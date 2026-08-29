ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวหลั่งน้ำตา หลังได้พบ สุนัขคู่ใจ ที่หายตัวไปนานร่วม 12 ปี อีกครั้ง
ปาฏิหาริย์มีจริง! สาวชิคาโกหลั่งน้ำตา หลังได้กลับมาพบ สุนัขคู่ใจอีกครั้ง หลังจากที่มันหายตัวไปเมื่อ 12 ปีก่อน
เกิดเรื่องราวสุดซาบซึ้งใจที่สร้างรอยยิ้มไปทั่วโลกออนไลน์ เมื่อ วาเนสซา อนโตนิโน (Vanessa Antonino) หญิงสาวชาวชิคาโก ได้กลับมาพบกับ “ฟลอร์” สุนัขพันธุ์ชิวาวาอันเป็นที่รักอีกครั้งอย่างปาฏิหาริย์ หลังจากที่มันหายตัวไปตั้งแต่ปี 2014 รวมระยะเวลานานถึง 12 ปีด้วยกัน
วาเนสซา เล่าว่า “ในปี 2014 เธอต้องอาศัยอยู่ในรถกับเจ้าฟลอร์ ซึ่งในขณะนั้นมันมีอายุเพียง 4 ปีเท่านั้น วันหนึ่งเธอออกไปทำงานและกลับมาพบว่าเจ้าตูบหายตัวไปแล้ว แม้จะพยายามออกตามหาด้วยความกระวนกระวายใจมากแค่ไหนก็ไม่พบแม้แต่เงาของสุนัขแสนรักของเธอ จนเธอคิดว่าคงไม่มีวันได้เจอกันอีกแล้ว กระทั่งเวลาผ่านมากว่า 1 ทศวรรษ วาเนสซา มีลูก 4 คน และเธอมักจะเปิดรูปเจ้าฟลอร์ให้ลูก ๆ ดู พร้อมบอกพวกเขาว่ามันคือพี่คนโตของเด็ก ๆ”
ทว่าเรื่องราวกลับพลิกผันเมื่อมีผู้หญิงจากลุยเซียนา ซึ่งเดินทางมาช่วยเก็บกวาดซากความเสียหายจากพายุในเมืองเกรี รัฐอินดีานา ห่างจากชิคาโกประมาณ 30 ไมล์ ได้พบเห็นสุนัขชิวาวาตัวจิ๋ววิ่งอยู่ริมถนนด้วยความหวาดกลัว เธอจึงรีบติดต่อไปยังศูนย์พักพิงสัตว์อีแวนสตันเพื่อให้มาช่วยเหลือมัน
แน่นอนว่าหลังจากที่เจ้าหน้าที่จากศูนย์พักพิงสัตว์ฯ เดินทางมาถึงจุดที่พบสุนัขพันธุ์ชิวาวาตัวดังกล่าว จึงได้เข้าให้การช่วยเหลือและทำการตรวจสอบไมโครชิป จนทราบว่าหมาตัวนี้มีเจ้าของชื่อ วาเนสซา อนโตนิโน เจ้าหน้าที่รีบติดต่อหาเธอและจัดงานต้อนรับอย่างอบอุ่น
วินาทีที่ วาเนสซา เดินทางมาถึงศูนย์พักพิงสัตว์ฯ และได้พบกับ ฟลอร์ เจ้าหมาชิวาวาตัวแสบแสนรักอีกครั้งในรอบ 12 ปี ทั้งมันและวาเนสซา ต่างก็รีบปรี่เข้าหากัน วาเนสซา อุ้มมันมากอดทั้งน้ำตาที่ไหลออกมาด้วยความดีใจ โดยปัจจุบัน ฟลอร์ อายุ 16 ปีแล้ว ขนของมันเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีขาว แต่มันก็ไม่เคยลืมเจ้าของคนแรกและคนสุดท้ายของมันไปเลยแม้แต่วินาทีเดียว
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อ้างอิงจาก : nypost, IG evanstonpets
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