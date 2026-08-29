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งานเข้า! ศาลฎีกาสั่ง เมียเสี่ยตัน รื้อคฤหาสน์หรู-โอนที่ดิน 100 ไร่ คืนนิติบุคคล ชี้สัญญาเป็นโมฆะ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 13:35 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 15:30 น.
งานเข้า! ศาลฎีกาสั่ง เสี่ยตัน-เมีย รื้อคฤหาสน์หรู-โอนที่ดิน 100 ไร่ คืนนิติบุคคล ชี้สัญญาเป็นโมฆะ

ศาลฎีกาสั่งรื้อคฤหาสน์ เมียเสี่ยตัน โอนที่ดินส่วนกลางกว่า 100 ไร่คืนนิติบุคคลหมู่บ้านหรูย่านบางพลี หลังบริษัทแอบนำพื้นที่ส่วนกลางไปขาย ชี้สัญญาเป็นโมฆะ

กลายเป็นคดีสำคัญที่ต้องจับตามอง เมื่อมีรายงานว่า ศาลฎีกามีคำพิพากษายืนตามศาลอุทธรณ์ภาค 1 ให้เพิกถอนการโอนที่ดินและสั่งให้ นางอิง ภาสกรนที ภรรยาของนายกร ภาสกรนที นักธุรกิจชื่อดัง รื้อคฤหาสน์หรูออกจากพื้นที่ พร้อมทั้งให้บริษัท ไพร์ม เนเจอร์ กรุ๊ป จำกัด และผู้เกี่ยวข้อง ดำเนินการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพื้นที่ส่วนกลางรวมกว่า 100 ไร่ คืนให้กับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า ตำบลราชาเทวะ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ เพื่อประโยชน์ของลูกบ้านทุกแปลง

โดยก่อนหน้านี้ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรไพร์ม เนเจอร์ วิลล่า ได้ยื่นฟ้องบริษัทผู้จัดสรรที่ดินและบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมถึงนางอิง ภาสกรนที (จำเลยที่ 6) หลังจากพบว่าบริษัทได้นำที่ดินซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลางตามคำโฆษณาและแผนผังโครงการ เช่น พื้นที่ทะเลสาบกลางหมู่บ้านประมาณ 100 ไร่, สโมสร, คลับเฮ้าส์, สระว่ายน้ำ, สำนักงานนิติบุคคล และถนนทางเข้า-ออก ไปทำการแบ่งแยกโฉนดแล้วนำไปขายต่อให้กับภรรยาของเสี่ยตันโดยปลอดภาระจำยอม ทั้งที่ลูกบ้านใช้เป็นพื้นที่ส่วนกลางร่วมกัน

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ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้วเห็นว่า การที่โครงการได้โฆษณาและแสดงให้เห็นถึงสิ่งอำนวยความสะดวกเหล่านี้เพื่อจูงใจให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อบ้านในราคาสูง ถือเป็นการให้คำรับรองและเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายตาม พ.ร.บ.วิธีพิจารณาคดีผู้บริโภค แม้โฉนดบางแปลงจะไม่ได้รับการจดแจ้งไว้ในคำขออนุญาตจัดสรรตอนแรก แต่หากผู้จัดสรรนำมาโฆษณาเพื่อให้ลูกบ้านใช้ประโยชน์ร่วมกัน ก็ย่อมถือเป็นสาธารณูปโภคของโครงการโดยผลของกฎหมาย

การที่บริษัทนำที่ดินส่วนกลางมาแบ่งแยกและขายให้กับจำเลยที่ 6 ในภายหลัง ถือเป็นการฝ่าฝืน พ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 33 ที่ห้ามมิให้โอนทรัพย์สินอันเป็นสาธารณูปโภคไปเป็นประโยชน์อย่างอื่น นิติกรรมการซื้อขายดังกล่าวจึงตกเป็น “โมฆะ” ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 150 แม้ผู้ซื้อจะอ้างว่าสุจริตและเสียค่าตอบแทน ก็ไม่อาจหักล้างกฎหมายเกี่ยวกับความสงบเรียบร้อยได้ โดยจำเลยที่ 6 จะต้องไปฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายจากผู้ขายเอง และต้องดำเนินการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างส่งมอบพื้นที่คืนในสภาพเรียบร้อย

อ้างอิง : mgronline

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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