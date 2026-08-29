สุดยอด! ไทยโค่นญี่ปุ่น 3-1 ทะลุชิงแชมป์เอเชีย อีกนัดเดียวได้ไปโอลิมปิก
ดูย้อนหลัง วอลเลย์บอลหญิงไทยชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศชิงแชมป์เอเชีย 2026 พร้อมการันตีตั๋วชิงแชมป์โลก ลุ้นตั๋วโอลิมปิก
ผลวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย 2026 รอบรองชนะเลิศ วันนี้ 29 สิงหาคม 2569 ทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยม เอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ด้วยคะแนน 25-21, 25-20, 20-25 และ 25-20 ที่สนามเทียนจิน โอลิมปิก เซ็นเตอร์ ยิมเนเซียม ประเทศจีน
ชัยชนะครั้งนี้ส่งให้ไทยผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ พร้อมลุ้นป้องกันแชมป์เอเชียและคว้าแชมป์สมัยที่ 4 หลังเคยครองตำแหน่งแชมป์เมื่อปี 2009, 2013 และ 2023
ไทยออกนำก่อนสองเซต ญี่ปุ่นไล่มาแต่ไม่ทัน
เซตแรก ทั้งสองทีมเปิดเกมแลกกันอย่างสูสี ญี่ปุ่นใช้บอลเร็วและเกมรับที่เหนียวแน่นกดดันไทย แต่ทัพสาวไทยเล่นได้แน่นอนกว่าในช่วงท้าย ก่อนเก็บเซตแรก 25-21 ขึ้นนำ 1-0 เซต
เซตที่สอง ไทยยังควบคุมจังหวะได้ดี เกมเสิร์ฟสร้างปัญหาให้บอลแรกของญี่ปุ่น ขณะที่เกมรุกทำคะแนนได้จากหลายตำแหน่ง ก่อนชนะเพิ่ม 25-20 นำห่าง 2-0 เซต
ญี่ปุ่นไม่ยอมจบง่าย ๆ กลับมาเล่นด้วยความแม่นยำในเซตที่สาม ลดความผิดพลาดและเร่งเกมบุกจนเอาชนะไทย 25-20 ไล่ตามมาเป็น 1-2 เซต
เซตที่สี่ ไทยกลับมาตั้งเกมได้อีกครั้ง แม้ญี่ปุ่นพยายามรักษาระยะคะแนน แต่สาวไทยทำแต้มสำคัญได้ต่อเนื่อง ก่อนปิดเซต 25-20 จบการแข่งขันด้วยชัยชนะ 3-1 เซต
ผลการแข่งขันสรุปดังนี้
- ไทย ชนะ ญี่ปุ่น 3-1 เซต
- เซตที่ 1: ไทยชนะ 25-21
- เซตที่ 2: ไทยชนะ 25-20
- เซตที่ 3: ญี่ปุ่นชนะ 25-20
- เซตที่ 4: ไทยชนะ 25-20
ไทยหยุดสถิติไร้พ่ายของญี่ปุ่น
ก่อนลงสนามรอบรองชนะเลิศ ญี่ปุ่นชนะติดต่อกัน 4 นัดโดยไม่เสียแม้แต่เซตเดียว ไล่ตั้งแต่ชัยชนะเหนือฮ่องกง เกาหลีใต้ เวียดนาม และไชนีสไทเป
ทีมชาติไทยจึงเป็นชาติแรกที่สามารถเก็บเซตจากญี่ปุ่นและหยุดสถิติชนะรวดของทีมอันดับ 6 ของโลกในทัวร์นาเมนต์นี้ได้สำเร็จ
ผลงานของไทยหลังผ่านการแข่งขัน 5 นัด ประกอบด้วยชัยชนะเหนือออสเตรเลีย อินโดนีเซีย คาซัคสถาน เกาหลีใต้ และญี่ปุ่น โดยเสียให้คู่แข่งเพียง 2 เซต
อันดับโลกไทยล่าสุด ชนะญี่ปุ่นได้เพิ่มกี่แต้ม
ก่อนการแข่งขัน ไทยอยู่อันดับ 17 ของโลก มี 206.37 คะแนน ส่วนญี่ปุ่นรั้งอันดับ 6 มี 336.28 คะแนน
การเอาชนะญี่ปุ่น 3-1 เซต ทำให้ไทยได้รับคะแนนอันดับโลกเพิ่มถึง 13.97 คะแนน ยอดสะสมขยับเป็น 220.34 คะแนน และยังอยู่ในอันดับ 17 ของโลกตามข้อมูลหลังจบเกม
ส่วนญี่ปุ่นเสีย 13.97 คะแนน ทำให้คะแนนลดลงเหลือ 322.31 คะแนน แต่ยังรักษาอันดับ 6 ของโลกไว้ได้
ไทยการันตีตั๋วชิงแชมป์โลก 2027
การผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศทำให้ไทยรับประกันว่าจะจบการแข่งขันไม่ต่ำกว่าอันดับ 2 จึงคว้าสิทธิ์เข้าร่วมวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลก 2027 เรียบร้อยแล้ว
ทีมชาติไทยจะพบกับผู้ชนะระหว่างเจ้าภาพจีนกับอิหร่านในรอบชิงชนะเลิศ วันอาทิตย์ที่ 30 สิงหาคม 2569 เวลา 17.45 น. ตามเวลาประเทศไทย
นอกจากตำแหน่งแชมป์เอเชียแล้ว ผู้ชนะในรอบชิงชนะเลิศจะได้รับโควตาเข้าร่วมการแข่งขันโอลิมปิกเกมส์ 2028 ที่นครลอสแอนเจลิส สหรัฐอเมริกา โดยอัตโนมัติ
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