บันเทิง

เฟ็ดเฟ่แชร์โพสต์ “โบนัสแตก 15,000” ก่อนต้นโพสต์หาย ชาวเน็ตแคปทัน

Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 10:13 น.
เฟ็ดเฟ่แฉอีก ปม OHANA แชร์เว็บเทา ชาวเน็ตขุดโพสต์เก่า แคปทันก่อนลบ

เพจเฟซบุ๊ก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE แชร์โพสต์ของผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ก่อนต้นโพสต์หายไปหลังถูกแชร์เพียงไม่กี่นาที แต่มีผู้ใช้โซเชียลบันทึกภาพหน้าจอเอาไว้ทัน

ข้อความในโพสต์ระบุว่า “โบนัสแตก! อยู่ ๆ ก็ได้เงินมาใช้เล่น 15,000 เบา ๆ วันนี้ หมุนสองสามทีเอง @…”

หลังภาพถูกเผยแพร่ต่อ มีชาวเน็ตเข้าไปแสดงความคิดเห็นและตั้งคำถามจำนวนมาก โดยเฉพาะข้อความ “โบนัสแตก” “ได้เงินมาใช้เล่น 15,000” และ “หมุนสองสามทีเอง” ว่าโพสต์มีลักษณะชักชวนหรือโฆษณาเว็บพนันออนไลน์หรือไม่

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อย่างไรก็ตาม จากข้อความในภาพเพียงอย่างเดียว ยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าโพสต์เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ใด หรือเป็นการโฆษณาพนันออนไลน์จริงหรือไม่ รวมถึงยังไม่มีข้อมูลยืนยันสาเหตุที่ต้นโพสต์หายไปหลังเพจ FEDFE แชร์ต่อ

ประเด็นจึงอยู่ที่โพสต์ต้นทางซึ่งหายไปอย่างรวดเร็ว ขณะที่ภาพหน้าจอยังคงถูกส่งต่อและถูกนำมาวิพากษ์วิจารณ์บนโลกออนไลน์ โดยขณะนี้ยังไม่มีคำชี้แจงเพิ่มเติมเกี่ยวกับที่มาของเงิน 15,000 บาทหรือความหมายของข้อความในโพสต์

เฟ็ดเฟ่โพสต์
ภาพจาก เฟ็ดเฟ่ บอยแบนด์ FEDFE

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Photo of Thosapol Thosapolเผยแพร่: 30 ส.ค. 2569 09:41 น.| อัปเดต: 30 ส.ค. 2569 10:13 น.
Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

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