วอลเลย์บอล

วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 ส.ค. 69 ไทย พบ จีน ชิงแชมป์เอเชีย คว้าตั๋วโอลิมปิก

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 23:24 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 23:24 น.

ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ ญี่ปุ่นพบอิหร่าน ชิงอันดับ 3 ไทยพบจีน รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX

โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน

คู่แรก ญี่ปุ่นพบอิหร่าน เวลา 14.15 น. เพื่อตัดสินเหรียญทองแดงและโควตา FIVB Volleyball World Cup 2027 ใบสุดท้ายของทวีปเอเชีย

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คู่สำคัญสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเริ่มเวลา 17.45 น. ทีมชาติไทย แชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัย พบเจ้าภาพจีน โดยมีทั้งตำแหน่งแชมป์และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 เป็นเดิมพัน

ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 สิงหาคม 2569

เวลาประเทศไทย

เวลา คู่แข่งขัน รอบ ถ่ายทอดสด
14.15 น. ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน ชิงอันดับ 3 MONOMAX
17.45 น. ไทย พบ จีน ชิงชนะเลิศ MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29

ร่วมลุ้นชัยชนะนัดประวัติศาสตร์ให้วอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกครั้งแรกไปพร้อมๆ กัน

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Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

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