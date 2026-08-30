เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน
เพจเฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ก่อนต้นโพสต์หายไปหลังถูกแชร์เพียงไม่กี่นาที แต่มีผู้ใช้โซเชียลบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้ทัน
ข้อความในโพสต์ระบุว่า “โบนัสแตก! อยู่ ๆ ก็ได้เงินมาใช้เล่น 15,000 เบา ๆ วันนี้ หมุนสองสามทีเอง @…”
หลังภาพถูกเผยแพร่ต่อ มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อความ “โบนัสแตก” “ได้เงินมาใช้เล่น 15,000” และ “หมุนสองสามทีเอง” ว่าโพสต์มีลักษณะชักชวนหรือโฆษณาเว็บพนันออนไลน์หรือไม่
อย่างไรก็ตาม จากข้อความในภาพเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโพสต์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใด หรือเป็นการโฆษณาพนันออนไลน์จริงหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันสาเหตุที่ต้นโพสต์หายไปหลังเพจ FEDFE แชร์ต่อ
ประเด็นจึงอยู่ที่โพสต์ต้นทางซึ่งหายไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ภาพหน้าจอยังคงถูกส่งต่อและถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ โดยขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเงิน 15,000 บาทหรือความหมายของข้อความในโพสต์
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