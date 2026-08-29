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แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 14:34 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 14:34 น.

แอ๊ด คาราบาว ทุ่มสุดตัว! ควักเงินส่วนตัว 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าชัยชนะ AGT 2026 กลับสู่ประเทศไทย

เรียกเสียงฮือฮาได้ไม่น้อย เมื่อช่วงสายที่ผ่านมา (29 ส.ค. 69) เพจเฟซบุ๊ก Add Bao ของนักร้องเพลงเพื่อชีวิตระดับตำนาน แอ๊ด คาราบาว ออกมาโพสต์ภาพของ เนเน่ รอยัล พร้อมฝากข้อความถึงสาวน้อยวัย 16 ปีจากภูเก็ต ผู้คว้า Golden Buzzer จากเวที AGT2026 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศไปได้อย่างสมศักดิ์ศรี ระบุว่า

“เนเน่ ครับตอนนี้หนูอยู่ไหน อยู่เมืองไทยหรือเปล่าครับ ……

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ลุงแอ๊ด ปลื้มหนูมาก ๆ หนูเก่งจริงจ้ะ เเละยังทำให้เด็กๆ คนไทยอยากเป็นแบบหนู เชื่อไหมหลังเวทีคอนเสิร์ตลุงแอ๊ดน่ะ จะมีคุณพ่อคุณแม่พาลูกน้อย ๆ พร้อมหอบหิ้วกีต้าร์มาขอลายเซ็นลุง นี่เป็นปรากฏการณ์ที่มันหนาตาขึ้นผิดปรกติ เพราะกระเเสจากความนิยมในความสามารถของหนูนี่เเหละ ถ้าเป็นหลังเวทีของหนู ลองนึกดูเอาละกันว่ามันจะถล่มทลายขนาดไหน 55555

ลุงแอ๊ดขอมอบเงินสดส่วนตัว 1 ล้านบาทให้หนู เพื่อจะได้ใช้เป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายเพื่อไปพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยอันเป็นที่รักยิ่งของเรา…..

ลุงขอเป็นกำลังใจดวงเล็กๆ อีกดวงให้หนูไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยด้วยเด้อ รอบชิงเอาให้หรอยจังฮู้เลยนะลูกนะ รักนะ..จุ้ฟๆ”

แอ๊ด คาราบาว เปย์ 1 ล้าน สนับสนุน เนเน่ รอยัล บินคว้าแชมป์ AGT2026 กลับไทย-1

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YT/ America’s Got Talent

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อ้างอิงจาก : FB Add Bao

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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