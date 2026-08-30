เฟ็ดเฟ่เปิดคอมเมนต์ ทนายยัต ลั่น “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”
เฟซบุ๊กเพจ เฟ็ดเฟ่ โพสต์ภาพคอมเมนต์ของทนายอาร์ม ทนายความของ ยัต ชัยโสโร รับว่า “ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอ”
ความขัดแย้งระหว่าง ต้า เฟ็ดเฟ่ หรือ ลิขิต สิทธิพันธุ์ กับ ยัต ชัยโสโร หรือ กิตติศักดิ์ เวชประสาร กลับมาได้รับความสนใจอีกครั้งในช่วงปลายเดือนสิงหาคม หลังเพจเฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE เผยแพร่คลิปเสียงและข้อความเกี่ยวกับข้อพิพาทเรื่องทรัพย์สิน หุ้น และการทำธุรกิจร่วมกัน ก่อนต้าไปชี้แจงผ่านรายการโหนกระแสเมื่อวันที่ 25 สิงหาคม ขณะที่ยัตโฟนอินเข้ารายการและแจ้งว่าจะนำข้อมูลมาชี้แจงด้วยตัวเองในวันที่ 31 สิงหาคม 2569
ก่อนหน้านี้ ยัตฟ้องต้า 2 คดี เรียกค่าเสียหายรวม 20 ล้านบาท ก่อนวันที่ 26 สิงหาคมจะมีการไกล่เกลี่ยที่ศาลมีนบุรี และคู่กรณีถอนฟ้องไปแล้ว 1 คดี ปัจจุบันจึงเหลืออีก 1 คดีที่ยังต้องดำเนินการต่อ
ล่าสุด วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เฟซบุ๊กเพจ เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE โพสต์ข้อความพร้อมภาพคอมเมนต์ของ ทนายอาร์ม ทนายความของยัต โดยเขียนประกอบว่า
“ทนายได้อธิบายข้อเท็จจริงของลูกความให้เป็นที่ประจักษ์ต่อประชาชน ไม่รู้ตอนนี้ทนายกับลูกความยังรักสามัคคีกันอยู่มั้ย”
ภาพที่เพจนำมาเผยแพร่เป็นคอมเมนต์ของทนายอาร์ม มีข้อความว่า
“แล้วคุณได้ดูสัญญาตัวคุณหรือเปล่าชีวิตมีอะไรดีบ้าง
เราต้องดูสัญญาตัวเราก่อนนะหน้าที่การงาน
เที่ยวด่าคนที่เค้ามีวิทยาฐานะ
ผมเป็นทนายคนโกงแล้วมันผิดอะไรหรอผมถามหน่อยสิ
เอาสติและเอาปัญญานั่งระลึกชาติให้ดีนะ”
อย่างไรก็ตาม จากข้อความคอมเมนต์ที่ถูกนำมาโพสต์ ไม่ได้ระบุว่าคำว่า “คนโกง” หมายถึงยัตหรือบุคคลใด จึงไม่สามารถนำข้อความนี้ไปสรุปว่าทนายอาร์มยอมรับว่ายัตเป็นคนโกง หรือใช้เป็นหลักฐานว่าบุคคลใดกระทำการฉ้อโกงได้
ก่อนถึงความเคลื่อนไหวล่าสุด ทนายอาร์มเคยโพสต์ว่าเตรียมเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับข้อพิพาทของยัต เพื่อนำไปชี้แจงในรายการโหนกระแสวันที่ 31 สิงหาคม โดยระบุว่า “ความจริงมีหนึ่งเดียว” และต่อมายังตั้งคำถามถึงหลักฐานการถือหุ้นของต้า
ยัตมีกำหนดเข้ารายการโหนกระแสในวันจันทร์ที่ 31 สิงหาคม 2569 เพื่อชี้แจงข้อพิพาทในมุมของตัวเอง หลังโฟนอินเข้ารายการเมื่อวันที่ 25 สิงหาคมและขอนำหลักฐานมาพูดเพิ่มเติมในภายหลัง
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