เทียบอันดับโลก วอลเลย์บอลไทย จีน ชนะได้เพิ่มกี่แต้ม ชิงแชมป์เอเชีย 2026
วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางมาถึงนัดชี้ชะตา ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีน รอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย ตรงกับ 18.45 น. เวลาจีน ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน ถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sports ช่อง 29
ผู้ชนะนัดนี้จะได้สิทธิ์เข้าแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิสทันที ส่วนทั้งสองทีมการันตีตั๋วเข้าแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงถ้วยโลก 2027 (2027 FIVB Volleyball World Cup) ไว้แล้วตั้งแต่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ
เส้นทางสู่นัดชิงชนะเลิศ ไทย-จีน
ไทยผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศด้วยการเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต 25-21, 25-20, 20-25 และ 25-20 ในรอบรองชนะเลิศเมื่อวันเสาร์ที่ 29 สิงหาคม ถือเป็นการล้มทีมอันดับสูงสุดของเอเชียในทัวร์นาเมนต์นี้ ขณะที่จีนเจ้าภาพเอาชนะอิหร่าน 3-0 เซต 25-22, 25-12 และ 25-19 เข้ารอบชิงชนะเลิศได้สำเร็จเช่นกัน
คะแนนอันดับโลกก่อนนัดชิง
ก่อนลงสนามนัดชิงชนะเลิศ จีนอยู่อันดับ 7 ของโลก มี 322.16 คะแนน ส่วนไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก มี 220.34 คะแนน ห่างกัน 101.82 คะแนน
ตัวเลข 220.34 คะแนนของไทยตรงกับคะแนนที่เพิ่มขึ้นหลังชนะญี่ปุ่น 3-1 เซตในรอบรองชนะเลิศ ยืนยันว่าคะแนนของไทยไต่ระดับต่อเนื่องจาก 199.12 คะแนน หลังชนะคาซัคสถานในรอบแบ่งกลุ่ม มาเป็น 206.37 คะแนน หลังชนะเกาหลีใต้ในรอบก่อนรองชนะเลิศ ก่อนขยับเป็น 220.34 คะแนนในปัจจุบัน
หากไทยชนะจีน ได้เพิ่มกี่คะแนน
ด้วยช่องว่างอันดับที่จีนสูงกว่าไทยถึง 10 อันดับ หากไทยพลิกชนะจีนได้ จะได้รับคะแนนอันดับโลกก้อนใหญ่ทันที ไม่ว่าจะจบด้วยสกอร์ใดก็ตาม
|ผลการแข่งขัน
|คะแนนไทยเพิ่ม/ลด
|ไทยชนะ 3-0 เซต
|+15.34
|ไทยชนะ 3-1 เซต
|+12.84
|ไทยชนะ 3-2 เซต
|+10.34
|ไทยแพ้ 2-3 เซต
|-0.01
|ไทยแพ้ 1-3 เซต
|-2.16
|ไทยแพ้ 0-3 เซต
|-4.66
ชัยชนะ 3-0 เซตจะทำให้ไทยได้คะแนนมากที่สุดถึง 15.34 คะแนน ส่วนต่อให้ต้องลากไปถึงเซตห้าแล้วชนะ 3-2 เซต ก็ยังได้เพิ่มถึง 10.34 คะแนน ขณะที่หากพลิกล็อกแพ้ ไทยจะเสียคะแนนไม่มากนัก โดยเฉพาะหากยื้อถึงห้าเซตก่อนแพ้ 2-3 จะเสียเพียง 0.01 คะแนนเท่านั้น
จีนเสี่ยงเสียคะแนนหนักหากแพ้เจ้าภาพ
ในฐานะทีมอันดับสูงกว่า จีนมีคะแนนให้ได้น้อยกว่าไทยมากหากเป็นฝ่ายชนะ แต่จะเสียคะแนนหนักกว่ามากหากพลิกแพ้
|ผลการแข่งขัน
|คะแนนจีนเพิ่ม/ลด
|จีนชนะ 3-0 เซต
|+4.66
|จีนชนะ 3-1 เซต
|+2.16
|จีนชนะ 3-2 เซต
|+0.01
|จีนแพ้ 2-3 เซต
|-10.34
|จีนแพ้ 1-3 เซต
|-12.84
|จีนแพ้ 0-3 เซต
|-15.34
หากจีนแพ้ไทยแบบรวด 0-3 เซต จะเสียคะแนนสูงถึง 15.34 คะแนน สะท้อนว่าสถานะเจ้าภาพและมหาอำนาจลูกยางเอเชียก็ยังมีความเสี่ยงเมื่อต้องเจอทีมที่ผลงานร้อนแรงอย่างไทยในทัวร์นาเมนต์นี้
ย้อนรอยคู่ปรับ นัดชิงปี 2023
ไทยกับจีนเคยพบกันในรอบชิงชนะเลิศศึกชิงแชมป์เอเชียปี 2023 มาแล้ว ครั้งนั้นไทยเอาชนะจีนไปได้ 3-2 เซต คว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 3 ของประเทศ ต่อจากแชมป์สมัยแรกปี 2009 และสมัยที่สองปี 2013 นัดชิงปีนี้จึงเป็นการรีแมตช์ที่แฟนวอลเลย์บอลไทยรอคอย หากไทยเอาชนะจีนได้อีกครั้งจะเท่ากับคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่ 4 พร้อมล่าตั๋วโอลิมปิก 2028 ไปพร้อมกัน
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