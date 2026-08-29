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โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 15:39 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 15:39 น.
19 แอป ราชกิจจา
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ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ เปิดทางอายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้ และยกเลิกข้อจำกัดดำรงตำแหน่ง

วันที่ 29 สิงหาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย

1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569

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2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2569

3. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2569

4. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569

โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป

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พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-1
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-2
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-3
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-4
ภาพจาก : ratchakitcha

พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-5
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-6
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-7
ภาพจาก : ratchakitcha

พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2569

โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-8
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-9
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-10
ภาพจาก : ratchakitcha

พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2569

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โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-11
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-12
ภาพจาก : ratchakitcha
โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ-13
ภาพจาก : ratchakitcha

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อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง

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โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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