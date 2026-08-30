เปิดฟอร์มจีนก่อนชิงไทย โหดจัด 5 นัด 15 เซต ยังไม่มีใครเจาะได้สักเซต
วอลเลย์บอลหญิงจีนชนะรวด 5 นัด 3-0 ทุกเกม รวม 15 เซตโดยไม่เสียเซต ขณะที่ทีมชาติไทยก็ไร้พ่ายตลอด 5 นัด ก่อนตัดสินแชมป์เอเชีย 2026 และตั๋วโอลิมปิก LA 2028 เย็นวันนี้
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติจีนเตรียมพบทีมชาติไทยในรอบชิงชนะเลิศ วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ 30 สิงหาคม 2569 โดยเจ้าภาพเข้าสู่นัดตัดสินแชมป์ด้วยผลงานชนะรวด 5 นัด และยังไม่มีทีมใดแย่งเซตจากจีนได้ รวมชนะ 15 เซตติดต่อกัน ขณะที่ไทยก็ยังไม่แพ้ใครตลอดการแข่งขันเช่นกัน
จีนเริ่มเส้นทางในกลุ่ม A ด้วยการชนะอิรัก 3-0 คะแนน 25-4, 25-6, 25-6 ก่อนชนะอิหร่าน 3-0 คะแนน 25-14, 25-23, 25-14 และปิดรอบแบ่งกลุ่มด้วยชัยชนะเหนือไชนีส ไทเป 3-0 คะแนน 25-17, 25-16, 25-7 จบอันดับ 1 ของกลุ่มโดยไม่เสียเซต
รอบก่อนรองชนะเลิศ จีนยังรักษาสถิติสมบูรณ์แบบด้วยการชนะเวียดนาม 3-0 คะแนน 25-15, 25-22, 25-13 ก่อนกลับมาเจออิหร่านอีกครั้งในรอบรองชนะเลิศ และชนะ 3-0 คะแนน 25-22, 25-12, 25-19 ทำให้จีนผ่าน 5 นัดแรกด้วยสถิติชนะ 15 เซต เสีย 0 เซต
ทีมชาติไทยเข้าสู่รอบชิงด้วยผลงานไร้พ่าย 5 นัดเช่นกัน เริ่มจากชนะออสเตรเลีย 3-0 และอินโดนีเซีย 3-0 ก่อนชนะคาซัคสถาน 3-1 จบรอบแบ่งกลุ่มด้วยชัยชนะ 3 นัดรวด จากนั้นเอาชนะเกาหลีใต้ 3-0 ในรอบก่อนรองชนะเลิศ และโค่นญี่ปุ่น 3-1 ในรอบรองชนะเลิศ ไทยจึงมีสถิติชนะ 15 เซต เสียเพียง 2 เซตตลอดการแข่งขันที่ผ่านมา
นัดชิงครั้งนี้จึงเป็นการพบกันของสองทีมที่ยังไม่แพ้ใครในทัวร์นาเมนต์ จีนกำลังลุ้นแชมป์เอเชียสมัยที่ 14 หลังคว้าแชมป์มาแล้ว 13 สมัย โดยครั้งล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อปี 2015 ส่วนไทยเป็นแชมป์เก่าและกำลังล่าแชมป์สมัยที่ 4 ต่อจากปี 2009, 2013 และ 2023 หากไทยทำสำเร็จจะเป็นครั้งแรกที่ทีมสาวไทยคว้าแชมป์เอเชีย 2 สมัยติดต่อกัน
เดิมพันของเกมนี้ไม่ได้มีเพียงตำแหน่งแชมป์เอเชีย เพราะผู้ชนะจะคว้าสิทธิ์เข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิง โอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส โดยตรง ส่วนไทยและจีนได้สิทธิ์เข้าร่วม FIVB Volleyball World Cup 2027 เรียบร้อยแล้วจากการผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ
วอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทย พบ จีน รอบชิงชนะเลิศ แข่งขันวันนี้ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ที่ Tianjin Olympic Center Gymnasium เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29 ขณะที่ Volleyball World ถ่ายทอดสดผ่าน VBTV
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