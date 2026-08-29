บันเทิงเกาหลี

ใจหาย ดาราหนุ่มเกาหลี หัวใจวายดับกะทันหัน อายุยังน้อย

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 23:38 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 23:39 น.

อี ยงจู นักแสดงเกาหลี ผู้สร้างชื่อจากบททหารใหม่ในซีรีส์ Blue Tower เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย อายุยังน้อย 44 ปี

วงการบันเทิงเกาหลีใต้พบกับข่าวเศร้า มีรายงานว่า อี ยงจู (Lee Yong-joo / 이용주) นักแสดงจากซีรีส์แนวทหารเรื่อง Blue Tower เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569

สำนักข่าว Yonhap อ้างข้อมูลจากคนในวงการบันเทิงว่า อี ยงจูเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแถลงการณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือครอบครัวที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต

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ข่าวการจากไปถูกแจ้งผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของนักแสดงโดยเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งขอให้แฟนผลงานร่วมจดจำและส่งกำลังใจให้อี ยงจูเป็นครั้งสุดท้าย

พิธีศพจัดขึ้นที่ห้องหมายเลข 5 อาคารประกอบพิธีศพ โรงพยาบาลบุนดังเจแซง เมืองซองนัม จังหวัดคยองกี ส่วนพิธีเคลื่อนศพมีกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนนำร่างไปยังศูนย์พิธีศพเมืองซองนัม

จากนายแบบสู่บททหารใหม่ใน Blue Tower

อี ยงจูเกิดเมื่อปี 2525 เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบ ก่อนผันตัวเข้าสู่งานแสดง ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Doma Ahn Jung-geun เมื่อปี 2547

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หลังจากนั้นเขามีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น Hello, Franceska, Princess Hours หรือ Goong, Rude Miss Young-ae และ Two Women’s Room

ผลงานที่ทำให้อี ยงจูเป็นที่จดจำมากที่สุดคือ Blue Tower ซีรีส์ซิตคอมของช่อง tvN ซึ่งเล่าเรื่องชีวิตทหารเกาหลีใต้ เขารับบทเป็นพลทหารอี ยงจู ทหารใหม่ผู้ซุ่มซ่ามและต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตภายในค่าย การแสดงที่เป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ขันทำให้ตัวละครได้รับความนิยมจากผู้ชม

ในปี 2565 อี ยงจูยังรับเชิญในซีรีส์ทหารเรื่อง New Recruit ทางช่อง ENA ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการแสดงช่วงท้ายของเขา

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การจากไปอย่างกะทันหันของอี ยงจูสร้างความตกใจแก่เพื่อนร่วมวงการและแฟนผลงาน ซึ่งร่วมกันโพสต์ข้อความไว้อาลัยและย้อนรำลึกถึงตัวละครที่เขาเคยถ่ายทอดไว้ตลอดเส้นทางการแสดง

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Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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