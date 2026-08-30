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ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 15:00 น.
ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบชิงชนะเลิศ

วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยพบจีน รอบชิงชนะเลิศ ชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 30 สิงหาคม เวลา 17.45 น. ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ VBTV ผู้ชนะคว้าตั๋วโอลิมปิก 2028

การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางมาถึงนัดตัดสินแชมป์ วันนี้ 30 สิงหาคม 2569 วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย แชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัย พบทีมชาติจีน เจ้าภาพและแชมป์รายการนี้ 13 สมัย

เกมรอบชิงชนะเลิศแข่งขันที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน เริ่มเวลา 18.45 น. ตามเวลาท้องถิ่น หรือตรงกับเวลา 17.45 น. ของประเทศไทย ตามโปรแกรมจาก Volleyball World

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แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยรับชมการถ่ายทอดสดผ่านช่องทางต่อไปนี้

  • MONOMAX
  • MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29
  • VBTV ของ Volleyball World

ผู้ชมควรเข้าสู่ระบบหรือเตรียมอุปกรณ์รับชมก่อนการแข่งขัน เนื่องจากบริการสตรีมมิงบางช่องทางอาจต้องสมัครสมาชิก

ถ่ายทอดสด ไทย พบ จีน วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026

โปรแกรมไทย พบ จีน รอบชิงชนะเลิศ

รายละเอียด ข้อมูล
คู่แข่งขัน จีน พบ ไทย
รอบ ชิงชนะเลิศ
วันที่ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569
เวลา 17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย
สนาม เทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม
ถ่ายทอดสด MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 และ VBTV

ไทยโค่นญี่ปุ่น จีนยังไม่เสียเซต

ทีมชาติไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศหลังเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ด้วยคะแนน 25-21, 25-20, 20-25 และ 25-20 ในรอบรองชนะเลิศ พิมพิชยา ก๊กรัมย์ ทำคะแนนสูงสุดให้ไทย 20 คะแนน ตามด้วยศศิภาพร จันทวิสูตร 16 คะแนน

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ชัยชนะเหนือญี่ปุ่นทำให้ไทยการันตีเหรียญรางวัลชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งที่ 9 พร้อมได้สิทธิ์แข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027 เรียบร้อยแล้ว

จีนผ่านรอบรองชนะเลิศด้วยการชนะอิหร่าน 3-0 เซต 25-22, 25-12 และ 25-19 เจ้าภาพลงแข่งขันในรายการนี้มาแล้ว 5 นัด ชนะรวด 15 เซต และยังไม่เสียเซตให้คู่แข่ง

ทั้งสองทีมจึงเข้าสู่นัดชิงชนะเลิศด้วยผลงานไร้พ่าย โดยไทยกำลังลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 ต่อจากปี 2552, 2556 และ 2566 ส่วนจีนต้องการแชมป์สมัยที่ 14 และแชมป์ครั้งแรกนับจากปี 2558

ไทยโค่นญี่ปุ่น จีนยังไม่เสียเซต

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ไทยลุ้นป้องกันแชมป์ พร้อมตั๋วโอลิมปิก 2028

นัดนี้เดิมพันสูงกว่าตำแหน่งแชมป์เอเชีย เพราะทีมชนะจะได้รับโควตาเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงในโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกาโดยตรง

หากไทยเอาชนะจีนได้ จะเป็นการคว้าแชมป์เอเชีย 2 สมัยติดต่อกันครั้งแรก พร้อมสร้างประวัติศาสตร์ผ่านเข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์เป็นครั้งแรกของวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย

นี่เป็นครั้งที่ 3 ที่ไทยกับจีนพบกันในรอบชิงชนะเลิศรายการชิงแชมป์เอเชีย สองครั้งก่อนหน้า ไทยเป็นฝ่ายชนะทั้งในปี 2552 และ 2566

ก่อนลงสนาม จีนอยู่อันดับ 7 ของโลก มี 322.16 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 17 มี 220.34 คะแนน แม้อันดับห่างกัน 10 ตำแหน่ง แต่ทีมสาวไทยเพิ่งพิสูจน์ให้เห็นจากการโค่นญี่ปุ่น ทีมอันดับ 6 ของโลก ว่านัดชิงครั้งนี้ยังเปิดกว้างเต็มที่

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 15:00 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 15:00 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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