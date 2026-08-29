พีท กันตพร โร่แจง หลังชาวเน็ตแห่พุ่งเป้า ปมบริจาคเงินสด 100 ล้าน ให้รพ.

พีท กันตพร โพสต์คลิปชี้แจง หลังชาวเน็ตแห่พุ่งเป้า ปมบริจาคเงินสด 100 ล้าน ให้โรงพยาบาลที่จ.ชลบุรี ยันไม่ใช่ครอบครัวตน
จากกระแสโซเชียลเมื่อไม่กี่วันก่อนที่สร้างความฮือฮาอย่างมาก เมื่อทาง โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ตำบลนาเกลือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ออกมาโพสต์ขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาท่านหนึ่งไม่ประสงค์ออกนาม บริจาคเงินสด 100 ล้านบาท ให้กับทางโรงพยาบาล เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารบริการผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (แบบพรีเมียม) ความสูง 6 ชั้น ซึ่งมีพื้นที่ใช้สอยกว้างขวางถึง 4,350 ตารางเมตร
จากกระแสข่าวต้นทำให้ชาวเน็ตพุ่งเป้าไปที่ พีท กันตพร ทายาทโรงพยาบาลดัง และสามีของดาราสาว แก้มบุ๋ม ปรียาดา เป็นผู้บริจาคเงิน 100 ล้านบาทให้กับโรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ หรือไม่
ล่าสุด 28 ส.ค. 69 กระแสร้อนจน พีท กันตพร สามีแก้มบุ๋ม ต้องออกมาอัดคลิปชี้แจงประเด็นนี้โดยด่วนผ่านทางช่องติ๊กต็อก @peace.kan ระบุว่า
“ช่วงที่มีข่าวผู้บริจาคเงินให้โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ 100 ล้าน ตรงกับช่วงที่ แก้มบุ๋ม ไลฟ์พอดีแล้วในไลฟ์มีการพูดถึงเรื่องการโอนเงินไปให้โรงพยาบาล และในคอมเมนต์วันนั้นก็พากันเข้าใจกันว่าตนคือผู้ไม่ประสงค์ออกนามคนนั้นที่บริจาคเงิน 100 ล้านบาท
แต่ความจริงแล้วทางครอบครัวหาญพาณิชย์จะทำบุญกับทาง โรงพยาบาลสวนดอก จ.เชียงใหม่ ซึ่งเป็นคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ทางคุณพ่อของตนเรียนจบมา และทำบุญกับโรงพยาบาลของคณะมาโดยตลอด ซึ่งในปีนี้ก็เพิ่งจะทำบุญไปหมาด ๆ 141 ล้านบาท”
@peace.kanโฆษณา
คอมเมนต์เยอะมาก เรื่องบริจาคเงิน 100 ล้าน ที่โรงพยาบาลพัทยาปัทมคุณ ขอชี้แจงนะครับ😂 ถึงขั้นต้องชี้แจง ปกติถ้าเป็นโรงพยาบาลทางครอบครัวจะบริจาคที่ รพ.มหาราชเชียงใหม่ ซึ่งเป็นโรงพยาบาลของคณะแพทยศาสตร์เชียงใหม่นะครับ #แก้มพีท #พีทกันตพร #พัทยาปัทมคุณ #บริจาค #แก้มบุ๋ม
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อ้างอิงจาก : TikTok @peace.kan
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