ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบจีน รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 30 สิงหาคม เวลา 17.45 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ VBTV ผู้ชนะคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางมาถึงนัดตัดสินแชมป์ วันนี้ 30 สิงหาคม 2569 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัย พบทีมชาติจีน เจ้าภาพและแชมป์รายการนี้ 13 สมัย
เกมรอบชิงชนะเลิศแข่งขันที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เริ่มเวลา 18.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 17.45 น. ของประเทศไทย ตามโปรแกรมจาก Volleyball World
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โปรแกรมไทย พบ จีน รอบชิงชนะเลิศ
|รายละเอียด
|ข้อมูล
|คู่แข่งขัน
|จีน พบ ไทย
|รอบ
|ชิงชนะเลิศ
|วันที่
|วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569
|เวลา
|17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย
|สนาม
|เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม
|ถ่ายทอดสด
|MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ VBTV
ไทยโค่นญี่ปุ่น จีนยังไม่เสียเซต
ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ด้วยคะแนน 25-21, 25-20, 20-25 และ 25-20 ในรอบรองชนะเลิศ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 20 คะแนน ตามด้วยศศิภาพร จันทวิสูตร 16 คะแนน
ชัยชนะเหนือญี่ปุ่นทำให้ไทยการันตีเหรียญรางวัลชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งที่ 9 พร้อมได้สิทธิ์แข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027 เรียบร้อยแล้ว
จีนผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะอิหร่าน 3-0 เซต 25-22, 25-12 และ 25-19 เจ้าภาพลงแข่งขันในรายการนี้มาแล้ว 5 นัด ชนะรวด 15 เซต และยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง
ทั้งสองทีมจึงเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศด้วยผลงานไร้พ่าย โดยไทยกำลังลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2552, 2556 และ 2566 ส่วนจีนต้องการแชมป์สมัยที่ 14 และแชมป์ครั้งแรกนับจากปี 2558
ไทยลุ้นป้องกันแชมป์ พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028
นัดนี้เดิมพันสูงกว่าตำแหน่งแชมป์เอเชีย เพราะทีมชนะจะได้รับโควตาเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาโดยตรง
หากไทยเอาชนะจีนได้ จะเป็นการคว้าแชมป์เอเชีย 2 สมัยติดต่อกันครั้งแรก พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย
นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ไทยกับจีนพบกันในรอบชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์เอเชีย สองครั้งก่อนหน้า ไทยเป็นฝ่ายชนะทั้งในปี 2552 และ 2566
ก่อนลงสนาม จีนอยู่อันดับ 7 ของโลก มี 322.16 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 17 มี 220.34 คะแนน แม้อันดับห่างกัน 10 ตำแหน่ง แต่ทีมสาวไทยเพิ่งพิสูจน์ให้เห็นจากการโค่นญี่ปุ่น ทีมอันดับ 6 ของโลก ว่านัดชิงครั้งนี้ยังเปิดกว้างเต็มที่
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แหล่งอ้างอิง
- Volleyball World – โปรแกรมจีน พบ ไทย
- Volleyball World – ไทยและจีนผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
- MONOMAX – โปรแกรมถ่ายทอดสดวอลเลย์บอล
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