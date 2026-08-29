วอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 ส.ค. 69 ไทย พบ จีน ชิงแชมป์เอเชีย คว้าตั๋วโอลิมปิก
ตารางแข่ง วอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 วันนี้ ญี่ปุ่นพบอิหร่าน ชิงอันดับ 3 ไทยพบจีน รอบชิงชนะเลิศ ถ่ายทอดสดทาง MONOMAX
โปรแกรมวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 เดินทางมาถึงวันสุดท้าย แข่งขันรอบชิงอันดับ 3 และรอบชิงชนะเลิศ ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม เมืองเทียนจิน ประเทศจีน
คู่แรก ญี่ปุ่นพบอิหร่าน เวลา 14.15 น. เพื่อตัดสินเหรียญทองแดงและโควตา FIVB Volleyball World Cup 2027 ใบสุดท้ายของทวีปเอเชีย
คู่สำคัญสำหรับแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยเริ่มเวลา 17.45 น. ทีมชาติไทย แชมป์เก่าและเจ้าของแชมป์เอเชีย 3 สมัย พบเจ้าภาพจีน โดยมีทั้งตำแหน่งแชมป์และตั๋วโอลิมปิกเกมส์ 2028 เป็นเดิมพัน
ตารางแข่งวอลเลย์บอลหญิงวันนี้ 30 สิงหาคม 2569
เวลาประเทศไทย
|เวลา
|คู่แข่งขัน
|รอบ
|ถ่ายทอดสด
|14.15 น.
|ญี่ปุ่น พบ อิหร่าน
|ชิงอันดับ 3
|MONOMAX
|17.45 น.
|ไทย พบ จีน
|ชิงชนะเลิศ
|MONOMAX, MONOMAX SPORTS TV ช่อง 29
ร่วมลุ้นชัยชนะนัดประวัติศาสตร์ให้วอลเลย์บอลหญิงไทยไปโอลิมปิกครั้งแรกไปพร้อมๆ กัน
ติดตาม The Thaiger บน Google News: