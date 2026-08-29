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ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 29 ส.ค. 2569 11:51 น.| อัปเดต: 29 ส.ค. 2569 11:51 น.
ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง
ภาพจาก : FB Fire & Rescue Thailand, สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย﻿

ไฟไหม้คลองถม เซ็นเตอร์ สูญร่วม 300 แผง รถในอาคารจอด-อาคารพาณิชย์ข้างเคียง เสียหายด้วย ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง

สถานการณ์เหตุเพลิงไหม้อย่างรุนแรงที่อาคารคลองถมเซ็นเตอร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพมหานคร ซึ่งเริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ช่วงหัวค่ำวันที่ 28 สิงหาคม 2569 ล่าสุดในเช้าวันที่ 29 สิงหาคม 2569 เจ้าหน้าที่สามารถควบคุมเพลิงให้สงบลงได้แล้ว โดยผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเปิดเผยความคืบหน้าล่าสุดเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา ระบุว่า

“แม้เพลิงจะสงบแล้ว แต่ยังมีกลุ่มควันคละคลุ้งและเชื้อเพลิงคุกรุ่นอยู่ใต้ซากอาคารที่พังลงมา ซึ่งการฉีดน้ำจากภายนอกไม่สามารถเข้าถึงได้ทั้งหมด กทม. เตรียมหารือวิศวกรเพื่อนำรถแบคโฮเข้าเปิดทางค้นหาจุดต้นเพลิงอย่างระมัดระวัง เนื่องจากโครงสร้างมีความเสี่ยงถล่มซ้ำ

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ส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บมีประมาณ 10 ราย ส่วนใหญ่เป็นอาสาสมัคร มีอาการสาหัส 1 รายใช้เครื่องช่วยหายใจ และประชาชนสำลักควัน 1 ราย ทั้งหมดอยู่ในความดูแลของแพทย์แล้ว โชคดีไม่มีรายงานผู้เสียชีวิต

เบื้องต้นมีผู้ประกอบการได้รับผลกระทบราว 100 ราย ครอบคลุมร้านค้าประมาณ 300 แผง รวมถึงอาคารพาณิชย์ใกล้เคียง 2-3 คูหาที่ถูกไฟลามบริเวณชั้น 3 และ 4 พร้อมด้วยรถยนต์ที่จอดค้างภายในอาคารซึ่งยังไม่ทราบจำนวนแน่ชัด

นอกจากนี้ กทม. ยังต้องเฝ้าระวังปัญหาควันพิษและกลิ่นเหม็นไหม้ที่ถูกลมพัดไปทางทิศใต้ฝั่งวัดสระเกศ ครอบคลุมรัศมี 2-3 กิโลเมตร พร้อมประสานตำรวจ บช.น. เข้าคุมเข้มป้องกันมิจฉาชีพฉวยโอกาสซ้ำเติมขโมยทรัพย์สิน”

ไฟไหม้คลองถม เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง-3
ภาพจาก : FB สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

ขณะที่ทาง สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย ได้มีการเปิดศูนย์รับลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือสำหรับผู้ประสบภัยเหตุไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ โดยได้แจ้งรายละเอียดและเงื่อนไขเอาไว้ทางหน้าเพจเฟซบุ๊ก ระบุว่า

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“สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย แจ้งขั้นตอนลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีเหตุเพลิงไหม้ “คลองถม เซ็นเตอร์” เพื่อขอรับความช่วยเหลือ ดังนี้

เอกสารประกอบการยื่นคำร้อง

– สำเนาบัตรประชาชน
– สัญญาเช่า
– บันทึกประจำวันสถานีตำรวจ โดยระบุความเสียหายเป็นรายกรณี พร้อมภาพถ่ายประกอบความเสียหาย

กำหนดยื่นคำร้อง วันที่ 29 สิงหาคม 2569 เวลา 08.00–16.00 น. บริเวณศาลา วัดพระพิเรนทร์

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ตั้งแต่วันที่ 30 สิงหาคม 2569 เป็นต้นไป เวลา 08.00–16.00 น. ฝ่ายปกครอง ชั้น 2 สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

หลังยื่นคำร้อง สำนักงานเขตจะออก หนังสือรับรองผู้ประสบภัย และนัดรับจ่ายเงินที่สำนักงานเขตอีกครั้ง

สอบถามเพิ่มเติม ฝ่ายปกครอง โทร. 0 2281 6117″

ไฟไหม้คลองถม เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง-2

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ไฟไหม้คลองถม เสียหาย 300 แผง ชัชชาติ เตือนรัศมีควันพิษ-เร่งรื้ออาคารหาจุดต้นเพลิง-1

อ้างอิงจาก : FB สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่าย

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Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

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