบัญชีส่วนตัว พร้อมกล่าวหาว่าเงินส่วนหนึ่งไม่ได้แบ่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง
มติชนรายงานข้อความจากโพสต์ต้นทางโดยตรง แต่ในเวลานั้นเพจไม่ได้ระบุชื่อบุคคลที่ถูกกล่าวหา และข้อมูลยังเป็นข้อกล่าวหาจากเพจ FEDFE ไม่ใช่ข้อยุติทางกฎหมาย
ต่อมาในรายการโหนกระแสวันที่ 25 สิงหาคม ต้าพูดถึงทรัพย์สินอีกชุด ทั้งบ้านและรถที่อ้างว่าใช้เงินบริษัทซื้อ โดยระบุว่าตัวเองเคยมีหน้าที่อนุมัติการโอนเงินหลายรายการ ส่วนยัตยังไม่ได้ชี้แจงรายละเอียดเรื่องทรัพย์สินทั้งหมดในรายการครั้งนั้น
ออฟฟิศที่เพจ FEDFE กล่าวถึงเมื่อเดือนมีนาคมกับบ้านและรถที่ต้าเล่าในเดือนสิงหาคมจึงต้องแยกเป็นคนละข้อมูล จนกว่าจะมีเอกสารยืนยันว่าเกี่ยวข้องกับทรัพย์สินรายการเดียวกันหรือไม่
3. เงินเดือน 150,000 เหลือ 40,000 บาท และรายได้จากช่อง
ต้าระบุในรายการว่า ช่วงแรกของการทำงานชัยโสโร ตัวเองได้รับเงินเดือน 150,000 บาทต่อเดือน เท่ากับยัต ก่อนถูกลดลงเหลือ 40,000 บาท โดยได้รับเหตุผลว่าประสิทธิภาพการทำงานลดลงและต้องนำเงินไปจ้างพนักงานเพิ่มเติม
ก่อนหน้านี้ เพจ FEDFE ยังกล่าวหาว่า ช่อง YouTube ยังคงมีรายได้จากคลิปเก่าแม้ไม่ได้ผลิตงานใหม่ พร้อมตั้งคำถามเรื่องส่วนแบ่งที่ต้าได้รับ ข้อมูลส่วนนี้เป็นคำกล่าวอ้างของเพจและยังไม่ใช่ผลตรวจสอบบัญชีบริษัท
ในแหล่งข่าวที่ตรวจสอบครั้งนี้ยังไม่พบการเปิดเอกสารบัญชีอย่างครบถ้วนต่อสาธารณะ ซึ่งจะแสดงรายได้ ค่าใช้จ่าย เงินเดือน และการแบ่งผลประโยชน์ตลอดช่วงที่ทั้งคู่ทำงานร่วมกัน
4. เงิน FEDFE ที่ยัตอ้างว่าถูกนำออก 5 เดือนติดต่อกัน
ระหว่างโฟนอินวันที่ 25 สิงหาคม ยัตยกประเด็นรายได้ของ FEDFE ขึ้นมาโต้กลับ โดยอธิบายว่า สมาชิกเคยตกลงกันด้วยวาจาให้นำรายได้หลังบ้านมาแบ่งเท่ากันในลักษณะเงินสวัสดิการ แม้อำนาจทางกฎหมายในการทำธุรกรรมจะอยู่กับต้า
ยัตอ้างว่า ต่อมาฝ่ายบัญชีแจ้งว่าเงินในบริษัทลดลง เมื่อตรวจสอบจึงพบว่ามีการนำเงินออก 5 เดือนติดต่อกัน และต้าคือผู้มีอำนาจทำธุรกรรม ยัตบอกว่ารอให้อีกฝ่ายเข้ามาพูดคุย แต่ไม่ได้รับคำอธิบายในช่วงเวลานั้น
ด้านฝั่งต้ามีคำอธิบายว่า เงินบางส่วนถูกนำไปใช้กับภาษีและค่าใช้จ่ายทางบัญชี เนื่องจากบริษัท FEDFE ยังไม่ได้ปิด แม้กลุ่มจะหยุดผลิตคอนเทนต์แล้ว
ข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจนถึงขณะนี้ยังไม่ครอบคลุมรายการเดินบัญชีทั้งช่วง 5 เดือน จึงยังไม่สามารถตรวจสอบจากเอกสารได้ว่าเงินออกเท่าใดในแต่ละเดือนและนำไปใช้กับรายการใดบ้าง
5. จากสองคดีเหลือหนึ่งคดี และปมสิทธิในคลิปเดโม่
ก่อนหน้านี้ต้าถูกดำเนินคดี 2 คดี โดยมีการเรียกค่าเสียหายคดีละ 10 ล้านบาท รวม 20 ล้านบาท หนึ่งในนั้นเกี่ยวข้องกับคลิปเดโม่ที่ผลิตระหว่างช่วงทำงานร่วมกัน ส่วนอีกคดีเกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานเพจ
วันที่ 26 สิงหาคม ทั้งสองฝ่ายไกล่เกลี่ยคดีเกี่ยวกับเพจที่ศาลมีนบุรี ก่อนคู่กรณีถอนฟ้อง ทำให้เหลือคดีที่ต้องดำเนินการต่ออีก 1 คดี โดยเพจ TRULY ซึ่งเป็นฝ่ายต้า รายงานว่าข้อตกลงส่วนหนึ่งเกี่ยวข้องกับเพจที่มีผู้ติดตามกว่า 20,000 คนกลับไปอยู่กับบริษัท
คดีที่เหลือเกี่ยวข้องกับคลิปเดโม่ ต้าเคยยืนยันว่าตัวเองเป็นผู้ผลิตงานและมีส่วนอยู่ในคลิป ขณะที่ข้อมูลจากฝั่งยัตก่อนหน้านี้มองว่าเป็นผลงานที่ผลิตภายใต้บริษัทและถูกนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาต ประเด็นกรรมสิทธิ์และสิทธิในการนำผลงานไปใช้จึงยังอยู่ในกระบวนการทางกฎหมาย
ข้อกล่าวหาและคำชี้แจงทั้งหมดข้างต้นยังเป็นข้อมูลจากคู่กรณีและตัวแทนของแต่ละฝ่าย หลายประเด็นยังไม่มีข้อยุติจากศาล จึงต้องแยกคำกล่าวอ้างออกจากข้อเท็จจริงที่ตรวจสอบจากเอกสารได้
ยัต ชัยโสโร มีกำหนดเข้ารายการโหนกระแสวันนี้ 31 สิงหาคม 2569 เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของรายการระบุว่าโหนกระแสออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ เวลา 12.35 ถึง 13.30 น. ทางช่อง 3 HD พร้อมเผยแพร่ผ่านช่องทางออนไลน์ของรายการ
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แหล่งอ้างอิง
- โหนกระแส เว็บไซต์ทางการและเวลาออกอากาศ
- มติชน รายงานโพสต์ FEDFE เรื่องออฟฟิศและเงิน 10 ล้านบาท
- The Thaiger ทนายยัตเตรียมเอกสารทรัพย์สินและการโอนหุ้น
- The Thaiger สรุปข้อพิพาท ต้า FEDFE และ ยัต ชัยโสโร
- The Thaiger คดีคลิปเดโม่เรียกค่าเสียหาย 10 ล้านบาท
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