โปรดเกล้าฯ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ อายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้-เลิกจำกัดวาระ
ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ กฎหมายท้องถิ่นใหม่ 4 ฉบับ เปิดทางอายุ 25 ปีสมัครนายก อปท. ได้ และยกเลิกข้อจำกัดดำรงตำแหน่ง
วันที่ 29 สิงหาคม 2569 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เผยแพร่ประกาศ ราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พระราชบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการเลือกตั้งท้องถิ่น รวม 4 ฉบับ ประกอบด้วย
1. พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569
2. พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2569
3. พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2569
4. พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569
โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2569
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2569
พระราชบัญญัติเทศบาล (ฉบับที่ 15) พ.ศ. 2569
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 8 ) พ.ศ. 2569
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อ้างอิงจาก : FB สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
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