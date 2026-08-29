ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง
ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ สูญร่วม 300 แผง รถในอาคารจอด-อาคารพาณิชย์ข้างเคียง เสียหายด้วย ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง
สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ล่าสุดในเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้แล้ว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า
“แม้เพลิงจะสงบแล้ว แต่ยังมีกลุ่มควันคละคลุ้งและเชื้อเพลิงคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคารที่พังลงมา ซึ่งการฉีดน้ำจากภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด กทม. เตรียมหารือวิศวกรเพื่อนำรถแบคโฮเข้าเปิดทางค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างระมัดระวัง เนื่องจากโครงสร้างมีความเสี่ยงถล่มซ้ำ
ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร มีอาการสาหัส 1 รายใช้เครื่องช่วยหายใจ และประชาชนสำลักควัน 1 ราย ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว โชคดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต
เบื้องต้นมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบราว 100 ราย ครอบคลุมร้านค้าประมาณ 300 แผง รวมถึงอาคารพาณิชย์ใกล้เคียง 2-3 คูหาที่ถูกไฟลามบริเวณชั้น 3 และ 4 พร้อมด้วยรถยนต์ที่จอดค้างภายในอาคารซึ่งยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัด
นอกจากนี้ กทม. ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาควันพิษและกลิ่นเหม็นไหม้ที่ถูกลมพัดไปทางทิศใต้ฝั่งวัดสระเกศ ครอบคลุมรัศมี 2-3 กิโลเมตร พร้อมประสานตำรวจ บช.น. เข้าคุมเข้มป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสซ้ำเติมขโมยทรัพย์สิน”
ขณะที่ทาง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้มีการเปิดศูนย์รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ โดยได้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเอาไว้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า
“สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุเพลิงไหม้ “คลองถม เซ็นเตอร์” เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้
เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง
– สำเนาบัตรประชาชน
– สัญญาเช่า
– บันทึกประจำวันสถานีตำรวจ โดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณี พร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหาย
กำหนดยื่นคำร้อง วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00–16.00 น. บริเวณศาลา วัดพระพิเรนทร์
ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เวลา 08.00–16.00 น. ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
หลังยื่นคำร้อง สำนักงานเขตจะออก หนังสือรับรองผู้ประสบภัย และนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้ง
สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117″
อ้างอิงจาก : FB สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย
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