ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน เวลา 14.15 น. ชิงเหรียญทองแดง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
ถ่ายทอดสด ญี่ปุ่นดวลอิหร่าน รอบชิงอันดับ 3 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 30 สิงหาคม เวลา 14.15 น. ชมสดทาง MONOMAX และ VBTV ผู้ชนะคว้าเหรียญทองแดงพร้อมตั๋ว FIVB Volleyball World Cup 2027
ถ่ายทอดสดวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน รอบชิงอันดับ 3 ศึกวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 14.15 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Tianjin Olympic Center Gymnasium เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ VBTV โดยผู้ชนะจะได้ทั้งเหรียญทองแดงและสิทธิ์แข่งขัน FIVB Volleyball World Cup 2027
ญี่ปุ่นผ่านรอบแบ่งกลุ่มด้วยผลงานสมบูรณ์แบบ ชนะฮ่องกง จีน, เกาหลีใต้ และเวียดนาม 3-0 ทุกนัด จบอันดับ 1 กลุ่ม C โดยยังไม่เสียเซต ก่อนรอบ 8 ทีมสุดท้ายจะเอาชนะไชนีส ไทเป 3-0 คะแนน 25-14, 25-21 และ 25-13 ทำให้ 4 นัดแรก ญี่ปุ่นกวาดชัย 12 เซตติดต่อกันโดยไม่เสียเซต
สถิติดังกล่าวหยุดลงในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม หลังญี่ปุ่นพบทีมชาติไทยและแพ้ 1-3 เซต คะแนน 21-25, 20-25, 25-20 และ 20-25 ส่งไทยเข้าสู่รอบชิง ส่วนญี่ปุ่นต้องลงมาชิงอันดับ 3
เส้นทางของอิหร่านเริ่มด้วยชัยชนะเหนือไชนีส ไทเป 3-1 ก่อนแพ้จีน 0-3 คะแนน 14-25, 23-25 และ 14-25 จากนั้นปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยการชนะอิรัก 3-0 คะแนน 25-4, 25-7 และ 25-5 จบอันดับ 2 กลุ่ม A ด้วยผลงานชนะ 2 นัด แพ้ 1 นัด
รอบก่อนรองชนะเลิศ อิหร่านพลิกสถานการณ์หลังเสียเซตแรก เอาชนะอินโดนีเซีย 3-1 คะแนน 19-25, 25-16, 25-12 และ 25-17 ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์เอเชียเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ทีม
อิหร่านกลับมาเจอจีนอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศ คราวนี้สามารถกดดันเจ้าภาพได้ในช่วงต้น แต่สุดท้ายแพ้ 0-3 คะแนน 22-25, 12-25 และ 19-25 จึงต้องมาพบญี่ปุ่นในเกมชิงเหรียญทองแดง
นอกจากอันดับ 3 ของเอเชีย เกมนี้ยังมีโควตา FIVB Volleyball World Cup 2027 เป็นเดิมพัน โดยการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียครั้งนี้มอบสิทธิ์ให้ 3 ทีมบนโพเดียม ไทยและจีนได้ตั๋วสองใบแรกแล้วจากการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทำให้ผู้ชนะระหว่างญี่ปุ่นกับอิหร่านจะคว้าสิทธิ์ใบสุดท้ายของรายการทันที
วอลเลย์บอลหญิง ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน แข่งขันวันนี้ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 14.15 น. แฟนวอลเลย์บอลในประเทศไทยรับชมได้ทาง MONOMAX ส่วนการถ่ายทอดสดออนไลน์ระดับนานาชาติรับชมผ่าน VBTV
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แหล่งอ้างอิง
- Volleyball World: ไทยและจีนเข้าสู่รอบชิง ญี่ปุ่นและอิหร่านชิงเหรียญทองแดง
- FIVB: โปรแกรมรอบชิงและชิงอันดับ 3 วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026
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