สาวเจ้าของร้าน ผวา ชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ต่อเนื่อง หวั่นไม่ปลอดภัย
สาวเจ้าของร้านอาหารเมืองโคราช ผวา ถูกชายปริศนาทักแชตคุกคาม-ข่มขู่ทำร้ายร่างกาย พังร้าน รุดแจ้งตร.ตามล่าตัว หวั่นความไม่ปลอดภัย
สาวเจ้าของร้านอาหารแห่งหนึ่ง ในเขตเมืองนครราชสีมา พร้อมสามีและเพื่อนสนิท เข้าพบพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครราชสีมา เพื่อแจ้งความดำเนินคดี หลังถูกผู้ใช้เฟซบุ๊กปริศนาส่งข้อความคุกคาม ข่มขู่ว่าจะทำร้ายร่างกายและพังร้าน รวมทั้งท้าทายให้ไปพบตามที่อยู่ โดยเหตุเกิดขึ้นเมื่อเวลา 02.33 น. ของวันที่ 28 ส.ค.69 ซึ่งทางเจ้าของร้านและคนใกล้ชิดยืนยันว่าไม่เคยรู้จักคู่กรณีมาก่อน
เหตุการณ์ดังกล่าวสร้างความหวาดกลัวและทำให้ใช้ชีวิตด้วยความหวาดระแวง ไม่กล้าเดินทางไปที่ร้านเพราะเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย และกังวลว่าลูกค้ากับคนใกล้ชิดจะได้รับอันตรายไปด้วย
การคุกคามยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ลุกลามไปยังกลุ่มเพื่อนในเฟซบุ๊กหลายคน สร้างผลกระทบต่อกิจการร้านอาหารที่ซบเซาอยู่แล้วให้หนักขึ้นไปอีก จึงต้องการให้ตำรวจเร่งติดตามตัวผู้ก่อมาดำเนินคดีตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่าง
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อ้างอิงจาก : honekrasae
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