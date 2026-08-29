แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย

แอ๊ด คาราบาว ทุ่มสุดตัว! ควักเงินส่วนตัว 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าชัยชนะ AGT 2026 กลับสู่ประเทศไทย
เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (29 ส.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก Add Bao ของนักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน แอ๊ด คาราบาว ออกมาโพสต์ภาพของ เนเน่ รอยัล พร้อมฝากข้อความถึงสาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ผู้คว้า Golden Buzzer จากเวที AGT2026 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ระบุว่า
“เนเน่ ครับตอนนี้หนูอยู่ไหน อยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับ ……
ลุงแอ๊ด ปลื้มหนูมาก ๆ หนูเก่งจริงจ้ะ เเละยังทำให้เด็กๆ คนไทยอยากเป็นแบบหนู เชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอ๊ดน่ะ จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อย ๆ พร้อมหอบหิ้วกีต้าร์มาขอลายเซ็นลุง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปรกติ เพราะกระเเสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่เเหละ ถ้าเป็นหลังเวทีของหนู ลองนึกดูเอาละกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหน 55555
ลุงแอ๊ดขอมอบเงินสดส่วนตัว 1 ล้านบาทให้หนู เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา…..
ลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆ อีกดวงให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อ รอบชิงเอาให้หรอยจังฮู้เลยนะลูกนะ รักนะ..จุ้ฟๆ”
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- ดังทั่วโลก! แฟนคลับชาวฟิลิปปินส์ร่วมส่ง “เนเน่ รอยัล” ที่สนามบิน ก่อนกลับไทย
- เปิดเงินรางวัล AGT 2026 หาก เนเน่ รอยัล คว้าแชมป์เวทีระดับโลกสำเร็จ ได้สูงสุดกี่บาท
- สื่อดังเมกันตีข่าว “เนเน่ รอยัล” ทำโชว์สุดยอดเยี่ยม ก่อนทะลุเข้ารอบชิงฯ AGT
อ้างอิงจาก : FB Add Bao
ติดตาม The Thaiger บน Google News: