ประวัติ ยัต ชัยโสโร คือใคร จาก FEDFE สู่เส้นทางชัยโสโร ก่อนขึ้นโหนกระแส 31 ส.ค.
ครั้งหนึ่ง ยัต ชัยโสโร กับ ต้า เฟ็ดเฟ่ อยู่ในเฟรมเดียวกันในฐานะเพื่อนร่วมทีม FEDFE ก่อนจับมือทำช่องคู่ในชื่อชัยโสโร แต่หลายปีต่อมา ทั้งสองกลับต้องอธิบายเรื่องหุ้น ทรัพย์สิน และการทำงานร่วมกันจากคนละฝั่งของข้อพิพาท
วันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 เป็นคิวของ ยัต หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร ที่มีกำหนดเข้ารายการโหนกระแส พร้อมข้อมูลและหลักฐานที่ทนายความระบุว่าเตรียมนำมาชี้แจง หลังต้าเล่าเรื่องในมุมของตัวเองไปก่อนหน้านี้
ก่อนเรื่องราวจะเดินมาถึงวันนี้ ชีวิตของยัตผ่านทั้งยุคแรกของ YouTube ไทย งานภาพยนตร์ การทำช่องชัยโสโร และธุรกิจที่สร้างขึ้นระหว่างทาง
ยัต ชัยโสโร ชื่อจริงอะไร อายุเท่าไร
ยัตมีชื่อจริงว่า กิตติศักดิ์ เวชประสาร ชื่อเล่นว่า เอฟ เกิดวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2527 ปัจจุบันอายุ 42 ปี มีชื่อที่คนดูคุ้นเคยทั้ง ยัต, ยัต เฟ็ดเฟ่ และยัตห่า
ฐานข้อมูลนักแสดง Nangdee ระบุว่า กิตติศักดิ์เกิดและเติบโตในกรุงเทพมหานคร จบระดับมัธยมศึกษาจาก โรงเรียนราชดำริ ก่อนเป็นที่รู้จักจากการทำคลิปกับกลุ่มเพื่อน FEDFE และมีผลงานทั้งนักแสดง พิธีกร และนักแสดงตลก
ด้านประวัติการศึกษา ไทยรัฐออนไลน์และ ThaiContentDB ระบุตรงกันว่า หลังจบจากโรงเรียนราชดำริ ยัตศึกษาต่อด้านสื่อสารมวลชนที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง
จากเพื่อนร่วมโรงเรียนสู่ FEDFE
ความสัมพันธ์ระหว่างยัตกับต้าเริ่มขึ้นก่อนยุค YouTube ตามคำบอกเล่าของต้า ทั้งสองรู้จักกันตั้งแต่สมัยเรียนโรงเรียนราชดำริ ต้าเคยเล่าว่าเห็นยัตตั้งแต่ช่วง ม.1 ก่อนจะได้มาเป็นเพื่อนกันเมื่อเรียน ม.4 ห้องเดียวกัน
เมื่อเริ่มทำ FEDFE ต้าเป็นคนชวนกลุ่มเพื่อนรวม 10 คนมาทำคอนเทนต์ด้วยกัน โดยข้อมูลที่ต้าเล่าและสื่อหลายแห่งนำมารวบรวมตรงกันว่า ยัตเข้ามาเป็นสมาชิกคนที่ 9 ทำหน้าที่หลักในฐานะนักแสดงหน้ากล้อง
คอนเทนต์ของ FEDFE ใช้ความตลก การแกล้งกัน และกิจกรรมของกลุ่มเพื่อนเป็นแกน สมาชิกแต่ละคนมีบุคลิกและฉายาที่คนดูจดจำได้ จนชื่อของยัต ต้า เจเด็ด เจมส์ 500 และวาวว้าว กลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรม YouTube ไทยในช่วงแรก
จากคลิปออนไลน์สู่งานภาพยนตร์
ชื่อเสียงจาก FEDFE พายัตเข้าสู่งานบันเทิงอีกแขนง เขามีผลงานภาพยนตร์ต่อเนื่องตั้งแต่ช่วงทศวรรษ 2550
ฐานข้อมูล Nangdee รวบรวมผลงานของกิตติศักดิ์ไว้หลายเรื่อง เช่น นะโม OK, ตุ๊กแกรักแป้งมาก, ความลับนางมารร้าย, เลิฟอะรูมิไลค์ รักอะไรไม่รู้, สาระแน เลิฟยูววว, แช่ง และ หลวงพี่กะอีปอบ
ในปี 2557 ยัตมีชื่อในภาพยนตร์ นะโม OK ก่อนมีผลงานตามมาอีกหลายเรื่อง โดยบทที่ Nangdee ระบุไว้ เช่น “อ้วก สิบแปดมงกุฎ” ใน สาระแน เลิฟยูววว, “ไอเข้” ใน เลิฟอะรูมิไลค์ รักอะไรไม่รู้ และ “จ่าแหนม” ใน หลวงพี่กะอีปอบ
ThaiContentDB ยังรวบรวมผลงานถึงปี 2568 รวม 12 เรื่อง แบ่งเป็นภาพยนตร์ 11 เรื่อง และละคร 1 เรื่อง
จาก FEDFE สู่ “ชัยโสโร”
หลังเส้นทางของ FEDFE เปลี่ยนไป ต้ากับยัตยังทำคอนเทนต์ร่วมกันต่อในรูปแบบช่องคู่ ก่อนใช้ชื่อที่คนดูคุ้นเคยว่า ต้า ยัต ชัยโสโร
ตามข้อมูลที่ต้าให้ไว้ในโหนกระแส หลัง FEDFE แยกย้าย ทั้งสองนำช่องและเพจที่มีอยู่มาปรับเป็นพื้นที่สำหรับทำคอนเทนต์ร่วมกัน ส่วนชื่อ “ชัยโสโร” ถูกนำมาใช้กับช่องและธุรกิจในเวลาต่อมา
ฝั่งนิติบุคคล บริษัทที่ปัจจุบันใช้ชื่อ บริษัท ชัยโสโร จำกัด (CHAISORO COMPANY LIMITED) จดทะเบียนครั้งแรกเมื่อวันที่ 8 มกราคม 2559 ด้วยทุน 1 ล้านบาท แต่ในเวลานั้นใช้ชื่อ บริษัท ฤทธี(ประเทศไทย) จำกัด ก่อนเปลี่ยนเป็น บริษัท ชัยโสโร จำกัด เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2562
DataForThai ระบุประเภทธุรกิจเป็นบริการผลิตสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ผ่านอินเทอร์เน็ตกับสื่อออนไลน์ ปัจจุบันสถานะนิติบุคคลยังเป็น “ดำเนินกิจการอยู่”
ข้อมูลที่ The Thaiger ตรวจสอบจาก Creden Data ก่อนหน้านี้พบว่า บริษัทมีรายได้รวม 15,684,466.09 บาทในปี 2563 ก่อนเพิ่มเป็น 21,374,569 บาทในปี 2564 โดยปี 2564 มีกำไรประมาณ 2 ล้านบาท
ข้อมูลชุดเดียวกันระบุว่า กรรมการและผู้มีอำนาจลงนามปัจจุบันมี 2 คน คือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร และ ฐิติพร เพ็ชรศรีอุดม ส่วนลิขิต สิทธิพันธุ์ ยุติการเป็นกรรมการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2568
จากคู่หูสู่ข้อพิพาท
ความสัมพันธ์ในการทำงานของต้าและยัตเดินมาถึงข้อพิพาทที่ถูกเปิดเผยต่อสาธารณะในปี 2569 ทั้งเรื่องบริษัท หุ้น ทรัพย์สิน สิทธิจากการทำงานร่วมกัน และคดีความ
วันที่ 10 เมษายน ยัตโพสต์ชี้แจงว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นมีรายละเอียดซับซ้อนเกินกว่าจะอธิบายผ่านโซเชียล ทนายความแนะนำให้นำหลักฐานไปต่อสู้ในชั้นศาล จึงเลือกใช้กระบวนการกฎหมายเป็นช่องทางหลัก พร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องการฮุบบริษัท
ปลายเดือนสิงหาคม ความขัดแย้งถูกนำกลับมาพูดถึงอีกครั้งหลังต้าเข้ารายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ยัตโฟนอินเข้ามาระหว่างรายการและขอนำข้อมูลมาชี้แจงในวันที่ 31 สิงหาคม
สองวันต่อมา ทนายความของยัตโพสต์ว่าเตรียมเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับทรัพย์สินกับการโอนหุ้นสำหรับนำเข้ารายการ พร้อมตั้งคำถามถึงเอกสารการซื้อหุ้นที่อีกฝ่ายกล่าวถึง
วันที่ 31 สิงหาคมจึงเป็นครั้งที่ยัตจะได้เล่าเรื่องชุดเดียวกันจากฝั่งของตัวเองต่อหน้าสาธารณะ หลังหลายเดือนที่ผ่านมา ทั้งสองฝ่ายต่างใช้เอกสาร คำชี้แจง และกระบวนการทางกฎหมายอธิบายสิ่งที่เกิดขึ้นระหว่างคนสองคนที่ครั้งหนึ่งเคยเริ่มต้นจากการทำคลิปด้วยกัน
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แหล่งอ้างอิง
- Nangdee: ประวัติและผลงาน กิตติศักดิ์ เวชประสาร
- ไทยรัฐออนไลน์: ประวัติ ยัต ชัยโสโร และเส้นทางจาก FEDFE
- DataForThai: ข้อมูลทะเบียน บริษัท ชัยโสโร จำกัด
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