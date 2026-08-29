ใจหาย ดาราหนุ่มเกาหลี หัวใจวายดับกะทันหัน อายุยังน้อย
อี ยงจู นักแสดงเกาหลี ผู้สร้างชื่อจากบททหารใหม่ในซีรีส์ Blue Tower เสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย อายุยังน้อย 44 ปี
วงการบันเทิงเกาหลีใต้พบกับข่าวเศร้า มีรายงานว่า อี ยงจู (Lee Yong-joo / 이용주) นักแสดงจากซีรีส์แนวทหารเรื่อง Blue Tower เสียชีวิตอย่างกะทันหันเมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2569
สำนักข่าว Yonhap อ้างข้อมูลจากคนในวงการบันเทิงว่า อี ยงจูเสียชีวิตจากอาการหัวใจวาย อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีแถลงการณ์ทางการแพทย์จากโรงพยาบาลหรือครอบครัวที่ให้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาเหตุการเสียชีวิต
ข่าวการจากไปถูกแจ้งผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียของนักแสดงโดยเพื่อนคนหนึ่ง ซึ่งขอให้แฟนผลงานร่วมจดจำและส่งกำลังใจให้อี ยงจูเป็นครั้งสุดท้าย
พิธีศพจัดขึ้นที่ห้องหมายเลข 5 อาคารประกอบพิธีศพ โรงพยาบาลบุนดังเจแซง เมืองซองนัม จังหวัดคยองกี ส่วนพิธีเคลื่อนศพมีกำหนดในวันที่ 31 สิงหาคม เวลา 06.30 น. ตามเวลาท้องถิ่น ก่อนนำร่างไปยังศูนย์พิธีศพเมืองซองนัม
จากนายแบบสู่บททหารใหม่ใน Blue Tower
อี ยงจูเกิดเมื่อปี 2525 เริ่มต้นเส้นทางในวงการบันเทิงด้วยการเป็นนายแบบ ก่อนผันตัวเข้าสู่งานแสดง ปรากฏตัวในภาพยนตร์เรื่อง Doma Ahn Jung-geun เมื่อปี 2547
หลังจากนั้นเขามีผลงานทั้งภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น Hello, Franceska, Princess Hours หรือ Goong, Rude Miss Young-ae และ Two Women’s Room
ผลงานที่ทำให้อี ยงจูเป็นที่จดจำมากที่สุดคือ Blue Tower ซีรีส์ซิตคอมของช่อง tvN ซึ่งเล่าเรื่องชีวิตทหารเกาหลีใต้ เขารับบทเป็นพลทหารอี ยงจู ทหารใหม่ผู้ซุ่มซ่ามและต้องปรับตัวเข้ากับชีวิตภายในค่าย การแสดงที่เป็นธรรมชาติและมีอารมณ์ขันทำให้ตัวละครได้รับความนิยมจากผู้ชม
ในปี 2565 อี ยงจูยังรับเชิญในซีรีส์ทหารเรื่อง New Recruit ทางช่อง ENA ซึ่งเป็นหนึ่งในผลงานการแสดงช่วงท้ายของเขา
การจากไปอย่างกะทันหันของอี ยงจูสร้างความตกใจแก่เพื่อนร่วมวงการและแฟนผลงาน ซึ่งร่วมกันโพสต์ข้อความไว้อาลัยและย้อนรำลึกถึงตัวละครที่เขาเคยถ่ายทอดไว้ตลอดเส้นทางการแสดง
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